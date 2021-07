L’augmentation du salaire minimum de McDonald’s et l’avenir de la franchise de restauration rapide

Des employés travaillent au comptoir d’un restaurant McDonald’s situé à l’intérieur du nouveau siège social de l’entreprise le 4 juin 2018 à Chicago, Illinois. Scott Olson | Getty Images Actualités | Getty Images

Pour Tom Locke, son point de basculement sur les salaires du personnel est revenu en mars, lors d’une conversation avec une gérante de magasin fatiguée, Heidi, dans le canton de Coventry juste à l’extérieur d’Akron, Ohio. Plus tôt cette semaine-là, le magasin McDonald’s qu’elle gérait pour son entreprise familiale, TomTreyCo, avait enregistré un chiffre d’affaires record de 18 000 $ en une seule journée, mais alors qu’il était assis à parler avec elle à un stand, Locke s’est rendu compte que malgré son dévouement de dix ans pour son entreprise, les pénuries de personnel à la fin de la pandémie de Covid-19 faisaient vraiment des ravages. Elle a décrit un quart de travail de 12 heures, dormant trois heures dans sa voiture plutôt que de rentrer chez elle une demi-heure, suivie d’une autre journée complète debout. « Je pouvais voir le stress sur le visage d’Heidi », se souvient Locke récemment. Et il a donc décidé de changer les 45 magasins McDonald’s qui font partie de son entreprise de franchise dans les villes de Pennsylvanie, de Virginie-Occidentale et du nord-est de l’Ohio – il a augmenté les salaires des travailleurs. Le personnel le plus junior gagnerait un minimum de 13 $ de l’heure, et pour les gestionnaires, cela passerait à 20 $ de l’heure, bien au-dessus de ce que les autres concurrents locaux offraient. « Nous étions dans une situation financière assez solide », a déclaré Locke à propos de la décision d’avril, prise après des consultations avec son équipe de direction et un examen approfondi des modèles examinant les implications en termes de coûts et de marge. « Je pensais que si à tout moment nous pouvions faire cela, augmenter le salaire de tous nos associés, ce serait maintenant. » il a dit.

La restauration rapide paie sous pression

Les niveaux de rémunération des travailleurs de la restauration rapide ont fait l’objet d’un examen minutieux au cours de la dernière décennie, avec l’aide de décideurs politiques favorables au travail et de groupes de défense bien organisés comme « Fight for 15 », qui plaide pour un salaire minimum de 15 $ l’heure. McDonald’s, peut-être plus que toute autre marque, a été au centre de cette critique et de cette controverse, même si son modèle de franchise signifie que la grande majorité des restaurants sont en fait exploités par des franchisés indépendants, comme Locke’s TomTreyCo, plutôt que par le franchiseur – McDonald’s lui-même. . Mais grâce à la nature intensément imbriquée de la relation entre le franchiseur et le franchisé, une décision d’augmenter les salaires de chaque côté de l’équation de la franchise peut avoir des implications complexes. En mai, McDonald’s, quelques mois seulement après d’autres conflits tendus avec des franchisés au sujet des programmes de scolarité et du paiement des frais de technologie, a annoncé que les travailleurs des 650 établissements appartenant à l’entreprise McDonald’s verraient leurs salaires augmenter de 10 % en moyenne d’ici la fin juin. les employés gagneront de 11 $ à 17 $ de l’heure, et les chefs de quart gagneront de 15 $ à 20 $ de l’heure, selon l’emplacement. L’entreprise affirme que cela signifie que le salaire moyen des employés des restaurants appartenant à l’entreprise sera de 15 $ l’heure d’ici 2024. Bien que les augmentations de salaire ne prennent effet que sur les sites que la société McDonald’s possède et exploite, la société a encouragé les franchisés qui gèrent les quelque 13 000 autres restaurants à faire de même pour leurs quelque 800 000 employés, provoquant la colère et la consternation chez certains propriétaires de franchise. Le géant de la restauration rapide franchise 95% de ses restaurants américains.

Ce que dit le PDG de McDonald’s sur les salaires

McDonald’s fait partie des chaînes de restaurants à sortir de la pandémie avec une situation financière solide, similaire à Chipotle, qui récemment augmenté les salaires – ainsi que dans son cas, les prix des menus de 4%. Et il essaie d’envoyer un message de soutien financier aux restaurateurs indépendants. Dans une récente interview au CNBC Evolve Global Summit, le PDG de McDonald’s, Chris Kempczinski, a déclaré que la décision de l’entreprise d’injecter environ 1 milliard de dollars de liquidités dans son système plus tôt cette année après le passage du pire de la pandémie – et en plus de plusieurs années de bilan croissance aux États-Unis – faisait partie d’un effort pour éloigner l’état d’esprit des franchisés de se soucier de « vais-je être en mesure de payer, vous savez, mon hypothèque ou de payer mon prêt qui est dû ce mois-ci ? … passer d’être, vous savez, défensif à vraiment beaucoup plus agressif. » Bien qu’il ne veuille pas commenter l’augmentation du salaire minimum fédéral, le PDG de McDonald’s a déclaré: « Il ne fait aucun doute que 7,25 $ de nos jours n’est pas ce que vous devriez payer ou devez payer pour être compétitif sur le marché. … les salaires augmentent parce que l’économie est forte. »

