L’augmentation des taxes mettra 8 £ sur un tank, M. Hunt – pourquoi ne pas montrer des cojones et l’arrêter ?

Le respect ÉCONOMIQUE pour notre gouvernement assiégé a chuté encore plus dans l’esprit des automobilistes, des chauffeurs de camionnettes blanches et des camionneurs du Royaume-Uni.

Et c’est le dire gentiment.

La déclaration d’automne de la semaine dernière était le premier budget ou état financier de mes 13 années de campagne où il n’y avait aucune mention de la taxe sur le carburant

Leur colère, mêlée à un véritable étonnement, à la suite de la déclaration d’automne de la semaine dernière, est réelle et substantielle.

Le Premier ministre Rishi Sunak a promis la transparence et l’intégrité de sa nouvelle administration prétendument prudente sous sa direction.

Mais en ne mentionnant pas un changement fiscal punitif prévu qui a été annoncé par le Bureau de la responsabilité budgétaire financé par le Trésor, le chancelier Jeremy Hunt a créé de l’incertitude, provoquant un énorme mécontentement et une humiliation parmi les députés d’arrière-ban conservateurs.

Leurs électeurs s’empressent de ne plus voter pour les conservateurs.

Jeremy Hunt a annoncé le gel des seuils de l’impôt sur le revenu et des droits de succession, des réductions des abattements sur les dividendes, des prélèvements sur les plus-values ​​ainsi que le seuil de 45 pence du taux d’imposition supplémentaire qui passera de 150 000 £ à 125 140 £.

Il a déclaré aux bancs verts de 14 milliards de livres sterling de nouvelles taxes exceptionnelles, un nouveau prélèvement temporaire de 45% sur les producteurs d’électricité et que 700 000 entreprises bénéficieront de réductions d’impôts de 14 milliards de livres sterling sur leurs tarifs professionnels.

Il a également déclaré que les conducteurs de véhicules électriques ne seront plus exonérés de droits d’accise sur les véhicules à partir de 2025. Mais c’était le premier budget ou rapport financier de mes 13 années de campagne où il n’y avait aucune mention de droits de carburant.

Pourtant, à peine une heure plus tard, l’OBR, lors de sa conférence de presse, a annoncé: «L’augmentation prévue de 23% du taux de redevance sur le carburant fin mars 2023, qui ajoute 5,7 milliards de livres sterling aux recettes l’année prochaine. . . devrait augmenter le prix de l’essence et du diesel d’environ 12 pence le litre.

“L’OBR est hors de contrôle”

Avec la TVA, ce sera plus proche de 15p par litre.

L’impact de ce plan insensé sur les camionneurs et les chauffeurs de camionnettes blanches sera catastrophique, forçant beaucoup à aller au mur.

Et pour aggraver les choses, le gouvernement a même augmenté la taxe que beaucoup paient pour le « plaisir » de ramener leur camionnette de société à la maison.

Je pense que les prix à la pompe sont 20p trop élevés, en particulier pour le diesel.

The Sun est d’accord, comme en témoignent ses campagnes Keep It Down et Stand By Our Vans.

Même les supermarchés résistent à réduire les coûts de remplissage. Traditionnellement, ils ont été les premiers et très rapides à aider les automobilistes avec des prix plus bas, mais pas maintenant.

Comme l’a dit mon ami de campagne, le député Craig Mackinlay : « L’OBR est un quango incontrôlable et qui ressemble de plus en plus aux marionnettistes du gouvernement élu. Au moment où l’OBR a laissé le chat sortir du sac, mon téléphone s’est effondré.

Les députés conservateurs ont envoyé une lettre au chancelier pour clarifier si les chiffres de l’OBR devaient servir de base au budget du printemps de l’année prochaine.

Le député Jonathan Gullis, partisan de FairFuelUK, m’a dit: «Cette tentative sournoise de l’OBR de donner aux guerriers éco-éveillés ce qu’ils veulent, en punissant les automobilistes dans leurs poches, est moralement répréhensible.

“La chancelière doit écouter les automobilistes, les chauffeurs de camionnettes et les camionneurs, qui sont déjà durement touchés par des taxes écrasantes, et leur prouver que nous – mon gouvernement – avons réellement le dos en maintenant le prix à la pompe bas!”

La réponse du chancelier a été rapide. Il a déclaré: «Je tiens à clarifier et à confirmer qu’aucune modification ni décision n’a été prise concernant les taux de droits sur les carburants lors de cette déclaration d’automne.

« L’OBR a simplement exprimé une hypothèse, comme ils l’ont fait pendant de nombreuses années. Je considérerai les tarifs futurs lors du budget de printemps.

Et c’est le vrai coup de pied dans l’intestin des conducteurs et de tous les contribuables en difficulté. Le Trésor et la chancelière étaient parfaitement au courant de cette hausse d’impôts non mentionnée, mais montagneuse.

Comment pouvaient-ils ne pas savoir que cette bombe du coût de la vie ne passerait pas inaperçue ?

L’OBR a décrit le coup de 12 pence par litre comme une hausse de taxe “prévue”. Erreur de bonne foi ou simple incompétence ?

Le Trésor doit penser que nous sommes des idiots. C’était délibéré. La hausse prévue de 12 pence de l’OBR sera remplacée en mars prochain, permettant à la chancelière d’avoir l’air magnanime en informant le Parlement que cette taxe augmentera d’un montant moindre.

M. Hunt aura l’air d’un héros en disant aux automobilistes qu’il nous rend service à tous, mais les taxes sur le carburant continueront d’augmenter. C’est désormais certain, car les numéros OBR sont programmés.

Un sondage réalisé par FairFuelUK auprès de 5300 automobilistes, y compris des chauffeurs de camionnettes et des camionneurs, à la suite de la déclaration d’automne, révèle que 93% sont dégoûtés par le chancelier, tandis que 63% des électeurs conservateurs de 2019 disent qu’ils ne voteront plus jamais pour les conservateurs.

L’oubli électoral

Les chauffeurs sont la source la plus simple de recettes fiscales. Ils l’ont toujours été car la plupart n’ont d’autre choix que d’utiliser leurs véhicules quelles que soient les taxes que le chancelier nous impose à la pompe.

En outre, la dépendance du gouvernement à Net Zero est utilisée comme justification de vertu pour maintenir les taxes sur le carburant à un niveau extrêmement élevé.

Si ce gouvernement mal informé impose davantage de taxes de remplissage à certains des conducteurs déjà les plus taxés au monde, il condamnera le Parti conservateur à l’oubli électoral.

Mais la réduction des taxes sur le carburant pourrait augmenter considérablement les chances des conservateurs de conserver la plupart de leurs sièges.

C’est une évidence Jeremy, prends les cojones.