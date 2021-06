L’augmentation des factures de gaz avec un commutateur de prélèvement frappera le plus durement les pauvres, a averti Boris Johnson

Les MINISTRES ont été avertis hier soir de ne pas faire avancer les plans d’augmentation des prix du gaz pour des millions de personnes afin d’atteindre les objectifs verts de Boris Johnson.

Dans le cadre de plans visant à encourager les Britanniques à abandonner leurs chaudières sales, le prix du gaz devrait être gonflé à mesure que les frais verts sont prélevés sur l’électricité et appliqués à la place.

Les taxes climatiques seront remplacées par l’électricité par le gaz pour inciter les gens à abandonner les chaudières sales Crédit : Alamy

Le gouvernement veut qu’il soit neutre en termes de coûts, mais les experts disent qu’il fera grimper les factures d’énergie de 65 £ par an pour les Britanniques les plus pauvres qui n’échangent pas.

Cela survient alors qu’un nouveau sondage montre que quatre électeurs sur dix seraient moins susceptibles de soutenir un gouvernement qui a augmenté le prix du gaz pour encourager les gens à changer, alors que la dispute sur la façon d’atteindre l’objectif Net Zero d’ici 2050 augmente.

Hier soir, les meilleurs crétins ont averti que les 21 millions de foyers utilisant du gaz en ce moment seraient lourdement pénalisés et ont demandé au Trésor de débourser plus d’argent incitatif au lieu de faire payer les Britanniques.

Les députés ont entendu des experts dire que l’arrachement des chaudières pouvait potentiellement provoquer une « énorme perturbation » et pourrait signifier que les Britanniques doivent payer des coûts imprévus comme le recâblage.

Ed Dodman, directeur des affaires réglementaires chez Ombudsman Services, a averti : « Nous craindrions que le principe de « déplacer les chaises longues » imposerait des coûts aux personnes qui ne décident pas de le faire pour une raison quelconque. »

Et Matthew Copeland de National Energy Action a déclaré au comité restreint du BEIS: « Il est vraiment important que les personnes vivant avec votre politique ne détestent pas ce genre de choses, et que ce soit une subvention financée autant que possible. »

Il a recommandé aux ministres de réduire les prélèvements actuels et d’utiliser les impôts pour combler le fossé – les Britanniques à faible revenu bénéficiant d’une option de retrait.

Les experts ont noté des recherches qui ont révélé qu’un simple échange des prélèvements de l’électricité vers le gaz aurait un « impact significatif » sur les factures d’énergie – les augmentant en moyenne de 65 £ par an pour les familles les plus pauvres.

Il est entendu que tout changement de prélèvement ne serait pas introduit avant au moins une autre décennie pour donner à des millions de ménages une chance de faire un échange vert.

Cependant, les conservateurs dans les sièges Red Wall remplis de Britanniques les plus pauvres craignent un contrecoup sur la prochaine stratégie de chauffage et de logement, qui vise à expliquer comment rendre les bâtiments du pays plus écologiques.

Les plans du ministère des Affaires pour aider à rendre le changement abordable comprennent d’énormes subventions de 4 000 £ pour que les gens arrachent leurs chaudières à gaz et les remplacent par une pompe à chaleur, mais les prix sont toujours extrêmement élevés.

Les chaudières à gaz représentent un sixième des émissions de carbone du Royaume-Uni et des millions d’entre elles doivent être mises à la poubelle pour atteindre l’objectif d’atteindre le zéro net d’ici 2050.

Mike Foster, directeur général de l’Energy and Utilities Alliance, a déclaré qu’une décision d’augmenter les taxes sur le gaz serait un coup de pied dans les dents des consommateurs aux abois.

Il a déchaîné : « Le public soutient les efforts pour faire face à la crise climatique, mais pas au détriment de plonger davantage de personnes dans la précarité énergétique.

Les ministres ont été avertis que cela pourrait frapper plus durement les Britanniques les plus pauvres et augmenter les factures d’énergie pour ceux qui n’ont pas changé Crédit : Alamy

« Nous devons faire face à l’urgence climatique, mais le public veut une stratégie réfléchie, pas un ajustement instinctif des prix du gaz qui aura un impact sur les plus pauvres de la société et ne fera rien pour encourager l’adoption de technologies de chauffage à faible émission de carbone. »

Stephen Knight, directeur du Heat Trust, a ajouté : « Les consommateurs doivent être soutenus par ce genre de changements, et se sentir informés et protégés.

Un porte-parole de BEIS a déclaré hier soir : « À chaque étape sur la voie de Net Zero, nous plaçons l’abordabilité et l’équité au cœur de nos réformes.

« Nous continuerons à apporter un soutien aux ménages à faible revenu et aux personnes vulnérables pour rendre les maisons plus vertes afin de réduire les factures d’énergie.

« Plus de détails sur notre approche seront fournis dans la prochaine stratégie sur le chauffage et les bâtiments. »

Pendant ce temps, les ministres ont annoncé aujourd’hui leur intention d’interdire les ampoules halogènes à partir de septembre – et les lampes fluorescentes suivront en 2023.

Ce changement permettra d’éviter que 1,2 million de tonnes de carbone ne soient rejetées dans l’atmosphère chaque année, ce qui équivaut à retirer un demi-million de voitures des routes.

Les lampes à LED sont conçues pour faire économiser de l’argent aux Britanniques, car elles durent cinq fois plus longtemps que les ampoules halogènes traditionnelles et produisent la même quantité de lumière, mais consomment jusqu’à 80 % moins d’énergie.

De nouvelles étiquettes seront apposées sur les ampoules afin que les consommateurs puissent également dire si elles sont écologiques ou non.