L’augmentation du financement des IRSC aide à répondre à des questions difficiles qui pourraient sauver des vies – Schulich School of Medicine & Dentistry

Jennifer Guthrie, Ph. D., professeure adjointe, Département de microbiologie et d’immunologie

Par Cam Buchan

Une bactérie résistante aux antibiotiques, qui est passée de l’hôpital à la communauté, gagne du terrain, mais jusqu’à présent, on ne sait pas précisément dans quelle mesure elle s’est propagée.

Une technique chirurgicale prometteuse qui offre l’espoir d’améliorer la quantité et la qualité des organes prélevés en vue d’un don est prise dans une bataille éthique conflictuelle qui empêche son adoption.

Et dans les deux cas, des vies sont littéralement en jeu.

Ce ne sont là que deux des projets de recherche novateurs menés par les chercheurs de Schulich Medicine & Dentistry qui, ensemble, ont reçu un financement de plus de 7 millions de dollars des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) dans le cadre de leur dernier concours de subventions de projet.

Les résultats du concours du printemps 2024 ont vu une augmentation de 80 % du nombre de soumissions par rapport au printemps 2023, et le deuxième concours consécutif avec une augmentation significative des candidatures, a déclaré Robert Bartha, PhD, vice-doyen de la recherche et de l’innovation.

« Il s’agit d’une réalisation majeure pour notre école, qui se traduira par des résultats significatifs dans des laboratoires performants et dynamisera notre entreprise de recherche. Cela témoigne du travail acharné de tant de nos professeurs et de notre personnel », a déclaré Bartha. « La trajectoire des candidatures est certainement à la hausse, ce qui est passionnant et démontre le réengagement et la vision de notre communauté. Nous travaillons sur des possibilités de mentorat supplémentaires pour aider les chercheurs à améliorer la qualité de leurs candidatures. »

Prendre pied dans la communauté

Personne ne sait vraiment quelle est l’ampleur du problème.

Mais vous pourriez le croiser à la salle de sport, dans les transports en commun ou même simplement en appuyant sur un bouton d’ascenseur.

Résistant à la méthicilline Staphylococcus aureus Le SARM, connu pour provoquer de graves infections dans les hôpitaux, s’est désormais largement répandu dans les communautés, posant des risques sanitaires importants en raison de sa capacité à acquérir facilement des gènes d’autres bactéries qui rendent son traitement par antibiotiques plus difficile.

Et pendant la pandémie, les agents de nettoyage industriels qui se sont révélés très efficaces pour tuer les virus, y compris celui qui cause la COVID-19, ont peut-être rendu ces bactéries encore plus résistantes.

Grâce au financement de projet des IRSC, Jennifer Guthrie, Ph. D., professeure adjointe au Département de microbiologie et d’immunologie, élabore une plateforme nationale pour mieux comprendre l’ampleur du problème et les leçons à tirer pour faire face aux futures pandémies. Le projet s’intitule Génomique du SARM : faire progresser les connaissances pour une intervention efficace.

« Au centre-ville de Toronto, pendant la pandémie, dans notre seul immeuble, on essuyait les boutons d’ascenseur, les poignées, les rampes d’escalier et tout le reste avec toutes sortes de produits de nettoyage », explique Guthrie. « Ces microbes, déjà multirésistants aux médicaments, sont-ils devenus plus dangereux ? Devrions-nous nous en inquiéter ? »

Les premières données de son équipe indiquent que la réponse aux deux questions est « Oui ».

Le défi dans la tentative d’identifier l’implantation du SARM dans la communauté est le manque de données, obligeant Guthrie à repartir pratiquement de zéro.

À partir de l’Ontario, Guthrie et son équipe recueilleront des données hospitalières pertinentes par le biais du Programme canadien de surveillance des infections nosocomiales (CNISP) ainsi que des informations provenant d’un programme de surveillance des eaux usées fourni par Larry Goodridge de l’Université de Guelph. Pour compléter le point de vue, le Dr Scott Weese, vétérinaire et chercheur au Collège vétérinaire de l’Ontario, fournira des renseignements sur la présence ou non de SARM chez les animaux de compagnie pouvant servir de réservoir à ces microbes résistants aux médicaments.

« Nous espérons mettre en place un programme de surveillance de routine pour surveiller ce qui se passe dans la communauté », a déclaré Mme Guthrie, qui apporte à son travail 17 années d’expérience en santé publique. « Et si la pandémie a eu un impact, quelles leçons pouvons-nous en tirer du point de vue de la santé publique ? »

Guthrie travaillera avec des chercheurs de partout au Canada, notamment Jared Simpson, Ph. D., Dre Allison McGeer, Dr Kevin Katz, Dr George Golding, Idowu Olawoye, Ph. D., Finlay Maguire, Ph. D., et Madelyn Law, Ph. D.

UN parcours difficile

Dr Charles Weijer, docteur en médecine et titulaire d’un doctorat

Professeur

Départements de médecine et de philosophie

Il y a environ 1 400 personnes en attente d’une transplantation d’organe vitale en Ontario, et tous les trois jours, quelqu’un meurt en attendant, selon les données de Programme Trillium pour le don de vie de Santé Ontario.

Et le Dr Charles Weijer, MD, PhD, est au cœur de la mêlée.

« Ces décès auraient pu être évités », a déclaré Weijer, professeur aux départements de médecine et de philosophie et expert reconnu à l’échelle internationale en éthique de la recherche. « Si nous avions eu plus d’organes, ces personnes auraient probablement survécu. »

Une voie particulière vers le don d’organes, appelée détermination du décès circulatoire (CDD), consiste à déclarer une personne décédée en raison de l’arrêt définitif de la circulation sanguine et de la fonction cardiaque. Malheureusement, les organes utilisés pour le don seront endommagés en raison de la perte d’oxygène et de nutriments.

