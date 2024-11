L’audio Texas Tech montre comment il est possible d’obtenir des communications avec un casque. Pourquoi la technologie de la NFL a-t-elle eu des problèmes dans la CFB ?

Un extrait audio obtenu et vérifié par L’Athlétisme démontre comment il est possible d’intercepter la nouvelle technologie de communication entre l’entraîneur et le casque du football universitaire. Une personne identifiée comme étant le coordinateur défensif de Texas Tech, Tim DeRuyter, peut être entendue relayer une série d’appels et d’invites de jeu défensif en cours de jeu lors du match de Texas Tech contre TCU le 26 octobre.

Le clip de 31 secondes est quelque peu étouffé et, du moins pour le personnel non-footballeur, contient peu de contexte sur ce à quoi la pièce et la terminologie font référence. Mais le clip capturé met en évidence une préoccupation plus grande parmi certains entraîneurs de football universitaire quant aux avantages potentiels qui pourraient être tirés des signaux interceptés.

L’audio a été capturé par une entité tierce lors du match de Texas Tech à TCU et partagé cette semaine avec l’entraîneur-chef des Red Raiders, Joey McGuire, pour illustrer comment une entité extérieure pourrait pirater les communications non cryptées de l’entraîneur au casque d’une équipe, selon des sources familières. avec la situation.

La révélation cette semaine selon laquelle les conférences Power 4 ont utilisé cette saison une nouvelle technologie de communication entre l’entraîneur et le casque sur des fréquences non cryptées a suscité inquiétude et frustration, et Texas Tech a été la source la plus importante de ces sentiments.

Mardi – le même jour où Tech a déclaré que McGuire avait reçu l’audio – le directeur sportif de Texas Tech, Kirby Hocutt, a soulevé la question des communications non cryptées par casque lors d’une réunion entre les directeurs sportifs du Big 12 et les responsables de la conférence, selon des sources connaissant l’appel. Hocutt a exprimé ses inquiétudes quant au fait que ces communications pourraient être interceptées par des équipes adverses ou des parties extérieures, et il a demandé à la conférence d’examiner les récents matchs de Texas Tech contre Baylor et TCU pour garantir leur intégrité. Tech a perdu contre Baylor à domicile et TCU sur la route.

Dans un communiqué publié cette semaine, le Big 12 a déclaré que l’examen de la ligue n’avait trouvé aucune preuve directe que l’intégrité des matchs de la conférence était compromise par ces vulnérabilités de sécurité. Le Big 12, selon des sources impliquées dans l’affaire des communications sur le casque, a mené un examen diligent qui comprenait des entretiens avec des entraîneurs et des membres du personnel de plusieurs institutions et une analyse de la chronologie de l’incident.

Toutes les écoles participant à la conférence ont fait rappeler cette semaine leur équipement allant de l’entraîneur au casque pour recevoir une mise à jour du cryptage. Chacune des conférences Power 4 a débuté la saison en utilisant l’équipement d’une société nommée GSC, qui fournit également le casque de communication de la NFL. Les conférences du Groupe de 5 utilisent CoachComm, qui fournit les casques d’entraînement pour presque toute la Division I. Son équipement d’entraîneur à casque utilise un « système de saut de fréquence » qui change tout au long du jeu pour rendre plus difficile l’accès pour une entité extérieure.

Rien n’indique que l’audio de Texas Tech ait été utilisé de manière compromettante. Pourtant, le manque de cryptage et la preuve que les appels d’une équipe en jeu pourraient être interceptés mettent malheureusement en lumière la nouvelle technologie lors de sa première saison d’utilisation dans le football universitaire. Cela survient également une saison après le scandale de vol de pancartes dans le Michigan impliquant l’ancien recruteur Connor Stalions, qui fait toujours l’objet d’une enquête de la NCAA.

Plusieurs équipes et entraîneurs ont fait référence à des problèmes distincts (et moins troublants) concernant la défaillance ou la disparition des communications du casque pendant les matchs cette saison, notamment en Géorgie au Texas, en Virginie occidentale à Pitt et à Penn State au Wisconsin. Si les communications d’une seule équipe sont interrompues pendant un match, aucune des deux équipes n’est autorisée à utiliser la technologie jusqu’à ce que les deux aient à nouveau accès.

Dans un sport souvent critiqué pour son manque de cohésion, de leadership et d’application, la question des communications avec le casque ne contribuera pas à dissiper ces sentiments.

Le problème de cryptage a été découvert lors du match Arkansas contre Texas A&M au stade AT&T d’Arlington, au Texas (domicile des Cowboys de Dallas) le 28 septembre, et il aurait pu être résolu beaucoup plus tôt. Les quatre conférences de puissance ont ensuite été notifiées par le coordinateur des fréquences du stade, et les conférences ont ensuite informé certains membres du personnel des départements de football et d’athlétisme de chacune de leurs écoles membres.