Les experts du travail affirment que la décision de McDonald’s fera pression sur ses franchisés. « Cela créera beaucoup de pression publique sur les franchisés pour qu’ils fassent la même chose », a déclaré Laura Padin, avocate principale du groupe de défense des droits du travail, le National Employment Law Project. « Lorsque cette campagne a commencé en 2011 ou 2012 », a déclaré Padin, en référence à « Fight for 15 », un salaire minimum de 15 $ était « considéré comme un objectif de type « tarte dans le ciel ». L’annonce récente de McDonald’s est, insiste Padin, la preuve de son efficacité. « Le fait que les entreprises elles-mêmes prennent cette initiative vous montre à quel point le mouvement a changé le discours sur ce que devrait être un salaire minimum acceptable », a-t-elle déclaré.

L’industrie de la franchise recule

L’industrie de la franchise a clairement exprimé sa position : les salaires planchers et plafonds devraient être fixés par les restaurateurs individuels. « Les franchisés sont les mieux placés pour prendre des décisions salariales dans leurs communautés locales », a déclaré Matt Hauer, vice-président senior des relations gouvernementales à l’International Franchise Association. Il a souligné les différences de coûts entre les codes postaux métropolitains à prix élevé et les emplacements plus ruraux. L’accent actuel sur les niveaux de salaire, dit-il, vient d’une « campagne menée par les syndicats » pour obtenir des résultats organisationnels ou politiques spécifiques en persuadant le public que le modèle commercial de la franchise est en fait un modèle d’entreprise. En termes de perception du public, dit-il, cela est conçu pour « transformer une entreprise comme McDonald’s, Dunkin Donuts ou Hilton Hotels, en une seule entreprise plutôt qu’un ensemble de nombreuses petites entreprises faisant des affaires sous une marque commune ».

Un panneau « Now Hiring » est affiché dans le service au volant d’un restaurant McDonald’s le 7 juillet 2021 à San Rafael, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images

La vision d’entreprise de McDonald’s met les franchisés dans la ligne de mire d’une bataille menée avec d’énormes concurrents sur un paysage plus large de travailleurs à bas salaires. « Je pense que ce qui se passe, c’est que vous voyez qu’une économie formidable est très utile pour augmenter les salaires des employés. Et je pense que de nombreux changements qui se produisent du point de vue des salaires se produisent parce que des entreprises comme McDonald’s doivent rivaliser pour le meilleur talent », a déclaré Kempczinski. « Quand vous avez Walmart et Amazon, Target … qui passe tous à 15 $, c’est certainement un vivier de talents avec lequel nous sommes en concurrence. »

Ce que ressentent les employés de McDonald’s

Parmi les travailleurs plaidant pour des salaires plus élevés, une distinction entre McDonald’s entreprise ou franchisé peut sembler sémantique. « Nous ne nous soucions pas de savoir si nous travaillons ou non dans une franchise ou un magasin d’entreprise », explique Cristian Cardona, un jeune de 21 ans qui a commencé à travailler dans un restaurant exploité par McDonald’s à Orlando il y a trois ans. « Nous portons tous l’uniforme McDonald’s et nous méritons tous un salaire décent. » Cardona a d’abord été employé à 9,25 $ de l’heure, seulement un dollar de plus que le salaire minimum en Floride à l’époque. Puis, après un an, il est devenu directeur et est passé à 11 $, avant que McDonald’s ne le fasse récemment passer à 13 $. « Si l’entreprise McDonald’s peut contrôler la façon dont les franchises fabriquent leurs Big Mac et comment elles commercialisent, je sais qu’elles peuvent trouver comment payer à chaque travailleur un salaire décent d’au moins 15 $. » il a dit. Pour Locke, l’opérateur franchisé de l’Ohio, l’introduction de salaires plus élevés était en fin de compte une décision commerciale plus qu’une décision morale. « Je vais être honnête avec vous », a-t-il déclaré lors d’un récent entretien téléphonique. « S’il n’y avait pas eu une énorme pénurie de main-d’œuvre, nous n’aurions peut-être pas pris les mesures nécessaires. »

Nous n’étions qu’un hamster virtuel sur la roue du hamster : nous n’allions nulle part. Le plus difficile est d’embaucher, de retenir et de former des gens formidables. Tom Locke, franchisé McDonald’s