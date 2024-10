L’augmentation prévue du coût de la vie par la Sécurité sociale « ne fera pas de différence » pour certains retraités

WASHINGTON– Sherri Myers, une résidente de Pensacola City, en Floride, âgée de 82 ans, affirme que l’augmentation du coût de la vie de la sécurité sociale qu’elle recevra en janvier « ne l’aidera pas » à faire face à ses besoins quotidiens. dépenses.

« L’inflation a rongé mes économies », a-t-elle déclaré. « Je n’ai rien sur quoi m’appuyer, le coussin a disparu. » Ainsi, même avec l’augmentation prévue, elle cherche du travail pour compléter son revenu de retraite, qui consiste en une petite pension et ses prestations de sécurité sociale.

À propos 70,6 millions de bénéficiaires de la Sécurité sociale On s’attend à ce que la hausse du coût de la vie soit moindre en 2025 que ces dernières années, dans la mesure où l’inflation s’est modérée. La Social Security Administration fait l’annonce officielle du COLA jeudi, et les analystes ont prédit à l’avance qu’il serait de 2,5 % pour 2025. Les bénéficiaires ont reçu un Augmentation de 3,2% de leurs prestations en 2024, après une hausse historique Augmentation des prestations de 8,7 % en 2023, porté par un record Une inflation au plus haut depuis 40 ans.

L’AARP estime qu’un COLA de 2,5 % augmenterait de 48 $ par mois la prestation moyenne d’un retraité qui reçoit environ 1 920 $ par mois à partir de janvier 2025.

« Je pense que beaucoup de personnes âgées diront que ce n’est pas vraiment suffisant pour suivre les prix », a déclaré Bill Sweeney, vice-président principal des affaires gouvernementales de l’AARP.

Le côté positif est que cela indique que l’inflation se modère, a-t-il déclaré.

Cette annonce intervient alors que le régime national de sécurité sociale sera confronté à un grave déficit financier dans les années à venir.

Les administrateurs annuels de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie rapport publié en mai a déclaré que le fonds fiduciaire du programme ne sera pas en mesure de payer l’intégralité des prestations à partir de 2035. Si le fonds fiduciaire est épuisé, le gouvernement ne pourra payer que 83 % des prestations prévues, indique le rapport.

Le programme est financé par les charges sociales collectées auprès des travailleurs et de leurs employeurs. Le montant maximum des gains soumis aux charges sociales de la Sécurité sociale était de 168 600 dollars pour 2024, contre 160 200 dollars en 2023. Les analystes estiment que le montant maximum atteindra 174 900 dollars en 2025.

Durant la campagne présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump ont présenté des plans de duel sur la manière dont ils renforceraient la sécurité sociale.

Harris affirme sur le site Internet de sa campagne qu’elle protégera la sécurité sociale en « obligeant les millionnaires et les milliardaires à payer leur juste part d’impôts ».

Trump promet qu’il ne supprimera pas les programmes sociaux ni ne modifiera l’âge de la retraite. Trump promet également des réductions d’impôts pour les Américains âgés, en publiant sur Truth Social en juillet que « LES AÎNÉS NE DEVRAIENT PAS PAYER D’IMPÔTS SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE !

AARP mené entretiens avec Harris et Trump fin aoûtet a demandé comment les candidats protégeraient le Fonds fiduciaire de la sécurité sociale.

Harris a déclaré qu’elle comblerait le déficit en « obligeant les milliardaires et les grandes entreprises à payer leur juste part d’impôts et à utiliser cet argent pour protéger et renforcer la sécurité sociale à long terme ».

Trump a déclaré : « nous le protégerons grâce à la croissance. Je ne veux rien faire avec l’âge. Je ne ferai pas ça. Comme vous le savez, j’y suis resté quatre ans et je n’ai même jamais pensé à le faire. Je ne ferai rien à la Sécurité sociale.

Les législateurs ont proposé diverses solutions pour remédier au déficit de financement.

Le Plan du Comité d’étude républicain pour l’exercice 2025 a proposé de réduire les coûts de la Sécurité sociale en relevant l’âge de la retraite et en réduisant le COLA annuel. Trump n’a pas approuvé le plan.

Linda Benesch, porte-parole de Social Security Works, un groupe de défense du programme d’assurance sociale, a déclaré « nous sommes préoccupés par ce budget du Comité d’étude républicain et par les dispositions qu’il contient qui réduiraient les prestations des retraités ».

Social Security Works a soutenu Harris à la présidence en juillet, en partie pour sa décision en tant que sénatrice de Californie, de co-parrainer un projet de loi appelant l’administration de la sécurité sociale à utiliser un indice différent pour calculer l’augmentation du coût de la vie : l’IPC-E, qui mesure les variations de prix en fonction des habitudes de dépenses des personnes âgées, comme les coûts des soins de santé, de la nourriture et des médicaments.

Le COLA est actuellement calculé selon l’indice des prix à la consommation, ou CPI, du Bureau of Labor Statistics.