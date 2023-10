Laura Anderson a cruellement honte de sa mère après avoir fait son premier tutoriel de maquillage avec sa petite fille

LAURA Anderson a été critiquée par ses abonnés pour avoir filmé un tutoriel de maquillage tout en tenant son nouveau-né dans ses bras.

La star de Love Island, 34 ans, a montré à ses fans en quoi consiste sa routine maintenant qu’elle est maman, mais tout le monde n’en était pas content.

Certains abonnés ont demandé s’il était nécessaire que bébé Bonnie soit présent, tandis que d’autres ont suggéré l’utilisation d’une écharpe pour qu’elle puisse avoir les mains libres.

Une personne a commenté : « Posez le bébé, pour l’amour de Dieu. Vous vous demandez tous pourquoi vous avez des enfants collants. »

Un autre a déclaré : « Elle n’a pas besoin de son bébé sur elle pendant qu’elle se maquille… mets-la dans un endroit plus confortable et maquille-toi ! Je reçois les commentaires des autres. Et je ne suis généralement jamais négatif à l’égard des gens qui publient du saké. Vous vous demandez tous pourquoi vous avez des enfants collants.

Un troisième a suggéré : « Mettez-la dans une écharpe, chérie. »

Un autre a accepté, commentant : « Je pense que vous avez besoin d’un porte-bébé ! »

Cependant, tout le monde ne s’y est pas opposé.

De nombreuses personnes ont félicité Laura pour sa capacité à réaliser sa routine d’une seule main.

L’une d’entre elles a déclaré : « N’est-ce pas incroyable ce qu’on peut faire d’une seule main quand on devient maman ! »

Tandis qu’un autre postait : « Un talent incroyable, le maquillage est fabuleux. Je ne peux même pas faire ça, ni me maquiller à deux mains.

Ce n’était pas la seule première expérience que Laura et Bonnie ont vécue ce week-end.

Ils ont pris leur premier vol ensemble alors que Laura voyageait d’Écosse à Londres pour s’acquitter de ses engagements professionnels.

Une fois qu’ils ont atterri, la star de télé-réalité a posté une photo de son bébé endormi sur ses genoux et a partagé : « Survived Slash a prospéré. »