L’augmentation de l’immigration pourrait aider à résoudre la crise du travail (économistes)

Les États-Unis avaient plus de 9 millions de postes ouverts en juinet bien que ce chiffre soit en baisse par rapport au sommet de 12 millions de mars 2022, il s’agit toujours du plus grand nombre d’ouvertures que nous ayons eu depuis avant 2000.

« Vous parlez de laisser passer environ 1 000 milliards de dollars de production chaque année si ces emplois ne sont pas pourvus », a déclaré à CNBC David J. Bier, directeur associé des études sur l’immigration au Cato Institute.

Avec 5,8 millions de chômeurs aux États-Unis., certains économistes affirment qu’il est peu probable que tous ces rôles soient occupés par des personnes vivant actuellement aux États-Unis.

Actuellement, les politiques d’immigration américaines interdisent à de nombreux employeurs d’embaucher des migrants non qualifiés.

Bier a expliqué : « En 1986, le Congrès a interdit aux personnes de travailler sans autorisation aux États-Unis. Ils ont rendu impossible l’embauche de quelqu’un qui se trouvait aux États-Unis illégalement ou sans autorisation de travail. »

Certains affirment que cela protège les travailleurs qui vivent déjà aux États-Unis, mais le public est presque également partagé sur ce point. Cinquante et un pour cent des Américains interrogés par le Cato Institute craignent que l’immigration ne réduise le nombre d’emplois disponibles.

Pendant ce temps, le nombre d’offres d’emploi reste à des niveaux historiques. Darrell Bricker, co-auteur de « Empty Planet : The Shock of Global Population Decline » et PDG d’Ipsos Public Affairs, a déclaré : « L’effet d’une population vieillissante en diminution est un déclin de l’innovation, combiné au fait que vous allez tout simplement manquer des éléments qui ont alimenté la croissance économique.

Il a poursuivi en affirmant qu’il existe « une énorme opportunité pour les États-Unis d’atténuer certains des effets de la baisse de la fécondité et du vieillissement de la population en ayant une politique d’immigration qui pourrait être un peu plus ciblée, pas nécessairement sur l’acceptation de n’importe qui pour des raisons de compassion, mais plutôt sur l’immigration ». pour attirer des personnes pour combler ces lacunes en matière de compétences.

Le Canada, pays d’origine de Bricker, a une politique d’immigration beaucoup plus ouverte et attribue son rétablissement à la pandémie de Covid en partie à son approche de l’immigration.

Dany Barah, professeur agrégé de pratique des affaires internationales et publiques à l’Université Brown et immigrant vénézuélien, a déclaré : « On pourrait affirmer que le Canada a beaucoup bénéficié du système migratoire défaillant des États-Unis. »

Bahar et ses collègues développent ce qu’ils appellent le Réseau d’opportunités professionnelles pour aider à tenir les décideurs informés de la manière dont les migrants peuvent contribuer à la croissance de l’économie américaine.

« En examinant chaque profession dans chaque localité des États-Unis, ainsi que les projections et les données historiques, nous sommes en mesure d’arriver à des chiffres bien supérieurs aux plafonds actuels du système américain et nous espérons que ces chiffres seront encore plus élevés. la base d’une réforme globale de l’immigration », a-t-il déclaré à CNBC.

Cependant, tous les experts en immigration ne sont pas d’accord sur la nécessité d’ouvrir davantage les frontières. Simon Hankinson, chercheur principal au centre de sécurité des frontières et d’immigration de la Heritage Foundation, a déclaré : « Nous sommes dans un environnement vraiment unique en ce moment. Nous sommes en quelque sorte en train de tester, repoussant les limites de notre souveraineté nationale et de notre capacité à pour absorber les gens.

Hankinson a expliqué que le système de visa actuel, en particulier dans le cas du visa HB-1, mine le marché du travail qualifié en faisant venir des travailleurs étrangers. « Il n’a jamais permis au marché d’exercer cette fonction qui fait que les salaires augmentent et que les gens sont alors tentés d’aller dans ces domaines et d’occuper ces emplois. »

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l’impact des politiques d’immigration américaines sur la croissance économique et sur la manière dont les États-Unis peuvent y remédier.