Laura Anderson franchit une nouvelle étape dans la romance de Gary Lucy alors que la relation se réchauffe après Celebs Go Dating

LAURA Anderson a franchi une étape importante dans sa nouvelle relation avec sa co-vedette de Celebs Go Dating, Gary Lucy.

Le couple s’est rencontré alors qu’il cherchait l’amour dans l’émission E4 – et maintenant elle l’a présenté à ses amis proches.

Gary Lucy avec sa petite amie Laura Anderson

La beauté de Love Island a lancé une édition New Look

Laura, 33 ans, a marqué le lancement de sa propre collection de vêtements avec New Look en organisant un dîner de célébration.

L’occasion intime était sur invitation uniquement, avec seulement ses amis les plus proches présents.

Elle a amené Gary comme son rendez-vous alors que leur romance se réchauffe – et lui a donné la chance de se mêler à ses copains.

Laura a été rejointe par ses compatriotes Love Islanders Cara De La Hoyde, Joanna Chimonides. et Kady McDermott, ainsi que la star de Marié au premier regard Amy Christophers.

Rayonnante Laura est partie main dans la main avec Amazonico à Mayfair, Londres – prouvant que la nuit avait été un énorme succès.

S’adressant à The Sun la semaine dernière, Laura a déclaré: “Je m’entends très bien avec Gary, ça s’épanouit.

“C’est le plus heureux que j’aie été depuis longtemps.

«Nous avons commencé en tant qu’amis, mais voyons ce qui se passe.





“Il y avait plein de rendez-vous dans l’émission et parfois, quand vos rendez-vous ne se passent pas si bien, vous voyez simplement qui d’autre est là.

« Ça va très bien pour nous, je ne changerais rien.

“Nous suivons le courant et voyons où vont les choses.”

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé en exclusivité que l’acteur Gary – qui a joué dans Hollyoaks et Footballers Wives – s’était rapproché de Laura, la beauté de Love Island.

Des étincelles ont volé entre les deux lors du tournage de Celebs Go Dating après avoir échoué à trouver l’amour avec des non-célébrités avec lesquelles ils étaient jumelés.

Laura s’est séparée de Dane Bowers d’Another Level cet été

Elle et Dane, 42 ans, étaient ensemble depuis cinq ans avant leur rupture en août.

Gary, 40 ans, s’est séparé de sa femme Natasha Gray en 2018 peu avant ce qui aurait été leur quatrième anniversaire de mariage.

Dévoilant son montage New Look, Laura a écrit sur Instagram : « Le secret est dévoilé ! Aujourd’hui, ma propre collection avec des gouttes @newlook.

“Cela signifie le monde pour moi Mon amour pour la mode m’a donné du pouvoir tous les jours depuis que j’avais environ 12 ans, faisant du shopping dans la rue principale dans notre propre @newlook et maintenant ma petite vieille a sa propre EDIT .

“C’est incroyable Merci à l’incroyable équipe de New Look pour votre confiance en moi, votre soutien, votre travail acharné et votre créativité tout au long de ce partenariat jusqu’à présent, je vous aime et vous apprécie tous.

« Je suis un petit Écossais très fier aujourd’hui ! Maintenant, cliquez sur le lien dans ma biographie, consultez mes histoires et achetez MY Party Collection avec @newlook avant qu’il ne se vende plus de filles.

