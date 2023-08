L’augmentation du nombre d’animaux de compagnie abandonnés met à rude épreuve la capacité des refuges de l’Alberta

Une augmentation sans précédent du nombre de chats et de chiens abandonnés par leurs propriétaires crée une crise de capacité dans les centres de sauvetage pour animaux de compagnie de l’Alberta.

L’augmentation du nombre d’animaux non désirés met à rude épreuve les refuges, pèse sur les secouristes et accroît les craintes que les animaux non désirés soient négligés.

Les personnes en première ligne préviennent qu’avec des capacités limitées, certains propriétaires abandonnent leurs animaux de compagnie au lieu de trouver des refuges qui peuvent les accueillir.

La crise se déroule dans les communautés de toute la province alors que les refuges font face à un surpeuplement chronique. La tendance a commencé avec l’assouplissement des restrictions COVID et a continué d’augmenter parallèlement au coût de la vie.

Dan Kobe, porte-parole de la SPCA de l’Alberta, a déclaré que les agents de la société ont constaté une augmentation inquiétante du nombre d’animaux abandonnés par leurs propriétaires.

« Ils aimeraient les rendre, mais ils ne trouvent pas d’option appropriée et ils deviennent désespérés, puis ils laissent l’animal dans une position où ils espèrent qu’il sera soigné… Mais c’est toujours une situation dangereuse pour l’animal », a déclaré Kobe. dit.

« Nous ne voulons pas voir les gens prendre ce genre de mesures drastiques. »

Les refuges de toute la province sont débordés. La demande est motivée par une surpopulation d’animaux de compagnie et le coût croissant des soins aux animaux, a-t-il déclaré.

« Nous aimerions que les gens prennent le temps de rendre les animaux correctement, même si cela peut prendre des semaines ou des mois », a-t-il déclaré.

« Si vous avez pris soin de cet animal, il est maintenant de votre responsabilité de vous assurer que vous êtes passé à sa prochaine maison en toute sécurité. »

‘Mesures désespérées’

Erin Deems, directrice exécutive de la Saving Grace Animal Rescue Society à Alix, à 55 kilomètres au nord-est de Red Deer, a déclaré qu’avec tant d’animaux abandonnés, il n’y avait plus de place pour tous les héberger.

« Nous sommes en surcapacité chaque jour », a-t-elle déclaré. « Et malheureusement, les gens ne font que prendre des mesures désespérées en les jetant littéralement à notre porte. »

Un chien regarde par son chenil grillagé dans une pièce à débordement d’un refuge de la Second Chance Animal Rescue Society à Morinville, en Alberta. (Emily Fitzpatrick/CBC)

Les responsables des refuges affirment que plusieurs facteurs alimentent cette tendance, qui a été observée partout au Canada. Les adoptions d’animaux ont augmenté pendant le pic de COVID-19, mais à mesure que les restrictions se sont assouplies, la tendance s’est inversée.

De nombreuses personnes qui ont adopté des animaux de compagnie alors qu’elles étaient isolées sous restriction n’ont plus le temps de s’occuper des animaux. Les élevages de basse-cour qui ont proliféré pendant la pandémie obstruent désormais le système d’abris avec des portées indésirables.

Dans un contexte d’inflation galopante, le problème n’a fait qu’empirer. Certaines personnes ne peuvent plus se permettre leurs animaux de compagnie ou trouver des maisons acceptant les animaux dans les limites de leur budget.

Deems a déclaré que Saving Grace avait du mal à répondre à la demande pour ses services. Plus de 80 animaux sont actuellement dans son refuge, et 200 autres sont dans des foyers d’accueil.

Le personnel reçoit jusqu’à 15 appels par jour de personnes demandant à rendre leurs animaux. La plupart sont refoulés.

« Nous faisons un système de triage », a déclaré Deems. « Mais nous ne pouvons pas accueillir quoi que ce soit qui ne soit pas dans une situation désastreuse parce que nous n’avons pas les moyens de nous occuper d’eux. Il n’y a tout simplement pas d’espace. »

Le personnel tente de donner la priorité aux animaux les plus vulnérables, mais chaque nouveau cas pousse la société au-delà de ses capacités et exerce une pression supplémentaire sur son budget limité, a déclaré Deems.

Infinite Woofs Animal Rescue, basé à Edmonton, a cessé d’accepter les remises du public il y a environ un an en raison de contraintes de capacité.

La trésorière Lori White a déclaré que le sauvetage recevait environ 30 appels chaque jour de personnes cherchant à rendre leurs animaux de compagnie.

Infinite Woofs a récemment accueilli le seul chaton survivant d’une portée de cinq qui avait été jetée dans un fossé le long d’une autoroute.

Les secouristes disent que des rapports similaires sont en augmentation.

« Comment une personne en arrive-t-elle à un point où sa seule action est de jeter un groupe de chatons sans défense hors d’une voiture? » a demandé Blanc.

« Ont-ils essayé d’aller secourir ? Ont-ils essayé de les faire rendre ailleurs et on les a refoulés encore et encore ? C’est très difficile.

« C’est un cercle vicieux dans lequel nous vivons en ce moment. »

Amanda Annetts, coordonnatrice de programme à la Second Chance Animal Rescue Society, basée à Edmonton, a déclaré que le personnel répondait désormais en moyenne à 10 demandes par jour de remise d’animaux de compagnie, soit une augmentation de 300% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

« Il y a des gens qui nous appellent et nous supplient et pleurent. Mais l’espace n’est tout simplement pas là.

« Nous essayons de dire ‘oui’ autant que possible… Et quand nous disons ‘non’, nous ne savons pas où vont ces animaux. C’est vraiment horrible. »

La société compte plus de 500 animaux en soins dans son refuge de Morinville, soit plus du double de sa capacité habituelle et le plus que l’agence ait jamais hébergé.

« La crise albertaine est si grave en ce moment que chaque sauvetage demande de l’aide et il n’y a pas de fin en vue », a déclaré Annetts.

« Même si vous augmentez les adoptions, même si vous obtenez plus de dons, vous aurez toujours le problème de ces animaux errants. »

Les secouristes affirment qu’une répression accrue contre les éleveurs de basse-cour et un meilleur accès à des services vétérinaires abordables – en particulier des programmes de stérilisation et de stérilisation subventionnés – contribueraient à atténuer la pression.

Annetts a déclaré que le manque d’éducation est également à l’origine de la tendance. Trop souvent, les animaux de compagnie sont considérés comme jetables.

« La possession responsable d’un animal de compagnie est la première chose qui sortira les sauvetages de cette situation », a-t-elle déclaré.

« Les gens doivent être préparés pour pouvoir s’occuper de leur animal toute leur vie. »