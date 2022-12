L’augmentation des coûts de chauffage est un fardeau supplémentaire pour les résidents du nord de l’Illinois cet hiver – Shaw Local

Lorsque Kara Anderson, 34 ans, a ouvert sa facture de gaz de novembre, elle a dit qu’elle ne pouvait pas croire ce qu’elle devait.

Au cours des quatre années écoulées depuis qu’elle a acheté son duplex de 1 200 pieds carrés à Joliet, la facture n’avait jamais dépassé 100 $ – même lorsque les températures glaciales ont chuté à moins 20 degrés, a-t-elle déclaré. Total de novembre : 118 $.

“J’ai failli tomber quand je l’ai ouvert”, a déclaré Anderson à Shaw Local News Network. “C’était comme – quoi?”

Elle n’est pas seule.

Que ce soit à l’électricité ou au gaz, les factures de chauffage cet hiver ont une tendance budgétaire qui a déconcerté les Américains tout au long de l’année, car l’inflation a comprimé les portefeuilles à la station-service, à l’épicerie et à la maison.

Avec une vague de froid glacial attendue pour Noël ce week-end, les habitants du nord de l’Illinois recevront probablement un autre cadeau saisonnier indésirable : une facture plus importante pour chauffer leur maison. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Avec une vague de froid amer prise en sandwich autour du week-end de Noël qui a plongé le nord de l’Illinois dans un gel profond, les habitants de la région recevront probablement un autre cadeau saisonnier indésirable : une facture de chauffage plus importante.

Anderson, une agence de voyage qui travaille également comme interprète pour les étudiants sourds, a déclaré qu’elle prévoyait de prendre plus de travail d’interprétation pour aider à payer ces factures plus élevées. Elle a également abaissé la chaleur à l’intérieur de la maison à 65 degrés.

Elle a dit qu’elle prévoyait de rester dans une pièce tout l’hiver et de la chauffer avec un radiateur car ses factures d’électricité sont plus raisonnables.

“Si je sors de la pièce avec le radiateur, j’ai l’impression d’être sorti”, a déclaré Anderson.

L’une des raisons de l’augmentation des factures de gaz est que le prix du gaz naturel a augmenté, a déclaré la porte-parole de Nicor, Jennifer Golz. Nicor ​​exploite, entretient et distribue du gaz naturel à 2,3 millions de personnes dans le nord de l’Illinois.

“Les prix sont en hausse partout”, a déclaré Golz. « Ils sont supérieurs à ce que nous payons à la pompe à essence, à l’épicerie. Malheureusement, nos factures d’énergie ne sont pas différentes. Nous ne voyons que le prix de l’inflation. Il y a une incertitude et des spéculations continues sur ce qui pourrait se passer au niveau mondial au cours des 12 prochains mois – les conditions météorologiques, les conditions du marché, puis les événements à l’étranger qui ont tous eu un impact sur le marché.

De novembre à mars, Nicor ​​estime que le ménage moyen utilisera un total de 825 therms, qui est l’unité utilisée pour mesurer le gaz, pour chauffer sa maison cet hiver, a déclaré Golz.

On estime également que les clients paieront 1 223 dollars sur cette période de cinq mois pour le gaz et la livraison, soit une moyenne d’environ 245 dollars par mois, a déclaré Golz. De ce montant, 971 $ ne servent qu’à payer le gaz naturel. Cela se compare au chiffre de l’année dernière, lorsque le gaz coûtait environ 524 $ au total sur cette période de cinq mois.

Les prix du gaz devaient augmenter d’environ 68 % lorsque l’on compare les tarifs de novembre de cette année et de l’année dernière, les données de la Commission du commerce de l’Illinois le montrent.

L’année dernière, à partir de novembre, un therm de Nicor ​​coûtait 68 cents, alors que cette année il coûtera 1,14 $, selon les données historiques de l’ICC. Ce nouveau total a plus que quadruplé le coût d’il y a deux ans, qui était d’environ 28 cents.

Le coût du gaz représente généralement entre 50% et 60% de la facture de gaz d’un résident, a déclaré Golz. La hausse des prix du gaz naturel a fait grimper ce chiffre à 80 %, le reste étant des frais de livraison.

Cependant, ces frais de livraison seront également plus élevés, car Nicor, pour la troisième fois depuis 2018, a demandé une nouvelle augmentation de son taux de livraison, a déclaré Golz. Cette augmentation est en moyenne d’environ 5% par an. L’augmentation en 2018 était également la première depuis 2009.

“Les clients du gaz Nicor ​​commencent à voir cela sur leurs factures actuelles, et c’est parce qu’il fait froid”, a déclaré Golz. “Nous utilisons plus de gaz pour garder nos maisons au chaud, pour rester confortables et en sécurité pendant cette période de l’année.”

