L’approche développée par l’administration implique des mesures qu’elle peut prendre relativement rapidement et d’autres qui prendront plus de temps et nécessiteront l’accord du Congrès ou la coopération des gouvernements des pays d’Amérique centrale. Et il devra faire face à plusieurs catégories de personnes, y compris les mineurs non accompagnés qui accablent actuellement le système et éventuellement les familles demandeurs d’asile et celles qui tentent de passer outre les agents frontaliers.

La sombre prédiction d’Alejandro N.Mayorkas, le secrétaire à la sécurité intérieure, intervient alors que le président Biden était assailli pour avoir géré une vague à la frontière impliquant des milliers d’enfants et d’adolescents non accompagnés de la région – avec des attaques venant de la droite pour non être assez dur et de gauche pour ne pas être assez humain.

