L’augmentation de la SV exclut de nombreuses personnes âgées, selon une ONG

L’Association canadienne des individus retraités (CARP) sonne l’alarme au sujet de la récente augmentation de la sécurité de la vieillesse (SV) qui n’est rendue admissible que pour les 75 ans et plus, ce qui, selon l’organisation, expose de nombreux jeunes retraités à un risque potentiel.

Le gouvernement canadien a augmenté la SV de 10 % en juillet, une décision qui, selon le gouvernement fédéral, est la première augmentation permanente de la pension en près de 50 ans.

Cependant, cela laisse derrière «ce qui pourrait être la partie la plus nécessaire de l’ensemble du groupe canadien âgé», déclare Bill VanGoarder, chef de l’exploitation de l’Association canadienne des individus retraités (CARP), faisant référence aux personnes âgées de 65 à 75 ans. .

La pension de la SV est versée mensuellement aux personnes âgées de 65 ans et plus au Canada. Lorsque l’augmentation de 10 % a commencé à être appliquée au cours de la dernière semaine de juillet, les bénéficiaires âgés de 65 à 75 ans n’étaient pas admissibles aux 800 $ supplémentaires par année.

“Certaines de nos statistiques montrent que c’est la cohorte plus jeune des 65 ans et plus qui a le plus besoin d’argent ces jours-ci”, a déclaré VanGoarder à Your Morning de CTV vendredi.

CARP, ainsi que l’Association nationale des retraités fédéraux et le Réseau FADOQ, ont demandé au gouvernement fédéral d’augmenter les prestations de la SV de 10 % pour tous les aînés admissibles, et pas seulement ceux de 75 ans et plus.

“Cette mesure est discriminatoire en fonction de l’âge et risque de créer un précédent dangereux en créant deux catégories de seniors”, selon un communiqué de 2021 publié par les trois organisations.

Alors que l’inflation affecte tous les groupes d’âge du pays, VanGoarder affirme que les personnes âgées nouvellement retraitées pourraient être confrontées à une période plus difficile que la plupart.

“Les gens qui ont commencé à planifier leur retraite il y a 20 ou 30 ans ne s’attendaient pas à avoir l’inflation à ce qu’elle est aujourd’hui et ne s’attendaient pas à avoir peur de manquer d’argent avant leur décès”, a-t-il déclaré.

“L’une des plus grandes craintes des Canadiens âgés est de vivre plus longtemps que leur argent.”

La SV est évaluée tous les trois mois et est basée sur l’indice des prix à la consommation. Cependant, VanGoarder affirme que les coûts de la nourriture, des soins de santé et de l’hébergement pour les personnes âgées ont augmenté – pas seulement pendant la période d’inflation – et que ces changements ne se reflètent pas dans l’indexation de la SV.

Pour les personnes vivant avec un revenu fixe, une augmentation de 10% après 50 ans “n’aide pas énormément”, a déclaré VanGoarder.

CTVNews.ca a contacté le gouvernement fédéral pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de nouvelles au moment de la publication.



Avec des fichiers de Michael Lee de CTVNews.ca