Plusieurs autres facteurs ont causé cette augmentation, dont certains sont une continuation du resserrement de l’offre l’année dernière, a déclaré le porte-parole du Citizens Utility Board, Jim Chilsen.

Cela inclut le gel profond au Texas et dans le Sud en février 2021, qui a limité l’approvisionnement en gaz naturel, a déclaré Chilsen. Cela s’est produit à un moment où la demande augmentait dans tout le pays en raison de la météo.

D’autres facteurs de l’année dernière incluent un manque de forage et l’ouragan Ida. L’invasion russe de l’Ukraine a également perturbé l’approvisionnement en gaz en Europe, provoquant l’expédition de plus de gaz à l’étranger et resserrant l’approvisionnement dans le pays, a déclaré Chilsen.

Les conditions du marché et les conditions météorologiques en général créent également de l’incertitude, a déclaré Golz.

“C’est une tempête parfaite de mauvaises nouvelles pour les consommateurs de l’Illinois”, a déclaré Chilsen.

Aide disponible

Dans les cantons de l’Illinois, une aide attend les résidents qui cherchent de l’aide pour joindre les deux bouts. Cela comprend la demande d’aide financière par l’intermédiaire des bureaux du canton pour aider à payer les factures de services publics.

Le programme d’aide à l’énergie pour les ménages à faible revenu, également appelé LIHEAP, ainsi que le programme de partage du gaz Nicor, offrent une assistance, tout comme l’Armée du Salut.

La superviseure du canton de DeKalb, Mary Hess, a déclaré qu’il était difficile d’évaluer, surtout à ce stade de la saison hivernale, l’ampleur du besoin d’aide financière. Hess a déclaré que les personnes qui demandent une aide financière au canton peuvent être admissibles à une aide pour payer leur loyer et leurs factures de services publics.

Citant des problèmes d’emploi, l’augmentation des loyers, la hausse des prix des services publics et d’autres urgences, Hess a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’après le 1er janvier, le canton verra une augmentation du nombre de personnes cherchant de l’aide pour le paiement des services publics.

“Il a été doux”, a déclaré Hess. “Les gens n’ont peut-être pas eu besoin d’allumer le chauffage, de le faire fonctionner autant.”

Hess a souligné que l’électricité était une source de soulagement pour certains consommateurs d’énergie.

“Beaucoup de personnes qui vivent dans des logements locatifs ont tendance à avoir du chauffage électrique”, a déclaré Hess. « Le prix de l’électricité n’a pas augmenté autant que le prix du gaz naturel qui équipe les fournaises. Il pourrait donc y avoir des avantages cette année à avoir du chauffage électrique.

Thomas Dominguez, un porte-parole de ComEd, a déclaré que la société de services publics a noté que les gens avaient du mal à payer leurs factures de services publics, mais ce n’est pas une nouvelle tendance à ce stade de l’année.

ComEd fournit de l’électricité à environ 4,1 millions de clients dans le tiers nord de l’Illinois, et sur ce montant, 3,7 millions sont des clients résidentiels. Dominguez a déclaré que pour les clients ComEd, l’utilisation semble assez normale et attendue pour les utilisateurs électriques, bien que seul un petit nombre de clients aient des maisons de chauffage électrique.

Dans les cantons du comté de McHenry, les responsables se préparent à ce que les résidents commencent à demander de l’aide alors que les factures deviennent plus difficiles à payer, a déclaré l’administratrice du canton de McHenry, Debbie Macrito. Bien que l’aide soit disponible sous plusieurs formes, certaines peuvent se heurter aux limites de l’aide disponible.

“Nous nous attendons à une augmentation du nombre de personnes ayant besoin d’aide”, a déclaré Macrito. “Mais nous avons de multiples ressources dont nous pouvons tirer parti.”

Le canton de Nunda lui-même ne voit pas beaucoup de demandes d’aide, mais avec les prix qui devraient augmenter cet hiver, les responsables s’attendent à plus de besoins, a déclaré le superviseur Leda Drain.

À DeKalb, Hess a déclaré que le canton avait déjà dépassé la production d’aide financière de l’année dernière pour ceux qui avaient du mal à payer le loyer et les services publics.

“L’année dernière, nous avons aidé avec 36 paiements aux services publics ou à l’aide au loyer”, a déclaré Hess. « Cette année, nous sommes déjà à 42 ans, et il nous reste encore trois mois. Donc, nous avons déjà aidé plus de personnes cette année que l’année dernière.

Hess a déclaré qu’il sera difficile d’évaluer comment cet hiver se compare à ceux des années passées.

“Parce qu’avant cela, lorsque le gouvernement fédéral distribuait les chèques de relance, il n’était pas nécessaire que les gens viennent à nous”, a déclaré Hess. “Les gens avaient d’autres ressources.”

