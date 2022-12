L’audit fiscal de Trump montre l’ampleur des problèmes de financement de l’IRS

Cela a conduit à un « écart fiscal » de 7 000 milliards de dollars de revenus sur une décennie, qui sont dus mais non perçus, dans de nombreux cas par des contribuables très riches tels que M. Trump, qui s’est vanté de se battre pour payer le moins d’impôts possible. Mais le manque de ressources se joue dans le contexte d’une bataille partisane et idéologique sur l’IRS qui semble sûr de continuer à limiter sa capacité à égaler la capacité d’une industrie dédiée à la minimisation et à l’évasion fiscales.

La main-d’œuvre de l’agence, qui compte environ 80 000 personnes, est la même qu’en 1970. Son personnel chargé de l’application de la loi a diminué de plus de 30 % depuis 2010 et les audits de millionnaires ont diminué de plus de 70 %. Son budget a diminué de près de 20 %, en tenant compte de l’inflation, au cours de la dernière décennie.

Les républicains accusent depuis des années l’IRS de parti pris politique et de cibler injustement les conservateurs. Pour cette raison, ils se sont battus pour réduire le financement de l’agence ou, dans certains cas, ont appelé à l’abolir complètement.

Le programme de dépenses sur lequel le Congrès vote cette semaine réduit les niveaux de financement de base de l’IRS de 275 millions de dollars à 12,32 milliards de dollars, ce que les républicains ont salué comme une victoire.

Cependant, cela ne tient pas compte des 80 milliards de dollars de financement supplémentaire que l’IRS a reçu cette année par le biais de la loi sur la réduction de l’inflation pour renforcer ses ressources au cours de la prochaine décennie et embaucher plus de 80 000 agents et membres du personnel. L’administration Biden dispose d’un large pouvoir discrétionnaire sur la manière et le moment de déployer cet argent pour moderniser l’agence et renforcer sa capacité d’exécution.