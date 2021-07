L’augmentation du coût de la vie de la sécurité sociale pour 2022 pourrait être la plus importante depuis des décennies

L’ajustement du coût de la vie de la Sécurité sociale pour 2022 pourrait être de 6,1% en raison de l’inflation, selon une nouvelle estimation.

Ce serait la plus forte augmentation depuis 1983, selon le groupe de défense non partisan The Senior Citizens League, qui a calculé le chiffre. Il s’agit également d’une augmentation par rapport à l’estimation du mois dernier, alors que l’augmentation pour l’année prochaine devait être de 5,3 %.

La nouvelle estimation intervient alors que l’indice des prix à la consommation en juin a augmenté de 5,4% par rapport à l’année précédente, le gain le plus important depuis août 2008. Les prix plus élevés des aliments et de l’énergie ont été parmi les coupables qui ont contribué à faire grimper la mesure de l’inflation.

Plus de Personal Finance :

Comment trouver des taux d’intérêt plus élevés sur votre épargne malgré les soucis d’inflation

L’argent se déplace à faire alors que la Fed maintient les taux proches de zéro

Comment élaborer une stratégie d’inflation à l’aide d’obligations municipales

Cela a contribué à augmenter l’estimation du COLA de la sécurité sociale pour 2022. Cette variation annuelle est calculée sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les salariés urbains et les employés de bureau, ou IPC-W.

L’essence est particulièrement fortement pondérée dans l’IPC-W, ce qui a contribué à augmenter l’estimation du COLA. De nombreuses personnes âgées remarquent également des prix plus élevés dans leurs épiceries, selon Mary Johnson, analyste des politiques de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie à la Senior Citizens League.

Le COLA pourrait être sujet à changement, car il reste encore trois mois de données à déclarer avant que l’Administration de la sécurité sociale ne détermine le nombre officiel pour l’année prochaine.

Une chose peu probable pendant cette période est une action de la Réserve fédérale. Le président de la banque centrale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la Fed était encore « loin » de modifier sa politique.