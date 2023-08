L’augmentation des collisions entre bateaux à bosse sur la côte nord de la Colombie-Britannique inquiète les défenseurs

Les collisions de baleines sur la côte nord de la Colombie-Britannique ont amené certains défenseurs à s’inquiéter du non-respect des règles de sécurité des bateaux, même si les mammifères marins ne sont pas les seuls à risque.

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) estime qu’il y avait 12 000 baleines à bosse au large des côtes de la Colombie-Britannique en 2018. Entre avril 2020 et mars 2021, 719 incidents — y compris des espèces marines affectées par un enchevêtrement, un traumatisme contondant ou une maladie — ont été signalés au MPO.

L’automne dernier, plusieurs baleines à bosse ont été retrouvées mortes près de Prince Rupert et de Haida Gwaii suite à un enchevêtrement ou à un traumatisme contondant, tandis que trois baleines à bosse ont récemment été retrouvées mortes à cause de collisions avec des navires sur la côte Nord depuis juillet, selon l’Ocean Wise Conservation Association.

L’une des principales préoccupations de la Marine Education and Research Society (MERS) est que de nombreuses collisions qui se produisent ne sont pas réellement signalées, ce qui signifie que de précieuses opportunités de recherche sont perdues, selon Jackie Hildering, directrice des communications et co-fondatrice du MERS.

« La loi oblige les gens à le signaler… parce que personne ne veut heurter une baleine, mais en le signalant, ils aident réellement », a-t-elle déclaré.

Les incidents récents inquiètent Karina Dracott, directrice de recherche chez Ocean Wise à Prince Rupert, qui a souligné que le nombre de nombreuses espèces de baleines ne s’est rétabli que récemment. Dracott a ajouté qu’il existe déjà de nombreux dangers d’origine humaine auxquels sont confrontées les baleines, tels que les filets et le bruit sous-marin.

Même si les baleines courent certainement un risque élevé, les plaisanciers équipés de petits bateaux circulant à grande vitesse peuvent également être en danger. Hildering a déclaré qu’un plaisancier était paralysé après être entré en collision avec une baleine à bosse au large de Haida Gwaii, tandis que d’autres ont été grièvement blessés lors de rencontres avec des baleines à bosse.

« Je pense que pour les petits navires, il y a une très grande incitation à faire ce qu’il faut, c’est-à-dire éviter de se blesser », a-t-elle déclaré. « Il y a quelqu’un qui est paralysé… quelqu’un a dû subir une chirurgie reconstructive du visage. »

Dracott convient que la meilleure chose que le public puisse faire est de signaler les collisions avec des bateaux afin que des recherches cruciales puissent être menées.

« La grande mise en garde est que, malheureusement, la plupart du temps, les collisions avec des navires ne sont pas signalées et nous ne comprenons pas vraiment l’impact total qu’elles ont sur ces animaux », a-t-elle déclaré.

Lorsque les baleines à bosse arrivent dans le Pacifique Nord, elles se trouvent souvent près de la surface pour se nourrir ou se reposer, ce qui les rend plus vulnérables aux collisions de bateaux, selon Hildering.

Dracott a déclaré que l’observation des baleines peut également être extrêmement difficile lorsque l’on est sur l’eau, et qu’il n’existe pas de solutions simples ni d’astuces pratiques.

« Certains pensent peut-être qu’il est possible de détecter une baleine sur un radar, par exemple, mais ce n’est pas quelque chose qui est généralement vrai », a déclaré Dracott. « Ou être capable de distinguer les baleines des autres choses dans l’eau, c’est vraiment délicat car ces baleines se reposent parfois directement à la surface. »

Un vaste chemin de migration permet aux baleines à bosse de voyager généralement depuis les eaux chaudes d’Hawaï et du Mexique, où elles se reposent en hiver pour s’accoupler, puis de se déplacer vers le nord vers les eaux plus froides de la Colombie-Britannique et de l’Alaska. Les baleines à bosse qui reviennent se nourrir dans la région sont essentielles à l’écologie locale, selon Hildering.

« Les baleines à bosse sont de retour, elles changent la donne, elles doivent se nourrir ici. C’est là que réside la richesse », a-t-elle déclaré. « Ils font des choses incroyables pour nous en s’accumulant à la surface et en augmentant la quantité de plancton, ce qui entraîne une plus grande absorption du dioxyde de carbone, toutes ces choses incroyables. »

Sept nœuds sont considérés comme une vitesse sûre pour les plaisanciers dans les carrefours de baleines connus, tandis que pour les grands navires, 40 nœuds, soit 26 kilomètres à l’heure, augmentent considérablement le risque pour la vie marine, selon Hildering.

L’industrie locale doit assurer la sécurité des mammifères marins tout en continuant à développer ses opérations, a déclaré Dracott.

« C’est l’un des ports à la croissance la plus rapide dans le sens où de nombreuses industries se développent. Avec cela, nous allons également voir le trafic maritime augmenter », a-t-elle déclaré. « Il est donc important que nous soyons proactifs dans certaines de ces mesures d’atténuation et que nous nous tournions vers le port pour montrer l’exemple et recommander d’éventuelles zones de ralentissement. »

L’Administration portuaire de Prince Rupert n’a pas répondu à temps pour la publication, même si son site Web indique qu’elle travaille avec Ocean Wise et le MPO pour signaler les observations de mammifères, minimiser les collisions et atténuer le bruit sous-marin causé par le port.