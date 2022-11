L’augmentation des cadeaux privés aux partis donne aux «super-donateurs» une influence croissante sur la politique britannique, selon un rapport

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Une augmentation des dons privés aux partis politiques a mis un petit nombre d’individus super riches en position d’exercer une “influence substantielle” sur le processus politique du Royaume-Uni, a averti un nouveau rapport.

Près de la moitié des dons politiques au Royaume-Uni – et 60% à l’approche des élections générales de 2019 – proviennent désormais de personnes fortunées, contre environ 40% au début des années 2000, ont constaté des universitaires du CAGE Research de l’Université de Warwick. Centre.

Et les dons des soi-disant «super-donateurs» vont de manière disproportionnée au Parti conservateur, qui a reçu 21,5 millions de livres sterling de 71 particuliers en 2019.

Le rapport CAGE a révélé que la flambée des dons privés s’est produite dans un contexte de forte augmentation des dons politiques, qui ont presque triplé, passant de 41 millions de livres sterling en 2001 à 101 millions de livres sterling en 2019.

L’ancien président du comité des normes de la vie publique, Sir Alistair Graham, a déclaré L’indépendant que la dépendance croissante à l’argent des personnes fortunées pour financer l’activité politique était une tendance inquiétante.

« J’ai toujours cru que le financement des partis politiques devait provenir en partie de fonds publics, car les partis sont un élément essentiel de notre système démocratique », a déclaré Sir Alistair.

“Il est faux que des individus riches aient un pouvoir aussi disproportionné sur les éventuels développements politiques des partis politiques, un contact renforcé avec les dirigeants politiques et même un accès à la législature elle-même, car tant de donateurs finissent par être nommés à la Chambre des lords.”

Et le Dr Jess Garland, de l’Electoral Reform Society, a dit L’indépendant: « Le fait qu’une si grande proportion des dons semblent désormais provenir d’un petit nombre de personnes très riches est une préoccupation pour notre démocratie et soulève des questions d’influence.

« Le public se demandera à juste titre ce qu’on attend en retour des partis politiques qui reçoivent des sommes aussi importantes.

“Nous devons examiner sérieusement la manière dont nos partis politiques sont financés, ainsi que les modèles de financement public, pour garantir que le parlement et les politiciens travaillent exclusivement au nom des électeurs, et non du plus offrant.”

Le rapport Warwick a constaté que l’augmentation des dons privés alimentait un déséquilibre financier croissant entre les partis, même après avoir pris en compte le financement public connu sous le nom de “short money” fourni à l’opposition pour maintenir des règles du jeu plus équitables.

En 2019, les conservateurs disposaient de ressources financières totalisant 27 millions de livres sterling de plus que les travaillistes, selon le rapport.

Alors que les dons privés représentaient 60% des dons aux partis lors des élections de 2019, ceux-ci comprenaient 45,5% provenant de «super-donateurs» qui ont pu donner 100 000 £ ou plus en une seule année.

La croissance des dons des super-donateurs privés a été tirée par un petit groupe d’individus donnant de plus en plus souvent.

Au cours de l’année électorale 2019, 104 super-donateurs ont offert 46 millions de livres sterling entre eux, soit une moyenne de 442 000 livres sterling chacun.

Au cours de 2019, les conservateurs ont accepté des cadeaux d’une valeur de 2,3 millions de livres sterling du producteur de théâtre John Gore, 1,9 million de livres sterling du marchand d’art Ehud Sheleg – nommé cette année-là trésorier du parti par Boris Johnson – et 1 million de livres sterling chacun du financier Peter Hargreaves et du magnat de l’assurance GoCompare. Monsieur Peter Wood.

Mais le Brexit Party a reçu le don le plus important de l’année électorale – 9,7 millions de livres sterling de l’homme d’affaires Christopher Harborne.

Le co-auteur du rapport, le professeur Colin Green, de l’Université norvégienne des sciences et de la technologie, a déclaré: «Cette croissance des dons politiques, à partir d’une concentration de grands donateurs individuels, indique à quel point des particuliers non élus sont en mesure d’exercer une influence substantielle sur la politique britannique. traiter.

«Traditionnellement, les dons britanniques sont considérés comme relativement peu importants par rapport aux États-Unis. Mais l’augmentation significative des dons des partis que nous constatons au cours des 20 dernières années suggère qu’ils ont un impact très réel sur le fonctionnement du processus démocratique britannique.

Et le directeur du Centre CAGE, le professeur Mirko Draca, a ajouté : « Nous estimons que le déficit de ressources entre les conservateurs et les travaillistes est supérieur à 27 millions de livres sterling. Cela éclipse tout soutien offert par le biais de « l’argent à découvert ».

“Les finances des conservateurs sont tellement plus solides que celles des travaillistes que nous pourrions envisager une période prolongée de déséquilibre financier entre les partis qui persiste jusqu’aux prochaines élections.”

Un porte-parole du Parti conservateur a déclaré: «Le Parti conservateur est fier d’avoir le soutien de tant de personnalités du monde des affaires britannique. Ils soutiennent les conservateurs parce qu’ils comprennent ce qu’il faut pour assurer la croissance économique et les dommages que les travaillistes causeraient à l’économie.

Un porte-parole libéral démocrate a déclaré que le parti avait vu de riches donateurs conservateurs changer d’allégeance ces derniers mois en raison de préoccupations concernant la gestion conservatrice de l’économie.

“Ce gouvernement a saccagé notre économie, fait grimper les taux d’intérêt, augmenté les impôts et fait chuter le niveau de vie”, a déclaré le porte-parole.

« Il n’est pas étonnant que les anciens donateurs conservateurs se tournent plutôt vers les libéraux démocrates, qui proposent un plan clair pour offrir aux gens un traitement équitable et une économie plus forte. Le public britannique et les entreprises britanniques veulent se débarrasser de ce terrible gouvernement et les abandonnent en masse.