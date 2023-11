L’augmentation des cas de VRS chez les enfants amène les hôpitaux du nord du Texas presque à capacité

Un nombre croissant de cas de VRS et d’autres maladies respiratoires ont occupé presque tous les lits pédiatriques des hôpitaux de la région, a rapporté vendredi le Conseil de l’hôpital de Dallas-Fort Worth.

Plus de 97 % des lits pédiatriques de la région du nord du Texas sont occupés, a indiqué le groupe hospitalier, et les centres médicaux traitent chaque jour des centaines de patients souffrant de difficultés respiratoires, de fièvre et d’autres symptômes.

Le Cook Children’s de Fort Worth est à pleine capacité alors que des centaines d’enfants atteints du VRS et d’autres maladies respiratoires inondent les services d’urgence et les soins urgents. Lundi, cinq patients de l’unité de soins intensifs ont dû être retenus aux urgences en attendant l’ouverture des lits.

Plus de 200 enfants ont été testés positifs au virus respiratoire syncytial la semaine dernière au centre médical du système hospitalier de Fort Worth. Le service des urgences traite environ 500 patients par jour, ce qui entraîne des salles d’attente surpeuplées et de longs délais d’attente.

Alertes de santé publique D-FW Recevez les dernières mises à jour sur les coronavirus et la santé publique.

En rapport: Les cas de VRS atteignent un sommet en 2023 à Children’s Health alors que la saison du rhume et de la grippe démarre en force

Le centre de santé pour enfants voisin de Dallas a signalé 382 cas de VRS dans tout le système au cours de la semaine commençant le 29 octobre, ce qui constitue le nombre de cas le plus élevé que le système hospitalier ait connu cette année. Cela représente une augmentation de 31 % par rapport à la semaine précédente, qui avait vu 291 cas, et une augmentation de plus de 134 % par rapport aux 163 cas observés au cours de la semaine commençant le 8 octobre.

« L’hiver est là, même si c’est encore l’automne, avec l’augmentation des virus respiratoires qui bat son plein », a déclaré le Dr Amy Richardson, directrice médicale adjointe des centres de soins d’urgence de Cook Children. “Nous prévoyons que ce problème va s’aggraver à mesure que nous progressons dans les mois d’hiver au lieu de s’améliorer.”

Pour la plupart des enfants et des adultes, une infection par le VRS ressemble à un rhume qui, bien que inconfortable, ne met souvent pas la vie en danger. Mais pour certains groupes, notamment les nourrissons et les personnes âgées, le virus peut entraîner des complications telles que l’inflammation ou l’obstruction des petites voies respiratoires des poumons par du mucus.

Les cas de VRS et de grippe ont atteint un pic inhabituel au début de l’année dernière, alors que les enfants ont connu leur première saison de virus respiratoire sans protections de l’ère COVID, comme le masquage et la distanciation sociale. Les cas de grippe augmentent à un rythme plus lent cette saison, mais le VRS entraîne des complications plus graves, a déclaré le Dr Taylor Louden, directeur médical du service des urgences de Cook Children.

« Cette année, le RSV semble frapper plus fort ; nos patients sont plus malades », a déclaré Louden. “Nous bloquons nos lits de soins intensifs beaucoup plus tôt que l’année dernière pendant cette période.”

Les prestataires médicaux exhortent les patients à consulter d’abord leur pédiatre si leur enfant présente des symptômes légers. Les patients atteints d’une maladie bénigne qui se rendent au service des urgences peuvent subir des temps d’attente allant jusqu’à 10 heures, a déclaré Louden.

Les signes que la maladie d’un enfant s’est aggravée au point de nécessiter des soins médicaux d’urgence comprennent des difficultés respiratoires, qui peuvent donner l’impression qu’un enfant respire plus vite que d’habitude ou que la peau entre ses côtes est aspirée à chaque respiration ; une fièvre qui dure depuis plus de cinq jours ; et la déshydratation, qui peut se manifester par une diminution du débit urinaire, des couches sèches ou, chez les bébés, par l’enfoncement de la zone molle sur le dessus de la tête.

En rapport: La saison des virus d’automne approche. Voici comment vous protéger contre le COVID, le VRS et la grippe

Il est difficile de faire la différence entre les maladies respiratoires, en particulier chez les enfants, a déclaré le Dr Laura Romano, hospitaliste au Cook Children’s. Bien qu’il soit important de savoir si un enfant est atteint du COVID afin qu’il puisse s’isoler correctement, le traitement contre le VRS, la grippe ou le rhume est en grande partie le même.

“Il s’agit simplement de soins de soutien à domicile, de Tylenol et de Motrin si nécessaire en cas de fièvre et d’une solution saline nasale en cas de congestion”, a déclaré Romano.

Les régulateurs fédéraux ont récemment approuvé de nouvelles protections contre le VRS, notamment des vaccins pour les adultes de plus de 60 ans et les femmes enceintes et une injection d’anticorps monoclonaux pour les nourrissons. Les Centers for Disease Control and Prevention ont récemment a émis un avertissement sanitaire que les pédiatres devraient donner la priorité aux doses du traitement par anticorps, le nirsevimab, pour les bébés les plus à risque de complications du VRS en raison d’une pénurie à l’échelle nationale.

On ne sait pas exactement quand cette vague de cas de VRS diminuera. Les professionnels de la santé ne savent qu’après coup qu’un virus a atteint son apogée.

“La seule chose que la pandémie m’a apprise, c’est de ne pas faire de prédictions à ce sujet”, a déclaré le Dr Jeffrey Kahn, directeur des maladies infectieuses à Children’s Health et professeur à l’UT Southwestern.

Même si les cas de COVID-19 et de grippe restent relativement faibles, les virus pourraient s’accélérer dans les semaines et les mois à venir. Toute personne âgée de 6 mois ou plus est éligible au vaccin contre la grippe, tandis que toute personne de 6 mois ou plus qui n’a pas reçu de vaccin COVID au cours des deux derniers mois peut recevoir un rappel Pfizer ou Moderna mis à jour.