L’augmentation des cas de variante Delta commence à RALENTIR avec 36 000 nouveaux cas la semaine dernière

LA SURGE des cas Delta Covid a montré des signes de ralentissement.

Quelque 36 000 cas supplémentaires ont été détectés la semaine dernière, soit une hausse de 17%.

Des membres du public passent devant un centre de test Covid-19 pop-up à Hyde Park, Londres Crédit : LNP

La semaine dernière, une augmentation de 34% a été enregistrée par Public Health England.

Cela suggère que le taux de croissance ralentit.

Mais cela précède le «Freedom Day» de lundi, lorsque les restrictions restantes en Angleterre seront levées.

Les experts disent que même si les taux de cas s’aplatissent, ils augmenteront probablement à nouveau – avec le «pic» modélisé vers la fin août.

Le delta, qui a été détecté pour la première fois en Inde, peut se propager plus rapidement que les variantes originales et présente un risque pour les personnes non vaccinées et vaccinées.

Il représente actuellement environ 99% des cas au Royaume-Uni.

Au total, 253 049 cas de Delta ont été identifiés au Royaume-Uni, contre 216 249 signalés la semaine dernière.

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency, a déclaré que bien que les infections s’aggravent, les hospitalisations n’augmentent pas au même rythme.

Elle a déclaré: «Les taux de cas sont toujours élevés et en augmentation, mais il est encourageant de constater que l’augmentation des cas ne semble toujours pas être associée à une augmentation similaire des hospitalisations et des décès.

« Cela témoigne du succès continu du programme de vaccination dans la réduction de l’incidence des maladies graves.

« La meilleure façon de vous protéger et de protéger ceux qui vous entourent est de recevoir les deux doses du vaccin dès que vous êtes éligible.

« Cependant, bien que les vaccins offrent une excellente protection, ils n’éliminent pas complètement le risque.

« Alors que nous approchons de la fin des restrictions, il est plus important que jamais de continuer à faire preuve de prudence. Faites vos tests rapides gratuits deux fois par semaine et si vous présentez des symptômes, vous devez immédiatement réserver un test PCR et rester à la maison jusqu’à ce que vous receviez votre résultat.

Les vaccins Covid utilisés au Royaume-Uni – Astrazeneca, Pfizer et Moderna – protègent contre la variante Delta.

Mais ils ne sont pas à 100 pour cent et obtenir deux doses est nettement plus efficace qu’une seule.

Les cas devraient augmenter

Cela survient après que l’étude ZOE Covid Symptom Study, dirigée par des chercheurs du King’s College, ait trouvé les premiers signes de stabilisation des cas de Covid.

Il estime qu’environ 33 118 personnes attrapent le virus chaque jour, ce qui reste similaire à l’estimation de la semaine dernière de 33 723.

Tim Spector OBE, scientifique principal de l’application ZOE COVID Study et professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres, a déclaré : « Nous constatons un plateau des taux d’incidence globaux au Royaume-Uni avec une valeur R de 1,0, ce qui est une bonne nouvelle.

« Les chiffres sont toujours élevés avec environ une personne sur 142 avec Covid, nous garderons donc un œil attentif sur les chiffres et l’effet de l’Euro Football Championship dans les jours et semaines à venir. »