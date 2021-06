L’audition virtuelle 5G de Juhi Chawla est interrompue par un homme non identifié qui chante les chansons d’un acteur

Juhi Chawla, un acteur devenu environnementaliste avait approché la Haute Cour de Delhi lundi contre le déploiement de réseaux sans fil 5G dans le pays, soulevant des questions liées à l’impact des radiations sur les citoyens et les animaux qui peuvent causer des dommages graves et irréversibles sur les humains et le écosystème.

L’audience virtuelle de l’affaire a eu lieu aujourd’hui. Cependant, l’audience a été perturbée par un homme qui a commencé à chanter des chansons des films de Juhi Chawla. Il a d’abord chanté ‘Ghoonghat Ki Aad Se’ du film de Juhi de 1993, ‘Hum Hain Rahi Pyar Ke’. Il a quitté l’audience et a rejoint plus tard, et cette fois, il a commencé à chanter ‘Lal Lal Honthon Pe’ du film de Juhi de 1995, ‘Naajayaz’.

Comme le chanteur n’était pas identifié, le juge JR Midha a déclaré: « S’il vous plaît, coupez le son », tandis que l’avocat Deepak Khosla, représentant Juhi Chawla, a déclaré: « J’espère que certains répondants ne l’abandonneront pas. »

Alors que le tribunal procédait à son audience, quelqu’un l’a de nouveau interrompu en chantant une autre chanson de Bollywood. Le tribunal était agité et a demandé que la personne soit identifiée et qu’un avis d’outrage soit émis contre lui.

L’acteur avait publié un article sur l’audience virtuelle en ligne. Elle avait écrit : « Hum… tum aur 5G ! Si vous pensez que cela vous concerne de quelque manière que ce soit, n’hésitez pas à vous joindre à notre première audience virtuelle menée à la Haute Cour de Delhi, qui se tiendra le 2 juin à partir de 10h45 Lien dans ma bio. »

Le département informatique de la Haute Cour de Delhi a été invité à identifier la personne et à la transmettre à la police de Delhi pour les mesures nécessaires.

Sur le front de l’affaire, des arguments ont été avancés par des avocats déclarant que l’affaire n’est pas suffisamment urgente pour une audience. L’avocat Amit Mahajan a déclaré que la requête n’avait pas été sollicitée pour une audience urgente, le seul argument du requérant est qu’il s’agit d’une formalité.

Au nom du gouvernement central, SG Tushar Mehta a déclaré que la pétition n’est pas soutenable, il n’y a aucune raison d’agir.

Alors que l’avocat Kapil Sibal a déclaré que la 5G est une question de politique gouvernementale en cas de violation de l’article 14 ou d’autres dispositions de la Constitution, la politique du gouvernement peut être annulée et cela peut également être fait par voie de pétition.

Pour l’instant, la Haute Cour de Delhi a réservé son jugement sur la requête de l’acteur contre l’installation de tours 5G et a demandé à Juhi Chawla de donner une brève note sur le plaidoyer contre la 5G.