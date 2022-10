L’audio spatial d’Apple Music prend la route dans les voitures Mercedes-Benz

Les systèmes audio Burmester en option de Mercedes-Benz font déjà partie des systèmes audio sur roues les plus haut de gamme, mais l’annonce lundi de nouveaux partenariats avec Apple Music et Universal Music Group apportera un tout nouvel aspect de plaisir à l’expérience musicale embarquée et cimenter la position de Mercedes en tant que “norme d’or du son”.

Bientôt, les voitures Mercedes-Benz seront les premiers véhicules à prendre en charge nativement L’audio spatial d’Apple Music avec Dolby Atmos. Pendant ce temps, Universal commencera à baser son processus d’approbation de la qualité sonore sur les véhicules Mercedes-Benz, en lançant un nouveau sceau “Approuvé dans une Mercedes-Benz”.

Dolby Atmos-Les véhicules Mercedes-Benz équipés des systèmes audio haut de gamme Burmester 4D et 3D en option seront les premiers produits en dehors de l’écosystème d’Apple à prendre en charge la fonction audio spatiale d’Apple Music, soit via une application Apple Music dans l’interface d’infodivertissement MBUX, soit, vraisemblablement, via Apple CarPlay. Parmi les premiers modèles à prendre en charge la technologie figurent les Mercedes-Maybach Classe S et Mercedes-Benz Classe Sainsi que la batterie électrique Mercedes-EQ EQE, SUV EEQ, NQE et VUS EQS.

Antuan Goodwin/CNET



Selon une enquête IFPI de 2019 citée par Benz, plus de 70 % des consommateurs écoutent la majeure partie de leur musique dans une voiture et environ 88 % des auditeurs mobiles déclarent que la qualité du système audio de leur voiture est plus ou tout aussi importante que celle de leur domicile. Configuration audio. (Ces chiffres ont probablement quelque peu diminué depuis la pandémie.) Les propres recherches du constructeur automobile révèlent que 76 % des conducteurs déclarent que « le son spatial réaliste est soit « important » soit « plutôt important » pour eux ».

Personnellement, je préfère un bon mix stéréo au son surround lorsque je conduis, mais la plupart des sons de voiture 3D auxquels j’ai été soumis sont générés à partir de sources stéréo utilisant des algorithmes plutôt qu’un mix de studio spatial professionnel, alors peut-être que je ne le fais pas sais ce que je rate.

Pour répondre à son marché là où ils écoutent le plus, Universal Music Group encourage ses artistes et maisons de disques à adopter le mixage audio Dolby Atmos avec une oreille attentive à la qualité sonore automobile. UMG commencera également à utiliser le système audio Burmester de Benz comme référence pour l’approbation de la qualité audio. Les enregistrements qui font la coupe recevront un nouveau sceau d’approbation “Approuvé dans une Mercedes-Benz”. Mercedes fournira des véhicules équipés de son système audio Burmester 4D de 1 750 watts à 31 haut-parleurs pour une utilisation dans le processus d’approbation et travaillera avec UMG pour mettre en place un environnement de studio à Sindelfingen, en Allemagne.