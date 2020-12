Laura Adlington a révélé qu’elle combattait le coronavirus juste avant Noël.

La finaliste de Bake Off a confié à ses 114k abonnés Instagram que c’était un «mal de balle» d’obtenir Covid-19 avant Noël.

Cependant, Laura pétillante se sentait « infiniment mieux » lorsque son ancienne co-star Lottie Bedlow lui a envoyé du chocolat.

Lottie avait fait l’effort supplémentaire avec ses cadeaux pour son copain avant le grand jour.

Ses cadeaux comprenaient un tas de chocolat de Harvey Nichols.







(Image: Instagram)



Laura a écrit: « Obtenir Covid juste avant Noël est un mal de balle, mais avoir des amis comme @lottiegotcake le rend infiniment meilleur.

« Merci amant. »

Entourée de copains, une de ses amies proches de chez lui a même déposé ses courses et lui a acheté des fleurs.

Laura est devenue célèbre plus tôt cette année lors du Great British Bake Off 2020.







(Image: Instagram)



La starlette a atteint les trois derniers matchs avant de rater le trophée.

En cours de route, elle s’est fait de nombreux amis parmi la foule de Bake Off.

Laura s’est affrontée avec Peter Sawkins et Dave Friday dans la finale de Bake Off.







(Image: CANAL 4)



C’était incroyablement émouvant pour Laura alors qu’elle fondait en larmes après avoir lutté contre le défi Custard Slice.

Le trio qualifié a été chargé de trois défis pour remporter la couronne Bake Off.

Ils devaient maîtriser le parfait Custard Slice dans le défi signature, un Walnut Whirl dans les tours techniques rondes et des tours à desserts pour la finale du Showstopper.

Peter est devenu le plus jeune vainqueur de The Great British Bake Off.