L’augmentation des heures supplémentaires des infirmières de l’Alberta fait monter en flèche une partie de leur salaire

L’infirmière autorisée la mieux payée de l’Alberta a gagné plus de 510 000 $ en 2022, selon des listes de rémunération publiques récemment publiées en ligne.

L’infirmière était l’une des six infirmières du secteur public travaillant pour Alberta Health Services (AHS) et Covenant Health qui ont gagné plus de 300 000 $ en rémunération totale l’année dernière – un résultat qui, selon les dirigeants infirmiers, n’est possible qu’en faisant des heures supplémentaires excessives et des quarts de garde lors des pénuries de personnel.

« Je ne pense pas que nous ayons jamais vu des chiffres comme celui-là », a déclaré Heather Smith, présidente des United Nurses of Alberta (UNA).

Le montant total de la rémunération n’inclut pas les autres avantages non monétaires ni les indemnités de départ.

Avant de compter les avantages et les avantages, l’IA la mieux payée était mieux payée que le président-directeur général d’AHS ou tout autre cadre supérieur.

L’infirmière n’a pas répondu à la demande d’entrevue de CBC pour expliquer comment elle avait gagné le salaire record.

Une infirmière au sommet de la grille salariale de l’UNA devrait travailler en moyenne 77 heures supplémentaires par semaine, chaque semaine, au-delà d’une semaine de travail de 37,5 heures, pour gagner 510 000 $ par an, calcule CBC News.

Les infirmières peuvent également toucher des primes en travaillant les nuits, les fins de semaine et les jours fériés, et leur rémunération peut être plus élevée selon qu’elles ont une spécialité ou qu’elles travaillent dans un endroit éloigné.

Selon l’endroit où ils travaillent, leur expérience et leur formation, une IA à temps plein en Alberta gagne généralement entre 80 000 $ et 100 000 $ par année, a déclaré Smith.

Une recherche de AHS et de l’alliance les tableaux de divulgation des salaires, également appelés listes ensoleillées, montrent un nombre record d’infirmières gagnant plus de 150 000 $ en rémunération totale l’année dernière. Tous les organismes, conseils et commissions publics doivent publier des listes d’ensoleillement avant le 30 juin de chaque année.

Avant 2019, aucune personne répertoriée comme infirmière autorisée auprès de l’AHS ou de Covenant Health ne gagnait plus de 250 000 $.

En 2017, 122 infirmières gagnaient plus de 150 000 $ par année. L’année dernière, cinq fois le nombre d’infirmières a dépassé cette barre.

Les chiffres n’incluent pas les personnes classées comme infirmières gestionnaires ou infirmières psychiatriques autorisées.

Smith a déclaré que les augmentations de salaire contractuelles ne peuvent pas expliquer la croissance du nombre de hauts revenus, et que les heures supplémentaires volontaires, contraintes et obligatoires doivent être le moteur de la tendance.

Heather Smith est présidente des United Nurses of Alberta. (Peter Evans/CBC)

« Ce n’est pas durable », a-t-elle déclaré. « Ces individus ne peuvent pas continuer ce niveau, cette intensité de travail sans repos pendant très longtemps. »

Auparavant, les seules infirmières qui enregistraient des centaines d’heures supplémentaires rémunérées travaillaient dans des communautés éloignées avec peu d’autres professionnels de la santé, a-t-elle déclaré.

Accumuler les heures supplémentaires

AHS a fourni des données à CBC News montrant que les employés ont travaillé 2,3 fois plus d’heures supplémentaires en 2022-2023 par rapport à trois ans plus tôt. Au cours de l’année la plus récente, les travailleurs ont enregistré près de 4,7 millions d’heures d’ergothérapie en raison des pressions du système liées à la pandémie, d’une demande accrue de services et de problèmes de personnel, a déclaré le porte-parole d’AHS, James Wood, dans un e-mail.

Les heures supplémentaires représentaient 3,7 % du nombre total d’heures travaillées.

Les données de Covenant Health montrent que le personnel y est encore plus pressé. En 2022-2023, les heures supplémentaires représentaient 10,5 % du nombre total d’heures travaillées par les employés, contre 4,2 % en 2019-2020, selon la porte-parole Karen Diaper. Covenant n’avait pas de nombre total d’heures d’ergothérapie travaillées.

Les données de l’enquête sur la population active de Statistique Canada suggèrent également que les heures supplémentaires de toutes les infirmières de l’Alberta augmentent. En 2016, les chiffres suggèrent que les infirmières de l’Alberta faisaient moins d’heures supplémentaires que la moyenne nationale. Cet avantage s’est maintenant évaporé.

En 2016, environ 23 % des Albertains travaillant dans les professions infirmières ont déclaré des heures supplémentaires. En 2022, ce nombre est passé à 32 %. La tendance à la hausse coïncide avec la pandémie de COVID-19.

Compter sur les heures supplémentaires est également une utilisation inefficace des deniers publics. Dans un examen de l’AHS mandatés par le gouvernement UCP en 2019, les consultants Ernst and Young (EY) ont déclaré que l’organisation pourrait économiser des millions de dollars par an en réduisant l’OT dans toute la province.

