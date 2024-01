La nouvelle selon laquelle l’Ukraine pourrait bientôt recevoir des centaines de bombes aériennes de haute précision AASM de la France, membre de l’OTAN, a effrayé les Russes en raison de leurs capacités militaires.

Jeudi, le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a déclaré à la radio France Inter que son pays fournirait à l’Ukraine 50 armes AASM, ou Highly Agile Modular Munition Extended Range (HAMMER), par mois jusqu’à la fin de l’année, selon l’Ukraine. média européen Pravda.

Les munitions ont été adaptées pour être déployées à partir d’avions de combat ukrainiens de l’ère soviétique, a-t-il expliqué.

“Nous avons réussi à les adapter pour être utilisés avec des modèles réduits d’avions soviétiques… nous en fournirons 50 par mois, à partir de janvier, jusqu’en 2024”, a déclaré Lecornu.

L’ancien ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian (au centre) au Centre national des expositions d’Abou Dhabi, dans la capitale émiratie, le 22 février 2015. Sur le stand se trouve une arme modulaire air-sol (AASM) HAMMER. Le 18 janvier 2024, le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a déclaré que son pays fournirait à l’Ukraine 50 armes AASM, ou Highly Agile Modular Munition Extended Range (HAMMER), par mois jusqu’à la fin de l’année.

L’AASM a été développé pour être utilisé comme arme de précision à distance et peut être lancé à basse altitude, sur un terrain accidenté. Les armes ont une portée maximale de plus de 50 kilomètres avec un lancement à haute altitude et de 15 kilomètres avec un lancement à basse altitude, selon le site d’histoire militaire WeaponSystems.

Point de vente ukrainien Défense Express a noté que l’AASM est “une bombe ordinaire dotée d’un kit de fixation spécial qui augmente la portée et la précision de la frappe”.

Le Huffington Post a également cité jeudi une source anonyme affirmant que la France fournirait à l’Ukraine des armes contre la Russie, qui a lancé son invasion le 24 février 2022.

Semaine d’actualités a contacté le ministère ukrainien des Affaires étrangères par courrier électronique pour obtenir ses commentaires.

En réponse à cette nouvelle, la chaîne pro-guerre Russian Military Informant Telegram a décrit l’AASM comme la « plus grande menace ».

“Le degré de préparation opérationnelle de cette arme est inconnu, mais la possibilité qu’elle soit testée par les forces armées ukrainiennes en vue de combats réels ne peut être exclue”, a écrit jeudi la chaîne Telegram.

Lecornu aurait également déclaré qu’à partir du mois prochain, la France augmenterait ses livraisons d’obus d’artillerie de 2 000 à 3 000 par mois. La France livrera également à l’Ukraine six obusiers César, a indiqué le ministre de la Défense.

“Il y a jusqu’à présent 49 obusiers César en Ukraine qui ont conduit à un succès tactique”, a-t-il déclaré. “Nous avions pour objectif de produire 78 obusiers César en 2024, encourageant ainsi les Européens et nos alliés à participer au financement.”

Olena Shuliak, chef du parti politique Serviteur du peuple d’Ukraine, a remercié Lecornu dans un message sur X, anciennement Twitter.

“Merci… cette aide trouvera la meilleure utilisation possible pour la lutte pour la liberté de l’Europe !” elle a écrit.

