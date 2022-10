Laura Anderson et Gary Lucy de Celebs Go Dating alimentent les rumeurs d’amour alors qu’il passe son bras autour de sa taille

LAURA Anderson et Gary Lucy ont alimenté les rumeurs d’une romance entre eux alors qu’ils tournent pour Celebs Go Dating.

Le couple fait partie des stars qui participeront à la série à venir – mais il semble qu’ils aient oublié l’idée du spectacle.

Alors que les célébrités sont censées sortir avec des membres du public, la superbe Laura, 33 ans, et l’acteur Gary, 40 ans, seraient devenus très proches.

Dans un nouveau cliché partagé sur Instagram de Laura, l’ancienne star de Footballer’s Wives, Gary, peut être vue avec son bras enroulé autour de sa taille.

Lui et Laura sont posés avec leurs collègues stars de CGD Liam Reardon et Pete Wicks, avec son look incroyable dans un crop top métallique et une petite jupe.

Cela vient après qu’ils aient été aperçus en train de se rendre à une fête foraine pendant le tournage de l’émission.

La star de Love Island, Laura, s’est inscrite à la série E4 après s’être séparée du chanteur d’Another Level Dane Bowers et être revenue au Royaume-Uni depuis Dubaï.

Le couple était ensemble depuis cinq ans avant de mettre fin à leur relation.

Une source a déclaré: “Laura est la dernière star à s’inscrire à Celebs Go Dating – et elle n’est célibataire que depuis quelques heures.

“Dane ne serait peut-être pas trop impressionné de la voir essayer de piéger un autre mec à la télévision nationale – surtout parce que leur rupture est si récente.

“Laura et Dane ont rendu leur rupture publique jeudi et le vendredi, elle disait aux gens qu’elle s’était inscrite à Celebs Go Dating.”