Le porte-parole d’AHS, Kerry Williamson, a déclaré dans un e-mail la semaine dernière que l’organisation ne ferait aucun commentaire sur les employés ou les salaires individuels. Il a déclaré que les gestionnaires examinaient le salaire de tout employé visé qui gagne plus de 300 000 $ par an pour comprendre leur rémunération. Il peut s’agir d’heures supplémentaires, d’indemnités de disponibilité, d’indemnités de maladie, de primes de poste ou d’indemnités de vacances.

Essayer de combler les postes vacants

En juin, le taux de postes vacants d’AHS pour les emplois d’IA était d’environ 14 %, soit l’équivalent de plus de 2 400 emplois à temps plein. Wood a déclaré que les postes vacants avaient culminé en septembre dernier et qu’ils embauchaient maintenant plus rapidement qu’ils ne perdaient de travailleurs.

AHS a également augmenté le nombre de postes d’infirmières au cours des quatre dernières années pour répondre à la demande accrue de services, a déclaré Wood.

Covenant Health compte environ 161 postes vacants d’infirmière autorisée à temps plein, laissant environ 11% des emplois non pourvus. Diaper a déclaré que ce taux était constant depuis un an.

Elle a souligné la demande croissante du marché mondial des soins de santé, le vieillissement démographique des travailleurs qui se dirigent vers la retraite et les efforts pour soutenir les employés épuisés qui recherchent un meilleur équilibre travail-vie personnelle.

« Nous avons une stratégie de main-d’œuvre solide qui vise à relever les défis de main-d’œuvre auxquels nous sommes actuellement confrontés », a-t-elle déclaré dans un e-mail.

Smith a déclaré qu’il est également difficile de connaître le nombre réel d’emplois vacants dans le domaine des soins de santé de première ligne en Alberta, car les employeurs retardent parfois les offres d’emploi.

Les pénuries ont incité les hôpitaux et les centres de soins à compter de plus en plus sur les infirmières d’agence pour combler les lacunes. Un rapport du 22 juin de l’AHS a recensé 375 infirmières d’agence travaillant dans des établissements de l’Alberta.

Les pénuries de personnel ont particulièrement touché les petites villes et les zones rurales, entraînant la fermeture temporaire des salles d’urgence, des services de travail et d’accouchement et des salles d’opération, entre autres perturbations.

Le personnel a également vu ses vacances annulées pendant les pics de la pandémie pour répondre à la demande.

« C’est loin d’être des circonstances normales », a déclaré Smith.

Un risque pour la sécurité

Les travailleurs de la santé qui font des heures supplémentaires excessives mettent les employés et les patients en danger, a déclaré le président de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, Sylvain Brousseau, qui est également professeur à l’Université du Québec en Outaouais et chercheur sur la qualité de vie des infirmières.

Sylvain Brousseau est président de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et professeur et chercheur en sciences infirmières à l’Université du Québec en Outaouais. Il dit que les pénuries de travailleurs de la santé à travers le Canada amènent les infirmières à faire des heures supplémentaires excessives. (Soumis par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada)

Ces longues heures augmentent la probabilité qu’une infirmière fasse des erreurs, a-t-il déclaré.

« Lorsque vous terminez votre quart de travail, vous vous demandez toujours: » Ai-je oublié cela? Ce patient a-t-il obtenu ce qu’il était censé avoir? « , A déclaré Brousseau.

Le contrat de l’UNA stipule que les infirmières ne sont pas autorisées à travailler plus de 16 heures par période de 24 heures.

Le porte-parole d’AHS, Williamson, a déclaré que toutes les heures supplémentaires ou supplémentaires sont surveillées par les gestionnaires pour s’assurer qu’elles respectent les conventions collectives et ne compromettront pas la sécurité des patients ou du personnel.

Il a dit qu’en dehors de ces garde-fous, il n’y a pas de limite au nombre d’heures supplémentaires qu’un employé peut travailler.

Le gouvernement de l’Alberta s’est engagé à former et à embaucher plus d’infirmières en créant plus de places en soins infirmiers postsecondaires et en facilitant le travail des infirmières formées à l’étranger en Alberta.

Brousseau dit que le plus grand défi n’est pas d’embaucher des infirmières, mais de les retenir. Les gouvernements ont l’obligation morale de créer de meilleures conditions de travail pour garder les infirmières dans les emplois les plus pénibles et les empêcher de quitter la profession, a-t-il déclaré.

Embaucher plus de travailleurs de la santé, tels que des infirmières auxiliaires autorisées, des aides-soignants, du personnel de bureau et d’entretien ménager, permettrait aux infirmières de passer leur temps plus efficacement, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, la première ministre Danielle Smith a déclaré que son administrateur AHS trié sur le volet, le Dr John Cowell, bouleverserait la structure de gestion de l’AHS pour accélérer les améliorations des soins de santé.

Le président de l’UNA, Smith, a qualifié ce message de « troublant ». Elle a déclaré que déstabiliser AHS serait « irresponsable ».

« Cela ne fait que multiplier les inquiétudes et la probabilité que nous verrons davantage de pertes de travailleurs dans le système », a-t-elle déclaré.