L’augmentation du VRS s’ajoute aux pressions des hôpitaux pédiatriques. Voici quoi faire

Les pédiatres ont des suggestions pour les parents et les soignants aux prises avec des enfants qui toussent et éternuent, car certains hôpitaux pour enfants au Canada signalent une augmentation des infections respiratoires.

Les symptômes du virus respiratoire syncytial (VRS) ressemblent à ceux du rhume et de la grippe, comme la toux, l’écoulement nasal, la fièvre et la perte d’appétit.

Dans son mise à jour la plus récente pour la semaine se terminant le 15 octobre, l’Agence de la santé publique du Canada a signalé une augmentation des cas de VRS dans de nombreuses régions du pays, sur la base de tests limités.

Le Dr Kashif Pirzada, médecin urgentiste à Toronto, dit qu’il voit un grand nombre d’enfants malades, principalement à cause de virus comme la grippe, le VRS et parfois la COVID-19.

L’un des propres enfants de Pirzada se remettait à la maison la semaine dernière après s’être senti misérable et léthargique.

“Nous avons traversé quatre rhumes au cours des six dernières semaines”, a-t-il déclaré. “Je renvoie mon enfant à l’école… avec un masque soudé au visage parce qu’on ne peut pas continuer à tomber malade comme ça.

Une grande partie du fardeau provient du VRS, qui, selon Pirzada, frappe particulièrement durement les enfants de moins de 12 mois. Si c’est le cas, ils devront peut-être aller sous oxygène dans un hôpital.

Panneaux d’avertissement que les parents doivent surveiller

Le Dr Ayisha Kurji, pédiatre dans un hôpital de Saskatoon, voit également de nombreux enfants atteints de maladie virale au service des urgences et certains finissent par être admis. Les hôpitaux pour enfants d’autres provinces et États ont signalé une tendance semblable.

Kurji dit que lorsque les températures baissent et que nous passons plus de temps à l’intérieur, les germes ont tendance à se propager et plus d’enfants sont infectés.

Pour prévenir les maladies et aider les hôpitaux pour enfants occupés, le Dr Ayisha Kurji, pédiatre de Saskatoon et professeure adjointe à l’Université de la Saskatchewan, a renforcé les mesures d’hygiène de la pandémie de COVID-19. (Soumis par Ayisha Kurji)

“C’est vraiment une question de symptômes”, a déclaré Kurji. Si un enfant respire très rapidement ou s’il est fatigué de respirer, c’est une source de préoccupation.

“S’ils arrêtent de respirer ou deviennent bleus, c’est bien sûr une urgence.”

Parfois, lorsque les jeunes enfants travaillent dur pour respirer, cela entrave leur capacité à manger et la déshydratation peut également être une préoccupation, a déclaré Kurji.

“Ils pleurent et il n’y a pas de larmes qui sortent, leur bouche est vraiment sèche et leur couleur est différente, ils ont vraiment sommeil, ils sont vraiment irritables, alors il est temps d’entrer à l’hôpital.”

Les bébés de moins de trois mois qui ont de la fièvre doivent toujours être emmenés aux urgences, conseille la Société canadienne de pédiatrie, ou s’ils sont incapables de téter ou de boire.

Pour les personnes un peu plus âgées, la société affirme que les symptômes qui méritent l’attention d’un médecin comprennent une fièvre de plus de 72 heures, des vomissements ou une perte d’appétit, ou une toux au point de s’étouffer ou de vomir.

Pour prévenir les maladies et aider les hôpitaux pour enfants très fréquentés, Kurji a renforcé les conseils familiers :

Lavez-vous les mains régulièrement.

Portez un masque si vous êtes à l’intérieur, surtout dans un endroit bondé.

Restez à la maison si vous êtes malade pour éviter de le transmettre aux autres.

Tenez-vous au courant des vaccinations contre la COVID et faites-vous vacciner chaque année contre la grippe.

Le Dr Antonio D’Angelo, chef du service d’urgence pédiatrique du CHU Sainte-Justine de Montréal, affirme qu’il est essentiel de maintenir l’hydratation et le confort. Pour les bébés, il est particulièrement important de dégager le nez car ils dépendent d’un régime liquide et doivent respirer tout en buvant et en avalant.

“S’ils sont complètement congestionnés, ce qui se passe, c’est qu’ils tirent un poumon plein d’air de leur bouche et pendant qu’ils respirent, ils peuvent s’étouffer”, a-t-il déclaré.

Il suggère de nettoyer le nez d’un bébé avec une solution saline afin qu’il puisse boire correctement. Les gouttes peuvent provoquer une toux, ce qui peut aider à éliminer les sécrétions.

Les médecins recommandent également un “snot sucker” pour les enfants de moins de six mois qui sont très congestionnés. Si nettoyer le nez et expulser les sécrétions ne vous aide pas, consultez votre fournisseur de soins primaires.

Pour les bébés à risque très élevé d’infection grave, une injection mensuelle d’un anticorps monoclonal appelé palivizumab peut être administrée pendant la saison du VRS pour aider à réduire le risque d’hospitalisation.