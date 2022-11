L’auditeur du Vatican poursuit son éviction alors qu’un nouveau linge sale est diffusé

Commentez cette histoire Commentaire

CITÉ DU VATICAN – Le premier vérificateur général du Vatican et son adjoint ont poursuivi le Saint-Siège pour 9,3 millions d’euros (9,5 millions de dollars) pour licenciement abusif, alors qu’un nouveau chapitre litigieux s’ouvre dans les efforts de réforme financière troublés du pape François. Dans un procès rendu public jeudi, Libero Milone et son adjoint, Ferruccio Panicco, ont allégué que les gendarmes du Vatican les avaient essentiellement extorqués en les forçant à démissionner en 2017 ou risquaient d’être arrêtés et poursuivis pour leur travail d’enquête et d’audit sur les finances troubles du Saint-Siège.

Dans le procès intenté au tribunal du Vatican, les auditeurs ont déclaré avoir découvert d’étonnantes malversations financières dans le “nid de vipère” du Vatican et pensent avoir été expulsés parce que certains cardinaux et monseigneurs “se sont sentis menacés par les enquêtes et les simples demandes de clarification”.

Le bureau du porte-parole du Vatican a refusé de commenter jeudi.

Le scandale Milone n’est que l’un des nombreux scandales qui ont marqué les 10 ans d’efforts de François pour imposer des normes financières internationales de budgétisation et d’audit aux finances opaques du Saint-Siège. Le procès, et son hôte de pièces jointes auparavant confidentielles, menace maintenant d’exposer davantage d’actes répréhensibles potentiels et même de décisions problématiques de Francis lui-même.

Déjà, un procès pénal est en cours depuis plus d’un an dans la salle d’audience du Vatican concernant l’investissement de 350 millions d’euros du Saint-Siège dans une propriété londonienne ; les procureurs ont inculpé 10 personnes d’une foule de délits financiers présumés, notamment de détournement de fonds et de fraude. Les accusés ont nié les accusations et ont déclaré que le Saint-Siège était tout simplement au-dessus de sa tête.

Le procès, qui implique bon nombre des mêmes personnages que ceux du procès pénal, suggère que les réformes et les allégeances du pape ont généré des spasmes de représailles et de rétribution qui sont maintenant combattus devant les tribunaux, avec François et ses principaux collaborateurs impliqués.

François a nommé Milone, qui avait dirigé les opérations italiennes de Deloitte, en 2015 pour servir de tout premier vérificateur général du Saint-Siège. Le bureau de presse du Vatican a annoncé sa démission deux ans après le début de son mandat de cinq ans, l’accusant d’avoir engagé illégalement une entreprise extérieure pour espionner la vie privée du personnel du Vatican.

Milone a insisté dans le procès sur le fait que le travail de collecte d’informations impliquait des consultants légitimes sanctionnés par les statuts de son bureau. Il a déclaré à l’époque qu’il avait été contraint de démissionner sous la menace d’une arrestation pour ce qu’il a qualifié de fausses accusations orchestrées par le cardinal Angelo Becciu, ancien cardinal puissant et confident de François.

Le procès, qui désigne le secrétaire d’État du Vatican et le nouveau vérificateur général comme accusés, expose les griefs de Milone et fait allusion à certaines des saletés que lui et Panicco ont découvertes au cours de leurs deux premières années au pouvoir, ainsi que la résistance qu’ils ont rencontrée en essayant de obliger Becciu et d’autres hiérarques du Vatican à remettre leurs finances pour vérification.

Ils cherchent à récupérer les salaires perdus ainsi que des dommages-intérêts pour atteinte à la réputation.

La réclamation de Panicco est également personnelle : il demande 3,5 millions d’euros parce qu’il a tenté pendant des années, sans succès, d’obtenir des gendarmes du Vatican qu’ils restituent les dossiers médicaux personnels saisis lorsque la police du Vatican a fait une descente dans les bureaux des comptes en 2017 à l’approche de son éviction. . Ces dossiers impliquaient des mois de tests de diagnostic pour un éventuel diagnostic de cancer que Panicco a dû refaire, retardant son traitement pendant des mois, au détriment de sa santé, selon le procès.

Milone accuse notamment Becciu, un ancien haut fonctionnaire de la secrétairerie d’État actuellement jugé dans l’affaire immobilière de Londres, d’être à l’origine de son éviction en tant que fonctionnaire qui a le plus résisté à ses efforts pour imposer un audit externe aux 600 – un portefeuille d’actifs d’un million d’euros.