La technique en question, appelée perfusion régionale normothermique (PRN), peut améliorer la qualité et la quantité des organes récupérés pour le don une fois qu’un patient a été déclaré mort par détermination circulatoire du décès (DCC).

Bien que cette procédure soit largement utilisée en Europe et de plus en plus aux États-Unis, elle constitue une question éthique très controversée dans de nombreuses régions du monde, y compris au Canada.

Weijer et son équipe de recherche ont récemment terminé une étude des questions éthiques entourant le PNR, et les résultats ont été publiés dans Transplantation.

Un nouveau financement de projet des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) permettra à Weijer et à un vaste groupe de collègues, dont des chercheurs de plusieurs facultés occidentales, de construire une plateforme nationale pour la mise en œuvre de la procédure NRP d’une manière qui préserve la confiance entre les intervenants.

« Le PNR soulève plusieurs problèmes éthiques très complexes », a déclaré Weijer. « L’un d’entre eux est que nous sommes sur le point de faire un don d’organes où les personnes sont déclarées mortes en raison de l’arrêt définitif de la fonction circulatoire, puis nous prévoyons de les brancher à une machine qui va relancer leur circulation. N’avons-nous pas sapé le fondement même de la détermination de leur décès ? »

Une autre inquiétude concerne le fait que si du sang oxygéné irrigue le cerveau, cela pourrait potentiellement conduire à la réanimation de l’activité ou de la fonction cérébrale, « ce qui n’est pas une bonne chose. Cela pourrait en théorie conduire à la restauration d’un certain degré de conscience et de la capacité à ressentir la douleur et la souffrance, ce qui constituerait évidemment un préjudice majeur pour le donneur. »

Bien que le PNR offre la promesse d’améliorer le nombre d’organes prélevés et les résultats, Weijer a déclaré que son potentiel ne peut être atteint si la confiance dans le système de don d’organes est minée.

« Ce projet vise à créer une plateforme nationale pour assurer une adoption responsable du PRN afin d’aider les donneurs à atteindre leurs objectifs d’aider les autres et, surtout, à préserver la confiance dans le don d’organes au Canada. »

Le Dr Weijer travaille avec les co-candidats principaux Lorelei Lingard, Ph. D., et le Dr Marat Slessarev, Ph. D., du Département de médecine et le Dr Matthew Weiss de l’Université Laval, ainsi qu’avec une vaste équipe comprenant des professeurs de Schulich Medicine & Dentistry, Education, Health Sciences et Arts & Humanities, ainsi que d’autres universités, des familles de donneurs et de receveurs d’organes et cinq organisations provinciales de don d’organes.

Félicitations aux autres récipiendaires de subventions Projet des IRSC :

Dr. Frederick Dick

Comprendre la signalisation des récepteurs de reconnaissance de formes dans l’homéostasie et le cancer.

Lauren Flynn, Ph. D. (Gregory Dekaban, Ph. D., Paula Foster, Ph. D., Mamadou Diop, Ph. D., David Hess, Ph. D.)

Administration de monocytes humains et de cellules stromales dérivées du tissu adipeux dans des hydrogels de tissu adipeux décellularisés pour la régénération vasculaire périphérique.

Dr Bryan Heit (Steven Kerfoot, Ph. D.)

Gardiens de l’immunité : étude de l’influence réciproque des cellules apoptotiques et des agents pathogènes sur la régulation du CMH II et le trafic vésiculaire.

Dr Kun Ping Lu ((Dr Douglas Fraser, Dr Xiao Zhen Zhou)

Identification de nouveaux facteurs de risque de maladies, de cibles thérapeutiques et de biomarqueurs du sepsis.

Marco Prado, Ph. D.

Rôle du co-chaperon STIP1 dans la propagation, l’agrégation et la toxicité de l’alpha-synucléine.

Sisira Sarma, Ph. D. (Shehzad Ali, PhD, Steven Habbous, PhD, Dr Liisa Jaakkimainen, Dr Kristin Clemens, Kelly Anderson, PhD, Rose Anne Devlin, PhD, Dr Saverio Stranges, PhD, Guangyong Zou, PhD)

Équipes interprofessionnelles de soins primaires et résultats à quintuple objectif : enquête longitudinale.

Félicitations aux récipiendaires de l’annonce des priorités des IRSC :

Jibran Khokhar, Ph. D. (Marie‐Ève Tremblay, Ph.D., Haley Vecchiarelli, Ph.D.)

Différences entre les sexes dans la consommation de cannabis comme facteur de risque de schizophrénie : un rôle pour la microglie ?

Maria Mathews, Ph. D. (Dr Alexander Summers, Dr Jamie Wickett, Lindsay Hedden, Ph. D., Emily Marshall, Ph. D., Gillian Young, Dr Daniel Grushka, Dre Sandra Mackenzie, Ashley Bilodeau, Dr Stephen Wetmore, Dre Andrea Gillan, Dr Tom Freeman, Dr Eric Wong, Arianna DiSchiavi, Joanne Kearon, Paul Gill, Erin Kennedy, Ph. D., Julia Lukewich, Ph. D.)

3PC-I : Planification en cas de pandémie pour les soins primaires – Mise en œuvre d’un plan dans le sud-ouest de l’Ontario.

Krishna Singh, Ph. D. (David Hess, Ph. D., Robert Gros, Ph. D., Alison Allan, Ph. D.)

Nouveaux mécanismes dans la cardiomyopathie induite par la doxorubicine.