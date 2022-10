Laura Anderson de Love Island confirme sa relation avec Gary Lucy alors qu’elle parle d’un nouvel amour

La star de CELEBS Go Dating, Laura Anderson, a révélé qu’elle et Gary Lucy étaient officiellement ensemble alors qu’elle s’ouvrait sur sa nouvelle romance “florissante”.

La star de Love Island, 33 ans, a confirmé qu’elle sortait avec la star de Hollyoaks, Gary, après s’être rencontrée lors de l’émission de rencontres E4.

Elle a dit que le couple était tombé amoureux l’un de l’autre après une série de rendez-vous manqués lors de l’émission E4[/caption]

La beauté écossaise a déclaré que le couple avait les yeux l’un pour l’autre après une série de rendez-vous ratés dans l’émission.

S’adressant exclusivement à The Sun lors de la soirée KISS FM Haunted House, Laura a déclaré: “Je m’entends très bien avec Gary, ça s’épanouit.

“C’est le plus heureux que j’aie été depuis longtemps.

«Nous avons commencé en tant qu’amis, mais voyons ce qui se passe.

“Il y avait plein de rendez-vous dans l’émission et parfois, quand vos rendez-vous ne se passent pas si bien, vous voyez simplement qui d’autre est là.

« Ça va très bien pour nous, je ne changerais rien.

“Nous suivons le courant et voyons où vont les choses.”

Laura a taquiné que le couple avait des rendez-vous ensemble dans l’émission – mais a admis que c’était Gary qui l’avait initié.





Parlant d’avoir enfreint la règle Celebs Go Dating, où deux célébrités ne sont pas autorisées à sortir ensemble, Laura a ri: “Eh bien, je n’ai demandé à personne de sortir, donc je n’ai rien fait.”

Lorsqu’on lui a demandé si le couple avait largué la bombe L, Laura a rigolé et a dit que vous deviez attendre et voir.

La star amoureuse a insisté sur le fait qu’elle ne s’inscrirait plus à des émissions de rencontres après avoir trouvé “Mr Right” dans le programme populaire.

Dévoilant les fèves de son expérience Celebs Go Dating, Laura a déclaré: «C’était sauvage, c’était tellement sauvage.

“Je suis allé à un rendez-vous à l’aveugle qui a été un véritable accident de voiture, je n’avais jamais fait ça auparavant.

« Comme tout à fait un rideau, tu as parlé à quelqu’un derrière un rideau. Et vous savez quoi, la personnalité est la clé.

Laura – qui s’est séparée de Dane Bowers d’Another Level cet été – a déclaré qu’il y aurait beaucoup de larmes lorsqu’elle parlerait de ses relations passées.

Elle et Dane, 42 ans, étaient ensemble depuis cinq ans avant leur rupture en août.

“C’était beaucoup de tournage, beaucoup de hauts et de bas, mais des montagnes russes émotionnelles, ce que je voulais de toute façon, ça va à l’essentiel, c’est une émission de rencontres vraiment crédible”, a-t-elle poursuivi.

«Il y a beaucoup de choses à faire et cela vous concerne aussi.

“Soutenir les autres célébrités était vraiment sympa.

“Je suis passé par là, je connaissais déjà Pete Wicks, donc je m’entendais bien avec lui, j’avais l’impression que nous étions de petits écoliers coquins en train de filmer ensemble.

“C’était agréable de rencontrer Bethan Kershaw, je m’entendais vraiment bien avec elle et Sinitta, j’étais tellement ébloui.”

Gary, 40 ans, s’est séparé de sa femme Natasha Gray en 2018 peu avant ce qui aurait été leur quatrième anniversaire de mariage.

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé en exclusivité que l’acteur Gary – qui a joué dans Hollyoaks et Footballers Wives – s’était rapproché de Laura, la beauté de Love Island.

Une source proche de la production a déclaré: “Gary et Laura étaient l’un sur l’autre pendant les pauses du tournage.

«Ils ont continué à partir seuls et il était évident qu’ils se connectaient.

“Ils vont avoir des rendez-vous convenables quand ils seront de retour au Royaume-Uni. Ils forment un couple très doux.”

L’initié a poursuivi: “Aucun d’eux ne savait à quoi s’attendre en rejoignant Celebs Go Dating – mais maintenant ils se sont trouvés. Il se met en place.

“Laura aime vraiment Gary et n’a pas caché à quel point elle l’aime. C’est le début, mais il y a tellement d’alchimie entre eux que personne dans la série ne serait surpris s’ils formaient un couple officiel dans quelques semaines.

Le couple avait auparavant alimenté les rumeurs d’une romance avec un cliché très confortable.

C’est arrivé après qu’ils aient été aperçus en train de se rendre à une fête foraine pendant le tournage de l’émission.

Laura s’est séparée de Dane Bowers en août[/caption]