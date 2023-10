Par Luke Andrews Health Reporter pour Dailymail.Com









Les autorités sanitaires de Floride ont exprimé leur inquiétude face à une forte augmentation des cas de cancer chez les jeunes.

Les chiffres du Florida Cancer Connect Collaborative ont montré que les taux de tous les diagnostics de cancer ont bondi de 15 % chez les personnes dans la vingtaine et la trentaine entre 2010 et 2020 – trois fois plus vite que la moyenne nationale.

Les taux ont augmenté plus rapidement chez les femmes que chez les hommes, les médecins avertissant que les patients étaient diagnostiqués à des stades ultérieurs, lorsque leur maladie était plus avancée et plus difficile à traiter.

Les chercheurs ne peuvent pas expliquer cette augmentation, mais les régimes alimentaires modernes, l’utilisation d’antibiotiques et les infections fongiques ont tous été suggérés comme étant les causes de cette augmentation. facteurs – mais cela n’expliquerait pas pourquoi les taux d’intérêt en Floride augmentent si rapidement.

Les cas de cancer en Floride chez les personnes âgées de 20 à 39 ans ont augmenté de 15 % au cours de la décennie 2010 à 2020.

La carte ci-dessus montre le pourcentage de diagnostics de cancer par comté de Floride. Il met en évidence la zone autour de Miami comme ayant les taux les plus élevés

Parmi les femmes floridiennes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein à un jeune âge se trouvait Domenica Fuller, 29 ans, de Miami, qui se préparait pour son mariage lorsqu’on lui a dit qu’elle souffrait d’un cancer du sein de stade trois.

Elle subissait une chimiothérapie lorsqu’elle a assisté à son mariage

Le cancer du sein était le plus fréquent chez les jeunes adultes et la principale cause de décès par cancer, le cancer du côlon et la leucémie, parmi les autres cancers, augmentant le plus rapidement.

Le Dr Mohamedtaki Tejani, oncologue à l’AdventHealth Cancer Institute, a déclaré au Sentinelle d’Orlando: ‘Avoir des gens dans les années 20 et 30 [with cancer] était rare, et maintenant c’est la norme.

“Et ce qui est vraiment triste, c’est que… les patients plus jeunes présentent généralement une maladie plus avancée parce que ce n’est pas sur leur radar.”

“Ce n’est pas sur le radar de leurs médecins de premier recours.”

Parmi les jeunes femmes floridiennes diagnostiquées avec un cancer du sein se trouvait Domenica Fuller, 29 ans, de Miami, qui se préparait pour son mariage lorsqu’elle a remarqué une grosseur sur son sein gauche.

“J’ai fait un auto-examen des seins, je prenais une douche et je ne sais pas pourquoi j’ai décidé d’en faire un, mais je l’ai fait”, a-t-elle déclaré. CNB 6‘et j’ai senti quelque chose de dur sur mon sein gauche’.

“C’était juste quelque chose qui ressemblait à un raisin gelé dans ma poitrine.”

On lui a diagnostiqué un carcinome canalaire de stade trois, ce qui signifie que le cancer du sein s’est propagé à ses ganglions lymphatiques.

Elle a subi une intervention chirurgicale et quatre cycles de chimiothérapie et de radiothérapie pour traiter le cancer – et a subi un de ses cycles de chimiothérapie juste avant son mariage. Elle a maintenant été déclarée en rémission.

Parmi les autres jeunes femmes atteintes d’un cancer du sein, citons Amy Dowden, 33 ans, du Royaume-Uni, à qui on a diagnostiqué un cancer du sein de stade trois en mai.

Elle a découvert une bosse sur sa poitrine lors de sa lune de miel avec son mari Ben Jones en avril. Récemment, elle a partagé une photo de sa tête rasée alors qu’elle recevait un traitement.

Le taux de diagnostic de cancer chez les personnes âgées de 20 à 39 ans en Floride était de 79,4 cas pour 100 000 habitants en 2010, selon les données.

Mais ce chiffre a augmenté d’environ 2 % chaque année depuis 2010. En 2020, le taux était de 91,9 cas pour 100 000 habitants.

Chez les femmes de moins de 50 ans, le taux de diagnostics de tous cancers est passé de 118,6 à 131,5 au cours de la même période, soit une hausse de 11 pour cent.

Mais pour les hommes de moins de 50 ans, le rapport révèle que le taux reste stable, à environ 80 pour 100 000 habitants.

