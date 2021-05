L’audit des élections en Arizona 2020 est «  ridicule  »

Cindy McCain, veuve du sénateur républicain de l’Arizona John McCain, a qualifié dimanche de « ridicule » un audit des bulletins de vote des élections générales de 2020 en Arizona.

McCain répondait à Jake Tapper, animateur de « State of the Union » de CNN, qui a demandé si le Parti républicain de l’Arizona sape la démocratie en racontant près de 2,1 millions de scrutins présidentiels et sénatoriaux dans le comté de Maricopa.

« Tout cela est ridicule, franchement, c’est ridicule », a répondu McCain. « Cela vient également d’un État partie de l’Arizona qui a refusé d’être lui-même audité sur les votes exprimés dans les communications de son propre parti. »

En mars, Kelli Ward, présidente du Parti républicain de l’Arizona, a été poursuivie par des militants républicains pour avoir refusé d’autoriser un audit des résultats et des procédures contestant sa victoire en janvier.

Ward a promu l’audit du comté de Maricopa lancé la semaine dernière comme un moyen de promouvoir l’intégrité électorale. Le processus est supervisé par Cyber ​​Ninjas, une société de technologie basée en Floride, et coûte 150 000 dollars aux contribuables. Des donateurs inconnus aident également à financer cet effort.

Le fondateur de l’entreprise, Doug Logan, faisait partie d’une équipe qui aurait découvert des erreurs conçues pour créer des fraudes dans les machines à voter utilisées dans le comté d’Antrim, au Michigan. Logan a diffusé ces allégations non fondées de fraude sur Twitter en utilisant un compte désormais supprimé.

En plus du recomptage manuel des bulletins de vote, les auditeurs les exécutent également sous une lumière ultraviolette, une pratique selon certains est de prouver une théorie du complot sur les bulletins «réels» ayant été filigranés.

L’audit pourrait durer plus longtemps que la date limite prévue du 14 mai. Les experts en sécurité électorale ont appelé à une surveillance fédérale du processus.

« Les élections sont terminées. Biden a gagné », a déclaré McCain. « Je sais que beaucoup d’entre eux n’aiment pas le résultat, mais les élections ont des conséquences. Cela ne me surprend pas. Les choses sont simplement distantes et folles en ce moment en ce qui concerne les élections. »

Biden a emporté l’Arizona avec 50,1% des voix contre 47,7% pour l’ancien président Donald Trump. Une coalition nationale de responsables de la sécurité électorale a publié une déclaration peu de temps après le jour du scrutin déclarant que les élections générales étaient «les plus sûres de l’histoire américaine».