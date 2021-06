L’augmentation des hospitalisations chez les adolescents Covid reflète de nouvelles variantes, selon Gottlieb

Le Dr Scott Gottlieb a souligné vendredi les variantes hautement transmissibles de Covid-19 comme une cause potentielle derrière une augmentation des hospitalisations d’adolescents avec le virus en mars et avril.

« C’est préoccupant, les tendances des hospitalisations » chez les adolescents, a déclaré Gottlieb, l’ancien chef de la Food and Drug Administration sous l’administration Trump. « Je pense que c’est le reflet des nouvelles variantes plus contagieuses. »

« Nous constatons que ces variantes sont plus contagieuses dans tous les groupes d’âge, elles affectent donc davantage les adultes, mais elles affectent également davantage les enfants, vous voyez donc plus d’enfants contracter un Covid symptomatique et plus d’enfants sont hospitalisés, en tant que conséquence de cela, en particulier B. 117 », a déclaré Gottlieb à « The News with Shepard Smith » de CNBC.

La variante B. 117 est actuellement la souche la plus répandue aux États-Unis, avec 20 915 cas signalés, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies.

Au cours des trois premiers mois de l’année, les chercheurs du CDC ont découvert que près d’un tiers des adolescents hospitalisés avec Covid devaient être admis dans une unité de soins intensifs. Pendant ce temps, 5% avaient besoin d’une ventilation mécanique invasive. Certes, les données du CDC montrent qu’aucun adolescent aux États-Unis n’est décédé de Covid au premier trimestre 2021.

Vendredi, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a exhorté les parents à vacciner leurs adolescents contre Covid, citant davantage d’adolescents hospitalisés avec Covid.

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre des conseils d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion Inc. et de la société de biotechnologie Illumina.