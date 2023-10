L’audio VAR de Liverpool disséqué : analyse médico-légale d’une erreur de hors-jeu après la discussion sur la publication de PGMOL | Actualités footballistiques

On a beaucoup parlé du clip de deux minutes de la décision qui a conduit au but refusé de Liverpool à Tottenham samedi.

Même si la décision du PGMOL de diffuser l’audio a rendu certains aspects de la décision plus clairs, d’autres domaines laissent plus de questions que de réponses.

Ici, nous décomposons les principales parties de l’incident.

Premièrement, qui parle ?

Nous avons le VAR Darren Angleterreassistant VAR Dan Cuisiner, l’arbitre Simon Hooperle quatrième officiel Michael Olivierl’arbitre assistant Adrien Holmes qui a signalé Diaz hors-jeu, et nous entendons deux opérateurs de relecture VAR.

Bien qu’il soit mentionné partout, nous n’entendons pas Olivier Kohoutresponsable des opérations du hub VAR chez PGMOL.

La déclaration d’ouverture

Premièrement, le texte d’ouverture indique que l’arbitre Simon Hooper ne peut pas entendre toutes les conversations, « seulement les commentaires qui lui sont adressés ». Cependant, on ne sait pas exactement quels commentaires lui sont adressés.

Alors, que peut-il entendre exactement ? Une grande partie des commentaires sur ce clip concerne à quel point cela semble chaotique, avec plusieurs personnes parlant en même temps ; cependant, nous ne savons pas exactement ce qui passe par les oreilles de Simon Hooper.

48 secondes

C’est à ce moment-là que le problème survient. « Vérifiez terminé, c’est bon », dit Darren England sur un ton très définitif, comme pour dire « continuez, c’est bon ».

Ceci, bien sûr, est le germe de l’erreur : la décision sur le terrain était un hors-jeu et non un jeu, il fallait donc intervenir plutôt que poursuivre le jeu.

50 secondes

Deux secondes plus tard, le jeu continue après le coup de sifflet de l’arbitre Hooper. Techniquement, la possibilité d’arrêter le jeu est désormais passée. Trois secondes plus tard, le deuxième opérateur de relecture VAR se rend compte pour la première fois qu’il y a un problème.

Une minute et 11 secondes

Avec ce juron, il est clair que c’est le moment où Darren England se rend compte de son erreur. Le deuxième opérateur de relecture VAR dit alors « retard, retard », mais bien sûr à ce stade, avec la reprise du jeu, rien ne peut être rectifié.

Une minute et 16 secondes

Le ballon sort du jeu pour une remise en jeu et l’opérateur de rediffusion dit qu’Oli Kohout souhaite que le match soit retardé.

Une minute et 32 ​​secondes

Darren England dit alors « Oli ? – et nous entendons Michael Oliver dire « Ouais », puis « Ouais, continuez » – une grande question en suspens ici est de savoir si Michael Oliver pense qu’on lui parle, ou Oli Kohout. Kohout ne peut pas être entendu tout au long de ce clip.

À ce stade, le ballon est toujours hors du jeu. Le deuxième opérateur de relecture VAR plaide à nouveau pour retarder le match, mais l’Angleterre insiste à nouveau sur le fait qu’elle ne le peut pas car le jeu a repris.

Une minute et 41 secondes

Vingt-huit secondes après la sortie du ballon pour un lancer, et trois personnes distinctes ayant parlé de retarder le match, Andrew Robertson relance le ballon sur le terrain et le match reprend.

Le bon sens aurait-il pu prévaloir et arrêter le jeu pendant ces 28 secondes ? Et, surtout, l’arbitre Hooper ou tout autre arbitre sur le terrain a-t-il entendu ces conversations ?

Gary Neville a affirmé sur Twitter qu’un écran qu’il pouvait voir dans le portique montrait Hooper ayant l’air « malade » pendant le match après avoir réalisé qu’il y avait eu une erreur, mais Dermot Gallagher a déclaré sur Ref Watch que l’arbitre Hooper n’avait été informé du problème qu’à mi-temps. temps.

La déclaration finale

À la fin du clip audio, une autre liste est présentée, dans laquelle le PGMOL déclare qu’il a entrepris un « examen complet des circonstances » et qu’il mettra en œuvre des conditions pour garantir que la même erreur ne se reproduise pas à l’avenir.

Dans une déclaration accompagnant la diffusion de l’audio, le PGMOL a reconnu que « les normes n’ont pas répondu aux attentes » et a confirmé qu’un « rapport détaillé, comprenant les principaux enseignements et les mesures immédiates prises, a été soumis à la Premier League, qui l’a partagé avec Liverpool FC et ensuite tous les autres clubs de Premier League ».

Selon le PGMOL, ces apprentissages clés comprennent :

Les directives destinées aux officiels de match vidéo ont toujours mis l’accent sur la nécessité d’être efficace, mais jamais au détriment de la précision. Ce principe sera clairement rappelé

Un nouveau protocole de communication VAR sera développé pour améliorer la clarté de la communication entre l’arbitre et l’équipe VAR en ce qui concerne les décisions sur le terrain.

Comme étape supplémentaire au processus, le VAR confirmera le résultat du processus de contrôle du VAR avec l’AVAR avant de confirmer la décision finale aux officiels sur le terrain.

De nombreuses critiques ont été formulées selon lesquelles l’Angleterre et Cook ont ​​été autorisés à officier aux Émirats arabes unis pour un match qui a eu lieu seulement 48 heures avant le match Tottenham contre Liverpool.

Le PGMOL, aux côtés de la FA, s’est engagé à revoir la politique permettant aux officiels de match d’officier des matches en dehors des nominations de la FIFA ou de l’UEFA.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jurgen Klopp a demandé une rediffusion du match de Premier League de samedi entre Liverpool et Tottenham après que le but de Luis Diaz ait été exclu à tort suite à une erreur du VAR.



Ref Watch : Une petite question aurait évité une « terrible erreur »

Dermot Gallagher de Sky Sports :

« C’était une terrible erreur. Tout le monde l’a reconnu,

« Il s’agit maintenant du processus et l’un des processus qu’ils devront entreprendre à partir de maintenant est que le VAR devra demander à l’arbitre : ‘quelle est la décision sur le terrain ?’

« Si cette petite question avait été posée et [Simon Hooper] dit « hors-jeu », alors vous avez un point de départ. Ensuite, vous pouvez avancer. Malheureusement, comme cette question n’a pas été posée, ils ont eu l’impression que le but avait été marqué sur le terrain et c’est ainsi que tout s’est déroulé. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien arbitre de Premier League, Dermot Gallagher, a déclaré que le VAR aurait pu poser une question simple pour éviter l’erreur de ne pas accorder de but à Liverpool.



Analyse : les protocoles vont changer, des leçons seront apprises

Kaveh Solhekol, journaliste en chef de Sky Sports News :

« En écoutant l’audio, je n’arrête pas de me demander pourquoi ils étaient si pressés de prendre cette décision.

« Ils sont mis sous pression pour qu’ils prennent ces décisions très rapidement. Lorsque le VAR a été introduit pour la première fois, et qu’ils prenaient beaucoup de temps pour prendre ces décisions, tout le monde se plaignait du fait que cela prenait trop de temps.

« Les gens dans les stades ne savaient pas non plus ce qui se passait, donc je pense que c’est pour cela qu’ils ont essayé d’accélérer le processus de prise de décision.

« Mais en écoutant l’audio, il est évident que si vous faites quelque chose à cette vitesse, et que tant de gens vous regardent et dépendent de votre prise de décision, des erreurs vont être commises. »