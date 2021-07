L’augmentation de la perte de cheveux est une nouvelle complication post-Covid: les médecins

Perdre ses cheveux après le Covid-19 ? Les médecins disent que c’est la nouvelle complication post-infectionIl y a eu un afflux massif de patients souffrant de perte de cheveux post-Covid, ont déclaré des médecins ici jeudi. L’apparition soudaine de la perte de cheveux – l’effluvium télogène – est principalement due au stress, aux carences nutritionnelles et aux réactions inflammatoires causées par la maladie infectieuse, ont expliqué les experts de la santé.

Normalement, une personne peut perdre jusqu’à 100 cheveux par jour, mais en raison de l’effluvium télogène, elle peut augmenter jusqu’à 300-400 cheveux par jour.

« Nous avons constaté une multiplication par deux du nombre de patients se plaignant de problèmes liés à la chute des cheveux. L’inflammation post-Covid-19 a été un contributeur majeur ici. Les carences causées par un apport nutritionnel compromis, des changements soudains de poids, des troubles hormonaux et des niveaux réduits de vitamine D et B12 sont quelques-unes des principales raisons de l’importante perte de cheveux après Covid-19 », a déclaré Shahin Nooreyezdan, consultant principal, Cosmétique. et chirurgie plastique, hôpitaux Indraprastha Apollo, New Delhi.

Cependant, l’état, qui s’installe 1 à 1,5 mois après Covid, est temporaire et s’améliore avec le traitement en 2-3 mois.

« La raison en est l’interruption de la croissance des follicules pileux en raison d’une infection aiguë comme Covid qui pousse les cheveux dans la phase de chute ou de mort (phase télogène). Et les cheveux morts tombent automatiquement après quelques semaines », a déclaré Sachin Dhawan, consultant principal, Département de dermatologie, Fortis Memorial Research Institute.

« Pour les cas bénins, la récupération est automatique. Dans les cas graves, un bon complément capillaire avec de la biotine et des acides aminés, du fer et d’autres minéraux est administré, ainsi qu’un sérum contenant des peptides », a ajouté Dhawan.

Pendant la reprise post Covid-19, les gens doivent consommer un régime nutritif ainsi que des sources comestibles naturelles de vitamines et de fer. Une carence en fer peut encore accélérer la chute des cheveux, et la consommation d’une alimentation riche en protéines et équilibrée peut elle-même être une solution pour réduire la chute des cheveux temporairement observée.

En plus de manger sainement et de prendre des suppléments nutritionnels, il faut également éviter la chaleur et les produits chimiques pour la coiffure et s’abstenir de suivre un mode de vie sédentaire, ont recommandé les médecins.

«Ce n’est qu’après avoir attendu 5 à 6 semaines après avoir consommé un régime nutritif que les gens devraient consulter un médecin s’ils rencontrent toujours une perte de cheveux excessive. De plus, certaines solutions de soins capillaires courantes qui peuvent être administrées pour éviter une perte de cheveux excessive sont : utiliser des shampooings doux, sans paraben et sans sulfate, en surveillant de près le cuir chevelu qui démange et squameux, s’abstenir d’huiler et de masser le cuir chevelu, en utilisant un peigne à dents larges et en cherchant une intervention médicale immédiate en cas de développement de plaques d’alopécie et d’obtention de volumes énormes de la chute des cheveux », a déclaré Kuldeep Singh, consultant principal en cosmétologie et chirurgie plastique, Indraprastha Apollo Hospitals, New Delhi.

