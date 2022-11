L’audition s’améliore considérablement pour un homme de Richton Park suite à une chirurgie d’implant cochléaire à Silver Cross – Shaw Local

À sa grande surprise, Larry Miller de Richton Park partage quelque chose en commun avec Lou Ferrigno de The Incredible Hulk. Tous deux ont subi une chirurgie d’implant cochléaire cette année. Miller avait le sien à l’hôpital Silver Cross de New Lenox, et tous deux conviennent que leur vie a été transformée.

Miller portait des aides auditives depuis 10 ans, après des années de travail autour de machines bruyantes, malgré le port de protections auditives. Mais même après sa retraite, son audition s’est détériorée, en particulier dans son oreille droite.

“Chaque fois que j’allais chez l’audioprothésiste, je disais:” Montez le son “”, a déclaré Miller, 71 ans, de Richton Park. “Il a dit:” Je ne peux pas les monter plus haut. Vous devez vous adresser à un spécialiste.

Miller a trouvé le Dr Scott DiVenere, un oto-rhino-laryngologiste à l’hôpital Silver Cross. Après avoir effectué des tests, le Dr DiVenere a dit à Miller qu’il était candidat à un implant cochléaire et l’a référé au Dr Matthew Bartindale, un oto-rhino-laryngologiste spécialisé dans la chirurgie de la tête et du cou et les implants cochléaires.

« Les patients candidats à l’implantation cochléaire n’ont pas seulement un problème de volume, ils ont aussi un problème de clarté », a déclaré le Dr Bartindale.

« Pensez à entendre comme une radio analogique — il y a le bouton de volume et le bouton de fréquence. Le bouton de volume de Larry n’était pas génial, mais cela peut être augmenté avec des aides auditives. Son problème, surtout à l’oreille droite, était le bouton de fréquence. Même amplifié à un volume élevé, il ne comprenait que 8 % des mots à l’oreille droite et 52 % à gauche.

“Nous avons fait une évaluation formelle de l’implant cochléaire, qui simule le monde réel où vous portez des aides auditives avec des phrases complètes. Cela a montré qu’il ne comprenait que 23% des phrases dans l’oreille droite.

À propos de la chirurgie d’implant cochléaire

La chirurgie d’implant cochléaire existe depuis 1978. Le cas le plus notable s’est produit plus tôt cette année lorsque l’ancien culturiste champion Lou Ferrigno, qui a joué The Incredible Hulk à la télévision, a pu entendre clairement le monde après presque une vie de surdité presque totale.

La décision de Miller de se faire opérer a été plus facile après avoir appris que l’assurance, y compris Medicare, couvre la chirurgie d’implant cochléaire, contrairement aux aides auditives, qui ne sont pas couvertes.

Au cours de son intervention chirurgicale d’une heure, Miller était sous anesthésie générale alors que le Dr Bartindale faisait une incision de 1 pouce (aucune coupe de cheveux nécessaire) et plaçait l’implant cochléaire.

Plusieurs semaines plus tard, Miller a reçu son processeur externe, qui reçoit et traite le son. Celui-ci se connecte à un récepteur/stimulateur interne à travers la peau avec un aimant. Le récepteur/stimulateur possède une électrode qui pénètre dans l’oreille interne et stimule directement le nerf auditif.

«Votre cerveau apprendra à comprendre ces impulsions électriques, a déclaré le Dr Bartindale. « Vous allumez et éteignez le processeur externe comme une aide auditive normale, et le récepteur/stimulateur interne reste en place en permanence.

Lors d’un test en novembre avec ses aides auditives, Miller a répété correctement 8 % des mots ; après cinq semaines avec le Cochlear, ce pourcentage est passé à 44 %.

Dans d’autres tests, lorsque l’audiologiste Kristine Eubanks, qui travaille avec le Dr Bartindale, a de nouveau vérifié son audition après ces cinq semaines, Miller est passé de 37% à 70% dans la compréhension des mots et les phrases de 23% à 70% dans la compréhension des phrases.

“Je ne pensais pas que j’avais si bien réussi”, a déclaré Miller. « Mais j’entends le réfrigérateur fonctionner maintenant ; le lave-vaisselle en marche. Je pouvais entendre ma fille envoyer des textos et les ongles de mon chien sur nos sols.

Le Dr Bartindale a déclaré que les patients ont la plupart de leur amélioration au cours des trois premiers mois; continuer à s’améliorer pendant au moins un an. Les niveaux de volume de Miller sont normaux maintenant, a-t-il dit, tout comme le volume de la télévision, a ajouté sa femme.

“J’ai encore un peu de mal avec les bruits de fond forts”, a déclaré Miller. “Mais je peux à nouveau entendre et comprendre deux conversations à la fois.”

Miller s’attend à ce que son audition soit encore meilleure lorsqu’il recevra une nouvelle aide auditive pour son oreille gauche qui fonctionnera de concert avec l’implant cochléaire. “En ce moment, c’est comme s’ils se battaient”, a-t-il déclaré.

“Je peux entendre tellement plus maintenant, même certaines choses que je ne veux pas entendre !”

Pour plus d’informations, visitez www.silvercross.org .

Hôpital de la Croix d’Argent

1900, boulevard de la Croix d’argent

Nouveau Lenox, Illinois 60451