Mais plusieurs entraîneurs et directeurs sportifs des différentes conférences de puissance ont déclaré qu’ils n’avaient découvert le problème de cryptage que cette semaine et qu’ils étaient potentiellement vulnérables pendant près d’un mois.

Dans une note adressée aux Big 12 AD et aux entraîneurs principaux envoyée mardi et obtenue par L’Athlétismele directeur de la conférence, Scott Draper, a écrit qu’à la suite de la découverte en septembre, le GSC et les experts en fréquences ont décrit le risque que quelqu’un accède aux communications entre l’entraîneur et le casque comme étant « très faible ». La ligue a informé les responsables de l’équipement et, à titre provisoire, a modifié les fréquences en attendant qu’une mise à jour du logiciel de GSC soit terminée.

« Avec le recul, la Conférence aurait dû partager cette information avec chacun d’entre vous », a écrit Draper dans la note.

Plusieurs sources de la conférence du pouvoir ont déclaré L’Athlétisme cette semaine, ils ont découvert plus tard qu’il n’était pas si difficile pour une entité extérieure d’accéder aux communications du casque.

«C’est assez facile à comprendre», a déclaré un administrateur d’une école Big 12. « Il faut avoir un peu de connaissances techniques, mais il n’est pas nécessaire d’être un expert en technologie. »

Comme le Big 12, aucune des autres conférences de pouvoir n’a connaissance de matchs compromis en raison d’un manque de communications cryptées entre l’entraîneur et le casque.

« Le Big Ten a contacté les écoles au sujet de la mise à jour du logiciel en faisant preuve d’une grande prudence en raison de quelque chose qui provenait d’une autre conférence », a déclaré le porte-parole du football de l’Iowa, Matt Weitzel. « Rien ne s’est passé dans le Big Ten, et ce n’était pas obligatoire. »

Aucun signal volé n’a été signalé, a ajouté Weitzel.

Parmi les entraîneurs et les administrateurs L’Athlétisme a parlé cette semaine, l’une des principales frustrations et critiques était le fait que le plus haut niveau du football universitaire – qui est maintenant une industrie de plusieurs milliards de dollars – a été laissé dans cette position en premier lieu.

« Nous utilisons un système qui n’est pas crypté. Et c’est la même entreprise qui fournit la NFL. Et celui de la NFL est crypté. Alors je me demande : « Pourquoi diable notre système n’est-il pas crypté ? À qui appartient cette mademoiselle ? » a déclaré un administrateur d’école Big 12. « Pourquoi aurions-nous même pensé à utiliser un système qui n’était pas crypté ? »

Plusieurs messages laissés à GSC par L’Athlétisme n’ont pas été restitués.

La NCAA a adopté cette année une règle autorisant les écoles à utiliser les communications entre l’entraîneur et le casque pendant les matchs, ainsi que les tablettes de touche équipées de relecture vidéo.

Si une équipe était capable d’intercepter les appels de jeu d’un adversaire en temps réel, on ne sait pas exactement quel degré d’avantage cela pourrait apporter. Certains entraîneurs L’Athlétisme a comparé la possibilité d’accéder à ces communications à la controverse sur le vol de pancartes au Michigan la saison dernière. D’autres ont estimé que c’était exagéré, estimant qu’il serait pratiquement impossible de le mettre en œuvre en temps réel.

Si une défense peut entendre l’appel de jeu de l’offensive adverse, cela pourrait suffire pour décrypter s’il s’agit d’une course ou d’une passe et transmettre rapidement cette information avec le microphone du casque au joueur défensif, qui peut rapidement alerter ses coéquipiers. À l’inverse, une offensive écoutant les appels de jeu défensif pourrait déterminer si l’équipe adverse exerce une pression ou dissimule une couverture sur un jeu donné.

« Si vous savez s’il s’agit d’une course ou d’une passe… quelques indices rapides (d’un entraîneur à un joueur défensif), cela ne prend que quelques secondes », a déclaré un entraîneur-chef de la Power Conference. « Vous devez toujours arrêter l’autre équipe, sortir des blocs et tout ça, mais vous obtenez un indicateur comme celui-là… si cela vous aide plusieurs fois ou même un seul jeu, cela pourrait être un gros jeu. »

Quoi qu’il en soit, la mise à jour du cryptage de l’entraîneur au casque devrait éliminer ces problèmes spécifiques à l’avenir. Texas Tech a accepté la conclusion du Big 12 selon laquelle aucun jeu n’avait été compromis et a annoncé qu’il ne ferait aucun autre commentaire à ce sujet.

Et tout le monde se demande pourquoi le football universitaire utilisait de toute façon une technologie non cryptée alors que la même société a fourni des services à la NFL et qu’aucun problème public n’a eu lieu.

Manny Navarro et Scott Dochterman ont contribué au reportage.

