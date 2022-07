L’augmentation des volumes de données nécessite une gouvernance holistique

Une gouvernance efficace permet également à une entreprise de mettre en œuvre et de gérer des politiques et des normes internes liées à la sécurité et à l’utilisation des données. Cela prend non seulement en charge la réponse d’une entreprise aux directives de conformité externes, mais normalise également les données à utiliser dans toute l’entreprise. Les données standardisées fournissent la « source unique de vérité » requise pour les décisions commerciales critiques, ainsi que la qualité et la fiabilité des données dont les équipes ont besoin pour faire leur travail.

Les défis de la gouvernance des données

À première vue, la mise en œuvre de la gouvernance des données peut sembler évidente et simple, mais le fait de gouverner les données dans les équipes et les produits d’une entreprise introduit des niveaux de complexité que de nombreuses entreprises tentent sans enthousiasme d’aborder ou d’éviter complètement.

Instiller les processus, les politiques et les protections de la gouvernance nécessite de nouvelles mentalités concernant les personnes, les processus et la technologie. « Ce ne sont pas les activités d’exécution qui persuadent quelqu’un de ne pas faire de gouvernance », dit Syed. « C’est tout le travail nécessaire pour mettre en place la gouvernance.

Pour beaucoup, l’approche de la gouvernance des données consiste à établir des politiques qui sont supervisées par des secteurs individuels de l’entreprise, ce qui rend la mise en œuvre d’autant plus difficile. “Pensez à toutes les différentes équipes qui font cela dans une grande organisation”, explique Syed. “Ils doivent tous faire cette vérification de dépendance, et chaque équipe effectue également un travail de développement séparé pour répondre à ces exigences, ce qui représente beaucoup d’efforts en double.”

Une initiative de gouvernance des données cloisonnée qui oblige chaque équipe à surveiller ses propres dépendances de données prend également du temps et des efforts au détriment d’autres tâches. “Il devient fastidieux d’innover car à chaque étape de l’innovation, vous devez vérifier s’il existe des dépendances vis-à-vis de vos politiques de gouvernance”, explique Syed.

Les approches cloisonnées introduisent également la possibilité d’erreurs et rendent plus difficile de s’assurer que toutes les politiques de gouvernance sont suivies de manière cohérente, dans tous les cas. Ces obstacles peuvent entraîner un manque d’adhésion des employés et des parties prenantes, dégonflant tout avantage réalisé en matière de gouvernance des données.

Une solution de gouvernance fédérée

Dans de nombreuses entreprises, les données sont considérées comme un actif informatique, et donc une responsabilité informatique. Bien que cela ait pu être vrai dans le passé, le volume et la vitesse des données aujourd’hui, ainsi que les façons innovantes dont les entreprises utilisent leurs données, signifient que les données sont la responsabilité et la force motrice de toutes les unités commerciales.

Pour créer un programme de gouvernance des données efficace pour tous les domaines de l’entreprise, il est préférable de centraliser le cadre afin de réduire les erreurs et de réduire les efforts en double. « Pour que les équipes fédérées réussissent à appliquer les règles de gestion des données et la gouvernance, vous ne pouvez pas simplement définir une politique et laisser chaque équipe créer une technologie pour l’appliquer », explique Syed. Une approche centralisée est moins compliquée à surveiller, facilite la cohérence et l’exactitude des données et est plus facile à rendre transparente, ce qui contribue à l’adhésion des parties prenantes. “Si vous disposez d’une plate-forme de données gérée de manière centralisée, d’un pipeline d’ingestion de données géré de manière centralisée et d’une politique de données gérée de manière centralisée, vous ne modifiez que [the data] en un seul endroit », explique Syed. Cela garantit que les données restent conformes, sécurisées et cohérentes partout où elles sont utilisées.