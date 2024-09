L’augmentation des coûts liés à la mauvaise santé mentale exige des mesures sur le lieu de travail

Selon le premier rapport sur les résultats en matière de santé publié par GreenShield en juin 2024, plus de 60 % des journées de travail manquées sont attribuées à une mauvaise santé mentale.

Ce même rapport suggère une situation alarmante 12 jours d’absentéisme est liée à une mauvaise santé mentale pour chaque employé canadien chaque année. Les recherches suggèrent également qu’une mauvaise santé mentale entraîne un roulement de personnel et que, parmi ceux qui souffrent de cette maladie et qui viennent quand même au travail, beaucoup fonctionnent à une capacité inférieure à la capacité maximale, ce que l’on appelle communément le présentéisme. Les répercussions sur les résultats financiers des entreprises touchées peuvent être importantes.

Mais les travailleurs souffrent aussi. Selon une enquête réalisée en avril 2023 par Statistique Canada, plus d’un Canadien sur cinq a déclaré avoir subi des niveaux élevés ou très élevés de stress lié au travail. À court terme, les effets sur la santé peuvent aller de l’irritabilité et des troubles du sommeil aux maux de tête et au manque de concentration. Au fil du temps, stress non traité peut entraîner de nombreux effets chroniques sur la santé allant de l’épuisement professionnel et de la dépression à l’hypertension artérielle et aux maladies cardiaques.

N’ATTENDEZ PLUS…INSCRIVEZ-VOUS À LA FORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL

Obligations légales pour lutter contre le stress

Les recherches et nos expériences vécues nous indiquent que les stratégies d’adaptation individuelles et le soutien des programmes d’aide aux employés (PAE) ne suffisent pas. En fait, ils n’aident pas les employeurs et les superviseurs de l’Ontario à s’acquitter de leurs importantes obligations légales de protection des travailleurs. Pour faciliter la conformité, une plus grande attention doit être accordée aux risques psychosociaux au travail – des facteurs tels que des heures de travail excessives, des exigences professionnelles déraisonnables, un manque de contrôle sur le travail et l’engagement des travailleurs, ainsi que la violence et le harcèlement.

Les employeurs de l’Ontario, en plus de leur obligation générale de protéger les travailleurs contre les risques psychosociaux, ont obligations légales spécifiques d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes sur la violence et le harcèlement au travail et doivent fournir à leurs travailleurs des informations et une formation sur le contenu de ces deux programmes.

La formation WHSC peut aider

Envisagez une formation de qualité comme prochaine étape vers la conformité et la prévention. En tant que seul centre de formation en santé et sécurité au travail désigné par le gouvernement de l’Ontario, le Workers Health & Safety Centre (WHSC) propose une série de programmes de formation en santé mentale au travail pour répondre aux obligations légales et pour soutenir la création de lieux de travail psychologiquement sûrs et sains. Les cours suivants sont prévus cet automne dans les salles de classe virtuelles du WHSC :



Incident critique et trouble de stress post-traumatique

Risques psychosociaux et santé mentale au travail

Le stress au travail

Violence et harcèlement au travail.

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI À LA FORMATION EN SANTÉ MENTALE. Le nombre de places est limité pour chacun de ces programmes*

*Si vous ne trouvez pas de date qui vous convient, contactez un représentant du service de formation du WHSC pour vous renseigner sur des options de formation supplémentaires, y compris une formation sur place sur votre lieu de travail.

Les employeurs sont également tenus de s’assurer les superviseurs terminent leur formation et sont compétent pour s’acquitter de leurs importantes obligations en matière de protection des travailleurs, notamment en matière de protection contre les risques psychosociaux. Cette formation doit être suivie dans la semaine suivant l’exécution du travail en tant que superviseur. La formation des superviseurs du WHSC peut aider les lieux de travail à se conformer.

Les comités mixtes de santé et de sécurité (CMSS) et les représentants en santé et sécurité des travailleurs (RSST) des petits lieux de travail ont le droit légal de participer aux efforts visant à créer des lieux de travail sains sur le plan mental. Pour garantir que les CMSS puissent exercer efficacement ce droit, les employeurs doivent fournir aux membres des CMSS des lieux de travail réglementés par l’Ontario une formation de certification. De nombreux petits lieux de travail choisissent également de s’associer au WHSC pour s’assurer que les RSS reçoivent la formation dont ils ont besoin. Le WHSC est l’un des principaux fournisseurs de formations de certification des CMSS et de formations des RSS.

Ressources connexes



Rapport sur les résultats de santé 2024 de GreenShield



Le stress lié au travail est le plus souvent causé par de lourdes charges de travail et par l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée (Statistique Canada)

Ressources sur la violence au travail (WHSC)

Besoin de plus d’informations ?

Contactez un représentant des services de formation du WHSC dans votre région.

Courriel : [email protected]

Visitez le site whsc.on.ca

Connectez-vous et suivez-nous sur X, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube