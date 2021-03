Depuis plus d’un mois, la Serbie fait la une des journaux comme un exemple de pays qui réussit sa campagne de vaccination contre le coronavirus.

Avec plus d’un million de ses 7 millions d’habitants maintenant recevant au moins un coup COVID, il a une longueur d’avance sur de nombreux autres pays de l’Union européenne.

Bénéficiant de la diplomatie vaccinale, les Serbes ont le choix entre quatre vaccins différents: Sinopharm chinois, Sputnik V, Pfizer et AstraZeneca. On s’attend à ce que le vaccin Moderna soit bientôt disponible comme cinquième choix.

Mais malgré ce succès apparent, le pays est aux prises avec des taux élevés d’infection au COVID-19. Lorsque son programme de vaccination a commencé, environ 1 000 à 1 500 nouvelles infections étaient enregistrées chaque jour. Aujourd’hui, plus d’un mois après le début de la vaccination de masse, ce nombre s’élève à plus de 4 000.

Le pays a dû prendre des mesures drastiques. Le week-end dernier, de midi le samedi à 6 h le lundi, seules les pharmacies, les magasins d’alimentation et les stations-service étaient ouverts. Une réunion de la «cellule de crise du gouvernement de Serbie pour la répression du coronavirus» devait se tenir mardi dernier pour discuter d’un resserrement des mesures, mais elle a plutôt eu lieu aujourd’hui (12 mars).

Il a été décidé que les mêmes mesures seraient en place ce week-end et entreraient en vigueur vendredi. Une décision sur de nouvelles mesures sera prise lundi, ont indiqué des responsables.

La décision devrait être officiellement approuvée par le gouvernement plus tard vendredi.

L’infectologue Dragan Delic estime que retarder la séance est une mauvaise décision: « Elle est à nouveau retardée de quelques jours sans décision sur des mesures épidémiques plus strictes. Chaque jour sans mesures anti-épidémiques est un jour perdu et le virus ne nous pardonnera pas. »

Des mesures restrictives étaient en vigueur en Serbie avant ce week-end, telles que la réduction des heures d’ouverture des cafés et des restaurants, le maintien de la distanciation sociale, le port obligatoire de masques de protection à l’intérieur et l’interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes.

Néanmoins, des événements ont été organisés, attirant des milliers de personnes au milieu de l’épidémie.

Des milliers d’événements, de pistes de ski et de fêtes

Une cérémonie d’inauguration d’un monument au fondateur de l’État médiéval serbe, Stefan Nemanja, a été organisée à Belgrade, en présence de plusieurs milliers de personnes et de hauts fonctionnaires.

Des milliers de personnes se sont également rendues à un événement à Novi Sad pour dire adieu à l’un des chanteurs et auteurs-compositeurs les plus célèbres des Balkans occidentaux, Djordje Balasevic.

Pendant ce temps, la saison hivernale dans les montagnes serbes a été très réussie, avec peu de personnes sur les pistes de ski soucieuses des mesures de protection. Les skieurs étaient serrés les uns contre les autres en attendant les remontées mécaniques. L’ascenseur panoramique récemment ouvert a attiré de grandes foules sur la montagne de Zlatibor.

En outre, des dizaines de partis illégaux rassemblant de grandes foules ont été attaqués par la police. L’un, qui a beaucoup attiré l’attention du public, a eu lieu à Belgrade à la mi-février, avec 700 personnes rassemblées dans une discothèque et 50 autres à l’extérieur attendant d’entrer. Il ne s’agit pas d’un cas isolé de violation des restrictions.

« Nous avons tous vu à la mi-février que les propriétaires de restaurants et de cafés ainsi que les citoyens se sont soudainement » détendus « et que nous avons organisé des fêtes illégales de masse », a déclaré à Euronews le chef de la police communale de Belgrade, Ivan Divac.

Il a déclaré que plus de 20 restaurants avaient été fermés le week-end précédant le jour férié de Sretenje, les 13 et 14 février, avec «deux des plus grandes fêtes de masse de l’année dernière, l’une avec plus de 700 personnes et l’autre avec plus de 400 personnes». .

«Il n’est pas réaliste, dans une ville de la taille de Belgrade, où il y a près de 2 millions de personnes, que tout le monde respecte les mesures, mais notre activité accrue a contribué à avoir moins de personnes à ces fêtes illégales et à avoir moins de telles fêtes en général. que si nous ne les contrôlions pas », a-t-il ajouté.

Des amendes sont prévues pour les infractions et le contrôle est effectué par la police, les inspecteurs sanitaires et le Secrétariat aux affaires d’inspection. Ils se disent épuisés car ils travaillent 24 heures sur 24 et ont besoin de plus de personnel pour pouvoir effectuer des inspections appropriées.

La police communale de Belgrade compte 320 employés répartis en quatre équipes, ce qui, selon eux, est inférieur au minimum requis.

« Nous n’avons pas assez de personnel, mais la bonne nouvelle est que 95 nouvelles personnes sont en cours de formation pour commencer à travailler dans les deux ou trois prochains mois, une fois leur formation terminée », a déclaré Divac.

Les événements culturels tels que les pièces de théâtre sont autorisés sous réserve de certaines restrictions. Plusieurs concerts ont été organisés à la Kombank Arena de 20 000 places à Belgrade en mars, avec une participation maximale autorisée de 500 personnes.

Deux concerts du groupe de Sarajevo Crvena Jabuka ont eu lieu, mais les gens n’ont pas respecté les mesures sanitaires en place.

Kombank Arena a publié un communiqué de presse indiquant que les mesures comprenaient la mise à disposition de désinfectants pour les mains, le port de masques et le rappel constant aux gens qu’ils devaient respecter les règles. Ils disent qu’ils avaient tout fait par le livre.

Mais les concerts et événements restants prévus pour la période à venir ont été annulés ou reportés. En raison des deux concerts déjà organisés, Kombank Arena sera condamné à une amende.

Pénalités plus sévères

Différentes amendes sont imposées pour différents types d’infractions en Serbie. Par exemple, un restaurateur dont l’activité a été touchée par l’épidémie réfléchira sérieusement à la violation des règles, tandis que les organisateurs des parties illégales pourraient considérer ces amendes comme relativement clémentes.

Ceux qui enfreignent les règles vont maintenant être menacés de sanctions plus sévères, ce qui est une «bonne nouvelle» selon Divac.

« Nous avons une bonne coopération avec les procureurs, où des poursuites pénales sont déposées contre ceux qui organisent les partis, entraînant des sanctions adéquates », a-t-il déclaré.

«La responsabilité pénale peut entraîner une peine allant jusqu’à trois ans de prison, c’est donc un moyen de dissuasion contre quiconque envisage d’organiser une fête illégale s’il sait qu’il peut aller en prison.»

La «cellule de crise» du pays est composée d’une section médicale et d’une section politique – ce qui a causé des problèmes.

La partie médicale a plaidé pour un verrouillage pour protéger la vie et souhaite que les mesures qui étaient en place le week-end dernier les 6 et 7 mars soient adoptées pendant au moins une semaine.

Mais le côté politique est contre de telles mesures strictes, par crainte de nuire davantage à l’économie du pays.

Cependant, il y a ceux qui pensent que les raisons économiques ne doivent pas prévaloir sur les raisons médicales, comme l’infectologue Delic.

«Fondamentalement, les médecins ne devraient pas y penser, c’est une pente très glissante, un terrain très dangereux et il est contraire à l’éthique et immoral pour les médecins et les professionnels de la santé de réfléchir au soi-disant équilibre entre la soi-disant économie, qui n’est pas une économie – ce n’est qu’une partie de l’industrie des services et de la maladie.

«Pour moi en tant que médecin, c’est inacceptable et un médecin ne devrait pas accepter quelque chose comme ça. Et c’est la conséquence de cette misérable cellule de crise. Il est tout à fait contre nature, je crois, d’avoir des experts médicaux et des scientifiques siégeant avec des politiciens dans le même corps. Il n’y a pas de compromis en médecine, vous ne pouvez pas faire de compromis avec la maladie et la mort. «

Alors que le pays attend des mesures anti-épidémiques plus strictes, la vaccination et l’achat de vaccins se poursuivent.

28 080 autres doses du vaccin Pfizer sont arrivées lundi à Belgrade. Les autorités espèrent qu’avec l’augmentation du nombre de citoyens vaccinés, le virus commencera à décliner. Il y a quelques jours, le président Aleksandar Vucic a déclaré que la Serbie avait accepté d’acheter près de 15 millions de vaccins au total, suffisamment pour immuniser l’ensemble de la population. À ce jour, plus de 2,6 millions de doses sont arrivées en Serbie et plus de 1,6 million de personnes ont été vaccinées avec la première dose.

«Bien que tout cela soit prometteur, je pense que le nombre de citoyens enregistrés pour la vaccination est insuffisant. Je pense que, pour obtenir une immunité collective, jusqu’à 3 millions de citoyens serbes doivent être vaccinés, sans compter ceux qui ont déjà acquis une immunité naturelle. immunité. Ainsi, 80 ou 85 pour cent de la population doivent être protégés soit par un vaccin, soit naturellement et nous en sommes loin », a déclaré Delic.