Patricia Venziano, directrice de l’assistance générale du bureau du canton de Joliet, a déclaré que le bureau du canton avait accueilli trois fois le programme d’aide à l’énergie domestique pour les personnes à faible revenu, qui a attiré 30 personnes en moyenne, a-t-elle déclaré.

Venziano a déclaré qu’elle voyait généralement des personnes demander une aide au loyer à cette période de l’année, pas des services publics. Mais Venziano a estimé que le coût du gaz naturel a triplé en deux ans, et cela “mange” les subventions LIHEAP pour leurs factures de gaz.

«Nous trouvons des gens d’ici janvier, février qui n’ont plus d’argent de subvention. Et puis ils vont juste être suspendus là-bas », a déclaré Venziano. “Bien sûr, avec avril vient la saison de déconnexion, et les services publics sont très bons pour se déconnecter en avril.”

Gina Wysocki de Wilmington a déclaré que la facture de gaz de sa maison était passée de 63 $ à 128 $ « juste comme ça ». Elle a dit que sa consommation n’a pas augmenté et qu’elle et son mari vivent “comme de vieux pionniers”.

« Nous ne regardons pas la télévision. Nous ne jouons pas aux jeux vidéo », a déclaré Wysocki. “Nous nous asseyons et parlons, prenons un café et jouons avec le chien.”

Le superviseur du canton de Pérou, Doug Biederstedt, a déclaré qu’il avait une petite pile de demandes de personnes cherchant de l’aide pour leurs factures de chauffage.

“Nous avons constaté une augmentation considérable au cours des six derniers mois”, a déclaré Biederstedt, reconnaissant que la flambée des coûts de l’énergie a stimulé les appels à l’aide.

Peru Township n’est pas la seule entité gouvernementale à répondre à de tels appels. Entre l’inflation et la flambée des prix du gaz naturel – ce dernier à son plus haut niveau en 14 ans – les familles à faible revenu sont pressées et se tournent vers les organismes de secours pour faire fonctionner la fournaise.

Dans les bureaux du canton de La Salle, la superviseure Mary Kay Pytel a déclaré que son téléphone sonnait également plus fréquemment depuis l’été, lorsque les coûts énergétiques ont empiré.

“C’est probablement doublé”, a déclaré Pytel à propos de son volume d’appels. “Tout est juste devenu plus élevé.”

L’Armée du Salut à Ottawa a temporairement interrompu l’assistance aux services publics tout en se concentrant sur ses activités de proximité de Noël plus immédiates. Mais Rachelle May-Haley, gestionnaire de cas des services sociaux, a déclaré que les demandes d’assistance avaient bondi de 77 % entre octobre et novembre.

“Nous avons eu une augmentation des appels provenant de nombreux domaines”, a déclaré May-Haley. “Certains choisissent de payer leurs services publics au lieu du loyer, alors on nous demande une aide au loyer.”

L’Armée du Salut recommencera à fournir une assistance aux services publics après le 1er janvier, bien que dans tous les cas, elle demande aux pétitionnaires de passer d’abord par LIHEAP avant de contacter l’Armée du Salut.

Tous les gouvernements des cantons n’ont pas signalé une augmentation marquée des demandes d’aide pour les factures de chauffage. Ni les cantons d’Ottawa ni d’Utica ne signalent une augmentation des demandes d’aide d’urgence attribuable aux services publics. Le canton de Mendota fournit des allocations mensuelles distinctes pour les besoins, mais ne fournit pas d’aide d’urgence. À Streator, le canton de Bruce a indiqué que toute augmentation était minime.

Néanmoins, les cantons sont incapables d’aider chaque suppliant qui entre ou appelle. L’aide d’urgence est réglementée par Springfield. Les déboursements uniques (les candidats peuvent présenter une nouvelle demande tous les six mois) sont plafonnés à environ 320 $, sous réserve d’un processus de demande qui comprend des exigences en matière de résidence et des informations sur les revenus.

Pytel a en outre noté que l’aide du canton est soumise à une correspondance avec le pétitionnaire – les résidents doivent produire des fonds pour payer les factures de services publics – et certains candidats sont trop en retard pour répondre à la correspondance requise. Beaucoup sont simplement dirigés vers LIHEAP.

Conseils pour économiser de l’énergie

Selon les sites ComEd et Nicor, plusieurs conseils sont proposés pour aider les résidents à économiser sur leurs factures.

Remplacez régulièrement vos filtres à air et de fournaise au moins tous les trois mois.

Ouvrez vos couvre-fenêtres le jour et fermez-les la nuit.

Utilisez des thermostats réglables plutôt que manuels.

Baissez votre thermostat et portez des couches.

Utilisez du mastic pour obstruer l’espace dans et autour des cadres de porte et de fenêtre.

Inscrivez-vous pour une évaluation énergétique de la maison.

Tom Collins, journaliste du Shaw Local News Network, a contribué.