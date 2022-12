L’augmentation du discours de haine sur Twitter sous Elon Musk est sans précédent, selon les chercheurs

Avant qu’Elon Musk n’achète Twitter, des insultes contre les Noirs américains apparaissaient sur le service de médias sociaux en moyenne 1 282 fois par jour. Après que le milliardaire soit devenu propriétaire de Twitter, ils sont passés à 3 876 fois par jour.

Les insultes contre les homosexuels sont apparues sur Twitter 2 506 fois par jour en moyenne avant que M. Musk ne prenne le relais. Par la suite, leur utilisation est passée à 3 964 fois par jour.

Et les messages antisémites faisant référence aux juifs ou au judaïsme ont grimpé de plus de 61 % dans les deux semaines suivant l’acquisition du site par M. Musk.

Ces conclusions – du Center for Countering Digital Hate, de l’Anti-Defamation League et d’autres groupes qui étudient les plateformes en ligne – fournissent l’image la plus complète à ce jour de l’évolution des conversations sur Twitter depuis que M. Musk a conclu son accord de 44 milliards de dollars pour l’entreprise. fin octobre. Bien que les chiffres soient relativement faibles, les chercheurs ont déclaré que les augmentations étaient atypiquement élevées.