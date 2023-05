Laura Adlington de Bake Off tout sourire alors qu’elle assiste au RHS Chelsea Flower Show en robe à bretelles

La star de BAKE Off, Laura Adlington, était tout sourire alors qu’elle assistait au RHS Chelsea Flower Show dans une robe à bretelles.

La boulangère blonde, 32 ans, a opté pour une robe à fleurs en accord avec le thème des fleurs et portait ses cheveux blonds d’un côté en boucles lâches.

Getty

La boulangère blonde Laura Adlington, 32 ans, a opté pour une robe à fleurs[/caption] Instagram

La star est devenue célèbre dans The Great British Bake Off[/caption]

Elle a fait un grand sourire à la caméra alors qu’elle posait pour plusieurs clichés et agrippait un sac en osier.

La robe flottante de Laura était parfaite pour l’événement estival, et elle l’a associée à des sandales.

Le finaliste du Great British Bake Off était parmi plusieurs visages célèbres présents au Flower Show aujourd’hui – dont le DJ radio Vick Hope, la star de GMB Charlotte Hawkins, Will Young et Vanessa Feltz.

Cela vient après que Laura se soit rendue dans un spa après qu’une robe de chambre fournie ne lui convenait pas.

En publiant un cliché sur Instagram, Laura a montré comment la robe ne se fermait pas et laissait sa poitrine exposée.

« Quand l’étiquette dit ‘taille unique’, » dit-elle.

Laura a poursuivi : « Chers spas chics… Les personnes plus grandes veulent aussi profiter des traitements.

« S’il vous plaît, faites en sorte que vos robes soient inclusives. Cela gâche vraiment l’expérience pour nous quand ils ne correspondent pas.

Les fans ont inondé la section des commentaires de Laura de soutien, y compris la présentatrice de This Morning Alison Hammond.

Elle a répondu: « Tellement vrai, je prends le mien maintenant, mais je suis allé à @champneysspas et ils m’ont donné un 3 XL. Je me sentais si heureux.

Un fan a alors déclaré: « Alors d’accord avec cela et cela signifie également qu’ils ne permettent pas aux femmes enceintes de profiter de quoi que ce soit aussi. »

Un deuxième a commenté: « Pouvez-vous aussi ajouter des robes d’hôpital Laura s’il vous plaît? » J’étais tellement embarrassée récemment quand ma robe ne s’est pas réunie à l’arrière x.

« Ouais! Les spas et les hôtels ont vraiment besoin d’améliorer leur jeu de robe », a déclaré un troisième.

Laura avait précédemment révélé qu’elle était allée dans un endroit sombre lorsqu’on lui avait dit qu’elle devait perdre du poids pour avoir un bébé.

La femme de 32 ans, qui était finaliste de la série Channel 4 2020, essayait de concevoir depuis trois ans lorsque les médecins ont dit que sa seule chance était de tenter la FIV – et qu’elle devrait perdre 14e pour se qualifier .

Après avoir reçu le coup douloureux, Laura dit qu’elle a eu du mal à faire face lorsque ses amis ont accueilli leurs propres bébés.

Et elle a raconté comment sa santé mentale était tombée si bas qu’elle a contacté l’association caritative de prévention du suicide, Samaritans.

Instagram/@laura.adlington

Laura dit qu’elle a eu du mal à faire face lorsque ses amis ont accueilli leurs propres bébés[/caption]