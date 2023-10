L’audio de la décision controversée du VAR d’interdire un but de Luis Diaz pour Liverpool contre Tottenham en Premier League samedi devrait « être publié ».

Diaz pensait avoir donné l’avantage à Liverpool en marquant avec une belle finition en première mi-temps au Tottenham Hotspur Stadium samedi, mais le drapeau de l’assistant a été levé pour hors-jeu et le jeu a rapidement repris après un contrôle rapide du VAR.

Mais le Colombien avait semblé être d’accord dans les rediffusions et l’organisme responsable de l’arbitrage des matchs professionnels en Angleterre, PGMOL, a admis après le match avoir commis une erreur.

L’organisation a imputé cette erreur à une « erreur humaine importante » et il est apparu que l’équipe du VAR avait déclaré à l’arbitre Simon Hooper que son contrôle était terminé, estimant que le but avait été initialement accordé aux Reds.

Au lieu de cela, l’officiel a compris qu’il n’était pas nécessaire de modifier sa décision sur le terrain et que l’effort ne comptait pas. Une fois le jeu repris, il n’y avait alors aucun moyen d’annuler l’appel.

Liverpool a publié dimanche soir une déclaration ferme dans laquelle il a qualifié l’explication de PGMOL d' »inacceptable » et a demandé que des mesures soient prises pour éviter de telles erreurs à l’avenir.

Le PGMOL a promis une « enquête complète » sur les événements survenus samedi dans le nord de Londres, lorsque Liverpool a également vu deux joueurs expulsés lors de la dernière défaite 2-1 contre les Spurs.

Et selon ESPN, l’audio VAR sera publié à un moment donné, ce qui devrait assurer la transparence et potentiellement un changement dans les règles à l’avenir pour garantir la mise en place de processus plus efficaces.

Plus d’histoires Liverpool-Tottenham

Tottenham contre Liverpool : pourquoi le but de Luis Diaz a-t-il été refusé à tort par le VAR ?

Patron des Rouges Jurgen Klopp dénonce des décisions « injustes » et « folles » lors du choc de samedi en Premier League, tandis que le patron des Spurs Ange Postecoglou admet qu’il n’est pas fan du VAR.

EXCLUSIF : le défenseur de Tottenham Micky van de Ven sur la victoire épique de samedi sur Liverpool et la vie dans le nord de Londres jusqu’à présent.