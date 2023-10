L’augmentation de la criminalité oblige la communauté de l’Alberta à décréter l’état d’urgence

Une augmentation drastique de la criminalité par rapport à l’année dernière a conduit un district municipal du nord de l’Alberta à déclarer l’état d’urgence local.

Les introductions par effraction et les vols de véhicules à moteur dans la DG Opportunité n° 17 de janvier à septembre de cette année sont en hausse de 83 pour cent et de 160 pour cent par rapport à 2022, selon les statistiques fournies par la GRC.

La plupart des troubles liés à l’augmentation de l’activité criminelle sont centrés autour du hameau de Calling Lake, a déclaré vendredi le préfet Marshall Auger à CTV News Edmonton.

« Cette situation dure depuis quelques années maintenant, mais au cours des six derniers mois, elle est devenue très dangereuse », a déclaré Auger, décrivant une augmentation de l’activité des gangs, probablement due à une augmentation du nombre de drogues vendues.

« Il y a eu des fusillades, des fusillades, pas spécialement là où les gens se font tirer dessus, mais… dans des zones résidentielles où les gens tirent avec des armes à feu. Nous avons eu beaucoup d’effractions et de vols. Il y a eu beaucoup d’effractions et de vols. Il semble qu’il y ait beaucoup d’intimidation utilisée comme tactique par ces criminels en ce moment, ce qui fait que les gens ne se sentent pas en sécurité chez eux, ni même lorsqu’ils vont dans des lieux publics ou sur les routes de la communauté. »

Cheri Courtorielle, conseillère du quartier de Calling Lake, a déclaré qu’il semble que la plupart des personnes ciblées dans les crimes récents soient des personnes âgées.

« Il ne s’agit pas seulement de quelqu’un qui entre et enfonce une porte de garage et prend des choses, ce sont eux qui entrent lorsque les gens sont à la maison », a déclaré Courtorielle à CTV News Edmonton.

« On rencontre des gens qui ouvrent leur porte pour voir quels sont les bruits, on leur dit de rentrer à l’intérieur et on les pointe une arme sur eux.

« Nous en sommes au point où les gens ont peur d’être à la maison, dans la communauté et seuls. Un grand pourcentage de notre population est constitué de personnes âgées, de personnes âgées seules qui ne peuvent pas se protéger. »

L’état d’urgence local est entré en vigueur mercredi, sera en vigueur pendant sept jours et pourrait être renouvelé. Déclarant que cela permet au MD d’allouer de l’argent pour payer du personnel de sécurité et des policiers supplémentaires, a déclaré Auger, ajoutant que le MD envisage également d’ajouter des caméras de sécurité pour aider à patrouiller les points chauds et les principales intersections.

« Nous essayons de faire pression pour qu’un détachement (de la GRC) soit installé à Calling Lake depuis plusieurs années maintenant », a déclaré Auger. « Nous avons fait quelques progrès avec la Division K (GRC de l’Alberta), en examinant comment les locaux seraient mis en place et comment ce système serait mis en place. Il n’y a rien en place actuellement, mais c’est quelque chose que nous continuons. faire pression parce que nous pensons vraiment qu'(un détachement) est nécessaire… et essentiel à ce stade. »

Il a déclaré que le médecin tiendrait une réunion avec les résidents, le député provincial et la GRC la semaine prochaine.



Avec des fichiers de Brittany Ekelund de CTV News Edmonton