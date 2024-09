L’augmentation des protéines cérébrales pourrait ralentir le déclin cognitif

« Nous avons observé que la plupart des personnes atteintes de plaques amyloïdes ne développent pas la maladie d’Alzheimer », Dr Alberto Espayprofesseur de neurologie à l’UC College of Medicine et directeur et président doté du James J. et Joan A. Gardner Family Center for Parkinson’s Disease and Movement Disorders à l’UC Gardner Neuroscience Institute de l’Université de Cincinnati, et auteur principal de cette étude a expliqué à Actualités médicales aujourd’hui.