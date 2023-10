L’audition à l’aveugle de Nini Iris est un matériau « gagnant » – Hollywood Life

Crédit d’image : NBC

La voix la saison 24 a trouvé son dernier favori. Nini Iris entre en scène dans cet aperçu exclusif de l’épisode du 9 octobre de La voix. Elle chante une superbe interprétation de Tout le monde aime les hors-la-loi « I See Red » et sa voix impressionne immédiatement les coachs.

Gwen Stéfani et Niall Horan sont les premiers à tourner leurs chaises rouges, suivis par John legend et Reba McEntire. Nini attrape sans effort ce tour convoité à 4 chaises. La jeune femme de 27 ans est originaire de Géorgie, mais elle vit à New York depuis 7 ans.

« Je vais me battre dur pour celui-ci », dit Niall à ses collègues entraîneurs. Il dit à Nini : « C’était sans l’ombre d’un doute la meilleure voix de la journée. » Il lui fait les plus grands éloges en disant que les entraîneurs « cherchent ici un gagnant potentiel ».

Reba s’extasie sur le fait que le chant de Nini est « absolument spectaculaire ». Gwen dit à Nini que « la confiance que vous avez est tout simplement super naturelle ».

Gwen demande à Nini qui elle écoutait grandir. Nini admet qu’elle a grandi en écoutant Gwen, mais elle est aussi une grande Une direction ventilateur. Elle révèle – devant Niall – qu’elle a écrit des One Direction à l’époque. John est un peu confus, alors elle lui explique ce que signifie la fan fiction.

Les équipes de la saison 24 se cumulent. Les 4 entraîneurs ont 6 artistes dans leurs équipes alors qu’ils se dirigent vers la prochaine série d’auditions à l’aveugle. Ressortir Mara Justine fait partie de la Team Legend, tandis que la star montante du country Jordan Rainer fait partie de l’équipe Reba.

Il y a encore 3 séries d’auditions à l’aveugle jusqu’à ce que le spectacle passe aux batailles. Pendant les Battles, chaque entraîneur disposera de deux interceptions à utiliser. Avec les vols en jeu, un artiste perdant est disponible pour que les autres entraîneurs puissent le sauvegarder et l’intégrer à leur propre équipe. Les artistes qui ont gagné leur bataille ou qui ont été volés par un autre entraîneur accéderont aux Knockouts. La voix est diffusé les lundis et mardis sur NBC.