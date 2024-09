L’augmentation des cas de coqueluche incite Island Health à émettre un avis de vaccination

17 personnes ont contracté la coqueluche sur l’île depuis août, selon Island Health

Alors que les cas de coqueluche augmentent au Canada, Island Health encourage tout le monde à rester à jour avec ses vaccinations.

« La vaccination est un moyen simple, sûr et efficace de vous protéger, vous et votre famille, contre de nombreuses maladies évitables et potentiellement graves, dont la coqueluche… qui circule actuellement dans la région », a déclaré Island Health dans un communiqué de presse.

17 personnes ont contracté la maladie sur l’île depuis août, selon l’organisme régional de santé.

Causée par la bactérie de la coqueluche, la coqueluche est une infection respiratoire qui peut se traduire par des éternuements, une légère fièvre, un écoulement nasal et une toux légère. Bien que les symptômes ressemblent à ceux d’un rhume, la toux peut durer des semaines.

« Certaines personnes peuvent vomir après une quinte de toux ou se sentir épuisées après avoir toussé, mais semblent par ailleurs en assez bonne santé », a déclaré Island Health dans le même communiqué de presse. « Les complications graves sont rares chez les adultes, mais les jeunes enfants, et surtout les nourrissons de moins d’un an, présentent un risque accru. Dans de rares cas, la coqueluche peut entraîner une pneumonie, des convulsions et même la mort. »

Island Health recommande la vaccination des nourrissons, avec une dose de rappel avant la maternelle et une autre en neuvième année. Elle conseille également aux adultes de se faire vacciner contre la coqueluche, la diphtérie et le tétanos. Les femmes enceintes devraient également se faire vacciner, selon l’organisme régional de santé, idéalement entre 27 et 32 ​​semaines.

Pour obtenir des renseignements sur les vaccinations, consultez le site : www.islandhealth.ca/immunisations.