L’audio VAR publié révèle une pénalité refusée à tort aux Wolves

Afin d’assurer plus de transparence sur les décisions d’arbitrage majeures de la Premier League, les officiels diffusent les conversations audio des arbitres pendant les matches. Howard Webb, l’actuel chef des arbitres du Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), a présenté une nouvelle émission autour de ces discussions audio.

Les officiels du match sont au micro présente Webb alors qu’il joue de l’audio entre les arbitres de match et les officiels du VAR pendant les matchs de Premier League. L’ancien arbitre évoque également les appels importants au cours des premières étapes de la saison.

L’émission de mardi soir présentait quelques-unes des décisions les plus controversées jusqu’à présent dans la campagne. Cela incluait l’autorisation d’un but hors-jeu pour Manchester City contre Fulham et une décision du VAR de maintenir le carton rouge du défenseur de Liverpool Virgil van Dijk. Cependant, la discussion la plus intéressante de l’émission a peut-être eu lieu lors d’un appel controversé lors de la victoire de Manchester United contre les Wolves à la mi-août.

Les loups en visite auraient dû recevoir une pénalité tardive du VAR

Les loups pensaient qu’ils allaient recevoir un penalty en fin de match à Old Trafford après que le gardien de United Andre Onana ait fait irruption dans Sasa Kalajdzic à l’intérieur de la surface. Néanmoins, l’arbitre du match Simon Hooper et le VAR Michael Salisbury n’ont pas infligé de penalty aux Wolves.

Selon la conversation publiée entre Hooper et Salisbury, le responsable du VAR voulait initialement que Hooper examine l’incident. Cependant, Salisbury a étonnamment changé d’avis sur la décision après avoir confondu Kalajdzic avec Craig Dawson.

Conversation complète entre les deux responsables sur l’incident d’Onana/Kalajdzic :

Arbitre Hooper : « Pas question, c’est une collision. Nous ne les donnons pas.

VAR Salisbury : « Alors Onana va défier le ballon… »

Arbitre Hooper : « Coup de pied de but. »

VAR Salisbury : « Attendez juste. Retard, retard, vérification d’une éventuelle pénalité.

Arbitre Hooper : « Pas de soucis, mon pote. »

VAR Salisbury : « Vous voudrez voir cela parce que je pense qu’Onana y entre en collision. Il essaie d’aller vers le ballon et il établit un contact aérien avec le joueur des Wolves. Il est tard et c’est maladroit à mon avis. Dawson remporte la tête, mais il est tard, très tard dans le défi aérien.

« Je pense que parce que le joueur des Wolves ne dirige pas le ballon, oui, parce que Dawson le dirige, c’est donc une collision normale car ils ont tous les deux contesté le ballon. Vérification terminée.

Arbitre Hooper : « Vérification terminée. »

Le chef du PGMOL admet des erreurs lors du match contre Man United

Webb admet alors que les deux arbitres ont commis une erreur sur le moment.

« Je pense que d’emblée, je tiens à dire que cela aurait dû conduire à une intervention du VAR qui aurait dû recommander une révision vidéo et l’arbitre aurait dû se rendre à l’écran », a déclaré Webb. « Je suis convaincu qu’il aurait vu les images que nous avons vues et qu’il aurait accordé un penalty. »

« Nous avons reconnu cela comme une erreur lors de la semaine d’ouverture, ce qui a bien sûr été décevant. Mais nous essaierons d’aller de l’avant pour garantir que ce type d’erreur ne se reproduise plus.

À la suite de cette erreur, United a battu les Wolves dans le match et a remporté les trois points. Les loups occupent actuellement la 15e place du classement de la Premier League et devront récolter des points partout où ils le peuvent pour éviter une relégation.

PHOTO : IMAGO / Colorsport