Maladie : la star de Strictly Come Dancing a essayé de rester positive après qu'on lui ait diagnostiqué un cancer du sein agressif de stade trois en mai.

Amy Dowden, danseuse professionnelle de Strictly Come Dancing, 33 ans, originaire du Royaume-Uni, a reçu un diagnostic de cancer du sein après avoir découvert une bosse sur sa poitrine pendant sa lune de miel. Elle est photographiée ci-dessus pendant un traitement contre le cancer

Le cancer le plus courant chez les personnes dans la vingtaine et la trentaine était le cancer du sein, avec 6 966 cas diagnostiqués entre 2010 et 2020.

Ce cancer était également la principale cause de décès par cancer parmi les personnes de cette tranche d’âge, avec 768 décès.

Les quatre cancers suivants avec le plus grand nombre de cas étaient le cancer de la thyroïde (6 103 cas), le mélanome de la peau (3 615), le cancer des testicules (2 922) et le lymphome non hodgkinien (2 774).

Toutefois, les cancers qui ont causé le plus de décès différaient de ceux qui enregistraient le plus grand nombre de cas.

Entre 2010 et 2020, la deuxième cause de décès par cancer chez les jeunes adultes était la leucémie, ou cancer du sang, qui a causé 583 décès. Viennent ensuite le cancer du cerveau (509 décès), le cancer du côlon (499) et les cancers du col de l’utérus (399).

La Première Dame de Floride, Casey DeSantis, 43 ans, a créé le Florida Cancer Connect Collaborative plus tôt cette année pour collecter et analyser des données sur le cancer et identifier les tendances dans l’État afin d’améliorer les traitements.

L’organisation collecte des données à partir de la base de données de l’État sur l’incidence du cancer, qui s’appuie sur les données fournies par les hôpitaux.

Sur la photo ci-dessus, Casey DeSantis avec son mari Ron alors qu’elle parle de son combat contre le cancer du sein.

Mme DeSantis, qui a elle-même lutté contre le cancer du sein en 2021, a écrit dans le rapport : « Le cancer peut arriver à n’importe qui et est souvent inattendu.

“Lorsque vous ou l’un de vos proches affrontez cette terrible maladie, c’est une période émouvante et accablante.”

Mme DeSantis est entrée en rémission en mars 2022 après un traitement comprenant une chimiothérapie, une radiothérapie et trois interventions chirurgicales.

L’augmentation du cancer chez les personnes âgées de 20 à 39 ans en Floride reflète une tendance enregistrée à l’échelle nationale.

Aux États-Unis, le taux de diagnostics de cancer pour tous les types de maladies est passé de 86 cas pour 100 000 adultes de ce groupe d’âge en 2010 à 89,6 cas pour 100 000 en 2019.

Ce chiffre est tombé en 2020 à 82,7, les dernières données disponibles, bien que cela soit probablement dû à la pandémie de Covid, qui a entraîné une diminution du nombre de diagnostics, car de nombreuses personnes ont manqué des examens de contrôle, ont évité les établissements médicaux et ont vu leurs rendez-vous chez le médecin annulés.

Le cancer du côlon est particulièrement préoccupant, car il n’est souvent détecté qu’à un stade avancé, alors qu’il est beaucoup plus difficile à traiter.

Chez les adultes dans la vingtaine et la trentaine, le taux de cancer du côlon est passé de 4,8 à 6,2 cas pour 100 000 au cours de la décennie précédant 2020, soit une hausse de 30 %.

Le taux de mortalité a également légèrement augmenté, passant de 1,0 à 1,1 pour 100 000, selon les données des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Mais une étude publié dans JAMA en 2021, on estimait que dans sept ans seulement, le cancer du côlon serait la principale cause de décès chez les personnes âgées de 20 à 49 ans.

Alors que les médecins étudient encore les raisons de l’augmentation des cas de cancer du côlon, ils soupçonnent que cela provienne d’une surutilisation d’antibiotiques et d’infections fongiques de l’intestin.

La surutilisation d’antibiotiques pourrait provoquer la maladie, car elle pourrait entraîner un déséquilibre des microbes dans l’intestin, augmentant ainsi le risque d’apparition d’une bactérie ou d’un champignon dangereux qui pourrait endommager les cellules.

Quant aux taux croissants d’autres cancers à travers le pays, dLes octeurs sont perplexes, mais suggèrent que cela pourrait être dû à des modes de vie plus sédentaires, aux régimes alimentaires occidentaux et à la consommation d’alcool.