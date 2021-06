L’augmentation des cas de Covid ne deviendra un problème que si les gens commencent à mourir, selon un haut scientifique du gouvernement

L’AUGMENTATION des cas de Covid ne deviendra un problème que si les gens commencent à mourir, a déclaré un scientifique de haut niveau du gouvernement – ​​laissant espérer que les restrictions pourraient prendre fin le 21 juin.

Le Dr Jenny Harries, chef de la nouvelle Agence britannique de sécurité sanitaire, a déclaré que les vaccins empêchent les personnes vulnérables de tomber malades, ce qui pourrait signifier que les infections ne deviennent pas des décès.

L’augmentation des cas de Covid ne deviendra un problème que si les gens commencent à mourir, affirme le Dr Jenny Harries Crédit : PA

Le chef de la nouvelle Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré que les vaccins empêchent les personnes vulnérables de tomber malades Crédit : PA

Hier, 7 393 autres cas de virus ont été enregistrés au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’il y en a eu plus de 44 000 la semaine dernière, soit une augmentation de 63% par rapport à la semaine précédente.

Cependant, seulement sept décès supplémentaires ont été signalés, soit une augmentation de seulement 1,9 %.

Le Dr Harries a déclaré : « En tant que pays, nous ne progressons pas tout à fait dans la bonne direction, mais je pense qu’il est vraiment important de rester concentré sur les données.

«C’est vraiment une décision tranchante car les cas augmentent, et je pense qu’il devient de plus en plus clair que nous assisterons à une nouvelle augmentation. Mais l’une des choses essentielles est de comprendre l’efficacité du vaccin.

« Il est très clair si vous regardez les données, que le groupe d’âge des 60 ans et plus ne tombe généralement pas malade. Il s’agit des individus doublement vaccinés dont le taux de vaccination est élevé.

« Ils apparaissent à l’hôpital, mais généralement seulement les non vaccinés, ou ceux qui n’ont reçu qu’une seule dose. »

Le Dr Nikki Kanani dit qu’elle est «incroyablement reconnaissante» pour les sites de médecins et de pharmacies locaux Crédit : AFP

Les données de la semaine prochaine seront la clé de la décision de Boris Johnson de déverrouiller ou non le 21 juin Crédit : Getty

Elle a ajouté qu’il peut s’écouler deux semaines avant qu’une forte augmentation des infections ne devienne un nombre croissant de morts – les données de la semaine prochaine seront donc essentielles pour décider de déverrouiller ou non le 21 juin.

Pendant ce temps, le NHS aide les communautés à doubler le blitz de vaccins avec un fonds de 20 millions de livres sterling pour soutenir les médecins généralistes, les pharmaciens et les services locaux.

L’argent peut être utilisé pour augmenter le personnel et la vaccination.

Le directeur médical du NHS England, le Dr Nikki Kanani, a déclaré : « Nos sites de médecins généralistes et de pharmacies locaux ont fait partie intégrante du programme de vaccination, fournissant environ 75 % des vaccins administrés jusqu’à présent, et nous leur sommes extrêmement reconnaissants d’aller au-delà de protéger nos familles et nos communautés contre Covid. »

Environ six personnes sur sept en Angleterre âgées de 50 ans et plus sont désormais entièrement vaccinées contre Covid.

On estime que 85,8 % des personnes de ce groupe d’âge avaient reçu deux doses d’un vaccin au 6 juin.

Plus d’un tiers (35,5 %) des personnes âgées de 40 à 49 ans ont également reçu les deux doses, ainsi que près d’un quart (22,6 %) des 30 à 39 ans.

La proportion estimée la plus élevée de personnes âgées de 50 ans et plus à être complètement vaccinées se trouve à Stratford-upon-Avon (96 pour cent).

La proportion la plus faible se trouve à Westminster (59,3 %), la City de Londres (60,6 %) et les Tower Hamlets d’East London (62,2 %).