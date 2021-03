«J’étais censé déménager de cet appartement juste au coin de la rue, mais j’ai réalisé qu’avec les restrictions et le verrouillage pendant encore deux mois, je pensais juste qu’il serait tellement plus logique d’être plus près de chez moi et d’être à Stirling alors je J’ai décidé d’aller vivre avec mon père.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy