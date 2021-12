L’augmentation du trafic humain constitue une menace pour les narvals vivant en paix dans l’Arctique

Avec les progrès de la science et de la technologie, les humains ont pénétré dans des zones auparavant inaccessibles, à la fois sur terre et sur mer. Mais même si cela nous semble être un exploit, cela peut s’avérer nocif pour l’écosystème. Le réchauffement climatique a fait fondre des blocs de glace de mer sur de vastes étendues de l’océan Arctique. Et, maintenant, les narvals et autres animaux marins, qui ont vécu dans l’Arctique sans être dérangés jusqu’à présent, sont également confrontés à une menace. Existant loin de la civilisation et de la modernité depuis des millénaires, les baleines à dents de taille moyenne sont aujourd’hui confrontées à des explosions de mines, des relevés sismiques, des navires de croisière et des projets portuaires. Les bruits émanant de ces activités humaines causent un stress et des perturbations énormes au narval, une baleine à défenses timide qui habite les eaux sombres de l’Arctique depuis des milliers d’années.

Des recherches menées par l’Université de Copenhague et l’Institut des ressources naturelles du Groenland (Pinngortitaleriffik) ont prouvé que le bruit des activités humaines, même à 20 kilomètres de distance, faisait montrer aux narvals des signes de peur et de stress. Difficiles à étudier en raison de leur habitat inaccessible, l’équipe de recherche avait réussi à marquer un groupe de ces baleines dans le système de fjords de Scoresby Sound à l’est du Groenland. Ils ont ensuite utilisé le moteur en marche d’un navire et un canon à air sismique utilisé pour l’exploration pétrolière pour bombarder les narvals avec du bruit et observer leur réaction.

Le biologiste marin Outi Tervo, qui faisait partie de l’étude, a déclaré que les baleines avaient cessé d’émettre le cliquetis qu’elles faisaient et planaient près du rivage, un comportement proche de leur réaction lorsqu’elles étaient intimidées par les épaulards. « Ce comportement signifie qu’ils n’ont aucune chance de trouver de la nourriture tant que le bruit persiste », a-t-il déclaré.

Parce que l’Arctique est sombre pendant près de la moitié de l’année, les narvals dépendent de l’écholocation, comme les chauves-souris, pour compenser leur manque de visibilité. Cela les rend extrêmement sensibles au son.

Le professeur Susanne Ditlevsen du Département des sciences mathématiques de l’Université de Copenhague a déclaré que selon les données récupérées, les narvals ont cessé de faire des cliquetis en réagissant aux bruits à 20-30 kilomètres, avec un cas documenté à 40 kilomètres. Les narvals sont si sensibles au son qu’ils peuvent détecter le bruit émis par un navire même lorsqu’il est inférieur au bruit de fond de l’océan et qu’il n’est pas suffisamment audible pour les humains, même avec un équipement de pointe, a-t-elle déclaré.

