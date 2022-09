Laura Anderson de Love Island alimente les rumeurs de romance avec Gary Lucy sur le tournage de Celebs Go Dating

La star de LOVE Island, Laura Anderson, a alimenté les rumeurs de romance avec Gary Lucy sur le tournage de Celebs Go Dating.

L’ancienne star de Love Island – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 en 2018 – a été vue en train de se rapprocher de l’acteur d’EastEnders lors d’un rendez-vous romantique la semaine dernière.

CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

On pouvait voir Laura rire et plaisanter avec Gary[/caption]

CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

Le couple est parti pour un rendez-vous à une fête foraine[/caption]

Maintenant, le couple a alimenté de nouvelles rumeurs alors qu’ils étaient repérés en train de se rendre à une fête foraine pendant le tournage de la série.

Laura, 33 ans, qui s’est récemment inscrite à Celebs Go Dating après son retour au Royaume-Uni depuis Dubaï, s’est habillée pour l’occasion.

Elle a été éblouie par une veste blazer rose fluo vif, qu’elle a associée à un pull à col roulé noir et un béret bleu.

Laura a complété son look avec une palette de maquillage glam, alors qu’elle se rapprochait de l’acteur Gary, 40 ans, mieux connu pour avoir joué Danny Pennant.

EN SAVOIR PLUS SUR LAURA ANDERSON bikini bébé Laura Anderson éblouit dans un minuscule bikini rose après sa séparation de Dane Bowers AIMÉS JUSQU’À Laura Anderson de Celebs Go Dating et la star d’EastEnders ont été aperçues en train de se retrouver ensemble

La star d’EastEnders est restée décontractée dans une doudoune noire alors qu’il riait et plaisantait avec Laura nouvellement célibataire à côté des manèges.

Le couple avait l’air de bien s’entendre alors qu’ils sirotaient des boissons ensemble, alors que des caméras les suivaient pendant leur rendez-vous.

Cela vient après que Laura a été vue en train de se rapprocher de Gary lors d’un rendez-vous romantique au bowling – après que l’ancienne star de Love Island s’est séparée de son ex beau Dane Bowers plus tôt cette année.

Laura est retournée au Royaume-Uni et s’est inscrite pour apparaître dans l’émission de rencontres peu de temps après sa séparation de Dane, 42 ans.





Le couple était ensemble depuis cinq ans avant de mettre fin à leur relation.

Une source a déclaré: “Laura est la dernière star à s’inscrire à Celebs Go Dating – et elle n’est célibataire que depuis quelques heures.

“Elle est un excellent ajout à la programmation et sera vraiment divertissante à l’écran.

“Dane ne serait peut-être pas trop impressionné de la voir essayer de piéger un autre mec à la télévision nationale – surtout parce que leur rupture est si récente.

“Laura et Dane ont rendu leur rupture publique jeudi et le vendredi, elle disait aux gens qu’elle s’était inscrite à Celebs Go Dating.”

Plus tôt ce mois-ci, la star de Love Island 2018, Laura, a déclaré qu’elle quittait Dubaï où elle vivait avec Dane pour un nouveau départ au Royaume-Uni.

Elle a déclaré dans un communiqué: « Juste pour faire savoir à tout mon beau soutien ici que malheureusement Dane et moi avons décidé de nous séparer.

En savoir plus sur le soleil SUJET THORNE-Y Paige et Adam de Love Island “en pause” après avoir triché ‘TOURMENTER’ La mère d’Archie Battersbee riposte après avoir été suivie d’une fête sur la tombe de son fils

“Malheureusement, nous ne sommes pas faits l’un pour l’autre, mais je ne lui souhaite que de l’amour. Je vais retourner au Royaume-Uni dès que possible.

Laura s’est remise avec Dane en 2021 – trois ans après l’avoir largué pour avoir triché.

À l’époque, elle avait révélé comment elle avait pu à nouveau faire confiance à son petit ami et comment ils essayaient d’avoir un bébé.

CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

Laura et Dane ont alimenté les rumeurs de romance sur Celebs Go Dating[/caption]

La Méga Agence

Laura s’est séparée de Dane plus tôt cette année avant de retourner au Royaume-Uni[/caption]