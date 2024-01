Launch Entertainment revient sur une année de croissance et d’impact stratégique

Le concept de divertissement familial consolide sa position de leader du secteur et prépare le terrain pour une croissance agressive sur de nouveaux marchés en 2024

WARWICK, RI, 22 janvier 2024 /PRNewswire/ — Lancer le divertissement (Launch), l’une des principales franchises de divertissement familial en salle, a clôturé 2023 avec des accords de développement importants, des ajouts stratégiques à sa direction et des étapes notables pour une autre année réussie à venir.

En tant que pionnier sur la côte Est et désormais leader à l’échelle de l’industrie, Launch Entertainment étend continuellement sa portée grâce à des attractions innovantes et une forte présence sur le marché. En 2023, célébrant son 10e anniversaire de franchise, Launch a ouvert de nouveaux sites à Dearborn, Michiganet Jeffersonville, Ohiorenforçant ainsi son influence à l’échelle nationale et réaffirmant son engagement à offrir des expériences de divertissement passionnantes à des publics diversifiés.

Pour soutenir les projets de la marque visant à développer le système de franchise, Launch a investi dans l’élargissement de son équipe de direction avec plusieurs nouvelles recrues clés tout au long de l’année. En juin, Craig Erlich a été nommé Directeur Général, marquant un moment charnière pour accompagner le développement stratégique de l’entreprise. Fort d’une vaste expérience dans divers postes de direction dans le secteur du franchisage, l’expérience de Craig s’aligne parfaitement avec la vision de Launch pour l’avenir. De même, Yvette Martinez a assumé le rôle de directeur de l’exploitation pour Launch Entertainment, bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des franchises et menant la charge en matière d’efficacité opérationnelle.

“Le lancement a offert une expérience de divertissement exceptionnelle aux familles avec notre dernier modèle de parc, proposant un large éventail d’attractions qui ravissent les invités de tous âges et continue de représenter un investissement multi-revenus pour les franchisés”, a déclaré Erlich. « Alors que nous réfléchissons à l’année écoulée, nous sommes reconnaissants envers nos opérateurs et partenaires dévoués, dont l’engagement et la passion pour le divertissement familial ont contribué à notre croissance soutenue et à la trajectoire positive de la marque. Nous avons hâte que 2024 soit une autre bannière. année pour notre entreprise.”

L’année dernière, Launch a obtenu un total de six baux signés et 11 accords de développement en Texas, Caroline du Nord, Colorado, New Jersey, New York, Arizona, Massachusetts, Californieet Floride. En 2024, la marque a un œil attentif sur sa croissance sur les marchés nouveaux et existants et s’apprête à ouvrir de nouveaux parcs avec des opérateurs expérimentés dans le secteur du divertissement familial. Tout aussi important pour la croissance des nouvelles unités, Launch comptait également des franchisés existants qui ont renouvelé leurs contrats de franchise avec des efforts de rénovation prévus pour mettre à jour les aspects et les expériences de la marque.

Alors que la taille du marché mondial des centres de divertissement familiaux/intérieurs devrait atteindre 40 milliards de dollars d’ici 2025 Launch Entertainment se concentre sur le potentiel de son initiative de franchise au cours des prochaines années.

“La trajectoire du lancement est solide et soutenue par les opérateurs existants et à venir, offrant des attractions diverses pour tous, garantissant de multiples sources de revenus et un trafic piétonnier soutenu”, a déclaré Jeff Todd, vice-président principal du développement pour Launch Entertainment. « En ce qui concerne 2024, nos objectifs pour l’année à venir sont d’étendre davantage notre présence sur les marchés clés, d’introduire des attractions innovantes et d’améliorer l’expérience globale des clients. Launch Entertainment est prêt pour une autre année de croissance et nous sommes impatients de continuer à établir de nouvelles étapes dans l’espace du divertissement familial.

Le modèle commercial de Launch Entertainment offre une opportunité multi-unités évolutive et crée un environnement amusant, dynamique et compétitif qui stimule la croissance et la rentabilité de ses opérateurs de franchise. Grâce à ses multiples sources de revenus, le concept attire les clients de tous âges avec une expérience passionnante et une variété d’attractions et de commodités qui incitent les clients à revenir toute l’année et augmentent les rendements pour les franchisés.

Les marchés cibles de croissance comprennent les marchés nouveaux et existants autour du Midwest, du Nord-Est et du Sud-Ouest, avec un accent actuel sur Géorgie, Texas, Ohio, Floride, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Connecticut, Arizona, Pennsylvanie, Tennessee, Alabama, New Jersey, Kansas et Missouri. La marque recherche des partenariats de franchise avec des investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille grâce à son modèle commercial multi-sources de revenus. Les franchisés potentiels sont des particuliers fortunés, avec 1 million de dollars liquide et 2 millions de dollars valeur nette.

Pour en savoir plus sur l’opportunité de franchise Launch Entertainment, visitez https://launchfamilyentertainment.com .

À propos de Launch Entertainment

Launch Entertainment est le leader du segment du divertissement familial en salle. Fondé en 2012, le concept a évolué d’un parc de trampolines et d’une petite arcade à la destination familiale ultime : un centre de divertissement familial complet offrant une variété d’attractions « géniales », un bar haut de gamme et un restaurant. La marque compte actuellement 28 sites répartis dans 14 États, et plusieurs nouveaux sites sont en développement. Soutenu par une équipe de direction expérimentée et un accord de capital-investissement avec Silver Oak Services Partners, Launch Entertainment a lancé un plan de développement de franchise à grande échelle.

Pour plus d’informations sur Launch Entertainment, visitez https://launchtrampolinepark.com/ . Pour en savoir plus sur ses opportunités de franchise, visitez https://launchfamilyentertainment.com .

